Въезд мигрантов в Россию только по трудовому вызову предложили в Госдуме

Правила проживания иностранцев в РФ хотят ужесточить

27 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Мигранты / Фото: Mitchell Luo / unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий для мигрантов въезд в Россию только по трудовому вызову и проживание в специализированных закрытых поселках. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на депутата фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

Согласно пояснительной записке, въезд для иностранцев в Россию должен быть разрешен только в рамках набора у конкретного работодателя.

"Для трудовых мигрантов может быть установлена обязанность проживания (пребывания) в специализированных закрытых трудовых поселках (городках), исключающих возможность их самовольного оставления работниками во внерабочее время", – подчеркивают авторы инициативы.

Также инициаторы хотят запретить трудовым мигрантам получать вид на жительство или гражданство. Привлечение мигрантов инициаторы предлагают рассматривать "исключительно с точки зрения сиюминутных экономических интересов".