НОВОСТИОбщество

В России задумались о штрафах за езду вдвоем на одном самокате

Наказывать пользователей СИМ смогут сотрудники ГИБДД

09 июля 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявил о том, что в России могут ввести штрафы за езду вдвоем на одном самокате. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Васильева, пользователей СИМ нужно наказывать по аналогии с пешеходами. Если для пешеходов штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 500 рублей, то для тех, кто ездит на самокатах, его нужно увеличить вдвое.

Также сенатор предложил устанавливать на электросамокаты номера, как это делают с автомобилями и мотоциклами.

Штрафовать самокатчиков смогут сотрудники ГИБДД.

самокаты

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

19:25:42 10-07-2023

А лучше ещё, помимо штрафа, блокировать учётную запись в приложении аренды (как недобросовестного арендатора). Задолбаются каждый раз, чтобы покататься, регистрировать новую учётку через новую мобилу.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров