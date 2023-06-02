Средство передвижения теперь нельзя оставлять на газонах, велодорожках и остановках транспорта

02 июня 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Депутаты Барнаульской гордумы утвердили новые правила для пользователей электросамокатов. Решение приняли на заседании БГД 2 июня. В правилах благоустройства города теперь закреплено понятие "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Под него попадают не только электросамокаты, но и гироскутеры, сегвеи, моноколёса, электроскейтборды и аналогичные средства передвижения.

Городская дума установила ряд ограничений по размещению СИМ. Их нельзя будет оставлять на газонах, цветниках, велодорожках и велопешеходных дорожках, на остановках пассажирского транспорта, на территории памятников, монументов, мемориальных сооружений и т.д.

В частности, нельзя оставлять СИМ на расстоянии менее 5 м от границ посадочных площадок; на тротуарах, если ширина прохода составляет менее 2,25 м; в радиусе 15 м от памятников, мест воинских захоронений; на расстоянии менее 5 м до границы пешеходного перехода; на расстоянии менее 10 м от входных групп образовательных и медицинских организаций, социально значимых объектов.

Напомним, с 1 марта 2023 года для СИМ ввели правила дорожного движения. На средствах индивидуальной мобильности можно ездить с максимальной скоростью 25 км/ч. При этом водитель обязан пропускать пешеходов, если они являются для него помехой. Водителю СИМ запрещено управлять транспортным средством в алкогольном или другом опьянении, вести СИМ, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить пассажиров и детей до 7 лет, если конструкция этого не позволяет, перевозить груз, выступающий по длине и ширине более чем на 0,5 метра и так далее. С полным списком правил для СИМ можно ознакомиться здесь.

Ранее стало известно, что ГИБДД в Барнауле выписала 300 штрафов электросамокатчикам и тем, кто катается на других средствах индивидуальной мобильности, за период с 1 марта по 24 мая 2023 года. За нарушение ПДД водителю СИМ положен штраф 800 рублей. Если человек управляет электросамокатом в нетрезвом состоянии, он заплатит от 1000 до 1500 рублей.

К СИМ относятся устройства, которые имеют одно или несколько колёс и двигаются либо за счёт электродвигателя, либо за счёт энергии человека. К СИМ относятся обычные и электрические электросамокаты, электрические и стандартные скейтборды, гироскутеры, роликовые коньки, сегвеи, моноколёса и подобные им устройства.