Въезд мигрантов в Россию только по трудовому вызову предложили в Госдуме
Правила проживания иностранцев в РФ хотят ужесточить
27 ноября 2024, 13:10, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий для мигрантов въезд в Россию только по трудовому вызову и проживание в специализированных закрытых поселках. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на депутата фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.
Согласно пояснительной записке, въезд для иностранцев в Россию должен быть разрешен только в рамках набора у конкретного работодателя.
"Для трудовых мигрантов может быть установлена обязанность проживания (пребывания) в специализированных закрытых трудовых поселках (городках), исключающих возможность их самовольного оставления работниками во внерабочее время", – подчеркивают авторы инициативы.
Также инициаторы хотят запретить трудовым мигрантам получать вид на жительство или гражданство. Привлечение мигрантов инициаторы предлагают рассматривать "исключительно с точки зрения сиюминутных экономических интересов".
13:40:19 27-11-2024
Больше 30 лет прошло, пока догадались
13:41:09 27-11-2024
И семьи за собой не тащить.
13:43:45 27-11-2024
Не примут... Там лоббистов завоза "специалистов" больше всего. Надо поголовно и поперсонально смотреть, кто против проголосует
14:16:25 27-11-2024
СУПЕР!!!! Берем не глядя! Давно пора, а то полумеры какие-то. Понимаю конечно, что гайки надо закручивать медленно, чтоб не сорвало. Но в случае с мигрантами это оправданно!
15:35:33 27-11-2024
Давно пора принять такой закон. Отработал и домой.
17:50:26 27-11-2024
Вы попробуйте в Китае получить гражданство. Не получится ни у кого. Там работать сейчас не получится ни у кого. Даже улицы подметать и туалеты мыть.