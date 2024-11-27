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Въезд мигрантов в Россию только по трудовому вызову предложили в Госдуме

Правила проживания иностранцев в РФ хотят ужесточить

27 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Мигранты / Фото: Mitchell Luo / unsplash.com
Мигранты / Фото: Mitchell Luo / unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий для мигрантов въезд в Россию только по трудовому вызову и проживание в специализированных закрытых поселках. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на депутата фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

Согласно пояснительной записке, въезд для иностранцев в Россию должен быть разрешен только в рамках набора у конкретного работодателя.

"Для трудовых мигрантов может быть установлена обязанность проживания (пребывания) в специализированных закрытых трудовых поселках (городках), исключающих возможность их самовольного оставления работниками во внерабочее время", – подчеркивают авторы инициативы.

Также инициаторы хотят запретить трудовым мигрантам получать вид на жительство или гражданство. Привлечение мигрантов инициаторы предлагают рассматривать "исключительно с точки зрения сиюминутных экономических интересов".

Россия Госдума Мигранты

Комментарии 6

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Гость

13:40:19 27-11-2024

Больше 30 лет прошло, пока догадались

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Гость

13:41:09 27-11-2024

И семьи за собой не тащить.

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Гость

13:43:45 27-11-2024

Не примут... Там лоббистов завоза "специалистов" больше всего. Надо поголовно и поперсонально смотреть, кто против проголосует

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Гость

14:16:25 27-11-2024

СУПЕР!!!! Берем не глядя! Давно пора, а то полумеры какие-то. Понимаю конечно, что гайки надо закручивать медленно, чтоб не сорвало. Но в случае с мигрантами это оправданно!

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Гость

15:35:33 27-11-2024

Давно пора принять такой закон. Отработал и домой.

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Гость

17:50:26 27-11-2024

Вы попробуйте в Китае получить гражданство. Не получится ни у кого. Там работать сейчас не получится ни у кого. Даже улицы подметать и туалеты мыть.

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