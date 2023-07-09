В России задумались о штрафах за езду вдвоем на одном самокате
Наказывать пользователей СИМ смогут сотрудники ГИБДД
09 июля 2023, 15:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявил о том, что в России могут ввести штрафы за езду вдвоем на одном самокате. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Васильева, пользователей СИМ нужно наказывать по аналогии с пешеходами. Если для пешеходов штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 500 рублей, то для тех, кто ездит на самокатах, его нужно увеличить вдвое.
Также сенатор предложил устанавливать на электросамокаты номера, как это делают с автомобилями и мотоциклами.
Штрафовать самокатчиков смогут сотрудники ГИБДД.
19:25:42 10-07-2023
А лучше ещё, помимо штрафа, блокировать учётную запись в приложении аренды (как недобросовестного арендатора). Задолбаются каждый раз, чтобы покататься, регистрировать новую учётку через новую мобилу.