Барнаульские депутаты установили новые правила для любителей электросамокатов
Средство передвижения теперь нельзя оставлять на газонах, велодорожках и остановках транспорта
02 июня 2023, 11:01, ИА Амител
Депутаты Барнаульской гордумы утвердили новые правила для пользователей электросамокатов. Решение приняли на заседании БГД 2 июня. В правилах благоустройства города теперь закреплено понятие "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Под него попадают не только электросамокаты, но и гироскутеры, сегвеи, моноколёса, электроскейтборды и аналогичные средства передвижения.
Городская дума установила ряд ограничений по размещению СИМ. Их нельзя будет оставлять на газонах, цветниках, велодорожках и велопешеходных дорожках, на остановках пассажирского транспорта, на территории памятников, монументов, мемориальных сооружений и т.д.
В частности, нельзя оставлять СИМ на расстоянии менее 5 м от границ посадочных площадок; на тротуарах, если ширина прохода составляет менее 2,25 м; в радиусе 15 м от памятников, мест воинских захоронений; на расстоянии менее 5 м до границы пешеходного перехода; на расстоянии менее 10 м от входных групп образовательных и медицинских организаций, социально значимых объектов.
Напомним, с 1 марта 2023 года для СИМ ввели правила дорожного движения. На средствах индивидуальной мобильности можно ездить с максимальной скоростью 25 км/ч. При этом водитель обязан пропускать пешеходов, если они являются для него помехой. Водителю СИМ запрещено управлять транспортным средством в алкогольном или другом опьянении, вести СИМ, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить пассажиров и детей до 7 лет, если конструкция этого не позволяет, перевозить груз, выступающий по длине и ширине более чем на 0,5 метра и так далее. С полным списком правил для СИМ можно ознакомиться здесь.
Ранее стало известно, что ГИБДД в Барнауле выписала 300 штрафов электросамокатчикам и тем, кто катается на других средствах индивидуальной мобильности, за период с 1 марта по 24 мая 2023 года. За нарушение ПДД водителю СИМ положен штраф 800 рублей. Если человек управляет электросамокатом в нетрезвом состоянии, он заплатит от 1000 до 1500 рублей.
К СИМ относятся устройства, которые имеют одно или несколько колёс и двигаются либо за счёт электродвигателя, либо за счёт энергии человека. К СИМ относятся обычные и электрические электросамокаты, электрические и стандартные скейтборды, гироскутеры, роликовые коньки, сегвеи, моноколёса и подобные им устройства.
11:15:52 02-06-2023
замечательно - а оставленный конфисковать?
11:19:54 02-06-2023
А велосипеды? Велосипедисты тоже очень наглые, особенно девушки, особенно разведённые.
12:05:10 02-06-2023
Гость (11:19:54 02-06-2023) А велосипеды? Велосипедисты тоже очень наглые, особенно деву... :)
12:17:57 02-06-2023
А посреди тротуара самокаты оставлять, типа можно, чтобы прохожие об них запинались, депутаты бы пешком прошлись, видать только в Думе сидят и в пробке на Калинина стоят?
12:22:39 02-06-2023
Надеюсь что доживем до тех времен когда однажды на пешеходных улицах, клумбах, газонах запретят стоянку и парковку автомобилей и будут за это наказывать, ну пока решают более важную проблему с самокатами. да.
12:23:50 02-06-2023
Кто будет контролировать исполнение этих законов? Законов много, но они не исполняются, нет контроля.
12:35:31 02-06-2023
Кто будет контролировать исполнение -Думаю нужно на законном уровне разрешать спинывать/спихивать ( в общем наносить урон) с тротуара неправильно оставленные самокаты (и им подобные) без вопросов,
12:40:21 02-06-2023
" ....объезжать пешеходов, если они являются помехой ..." Ну умора просто! А не самокаичики ли являются помехой пешеходам на их законном тротуаре?
14:25:12 02-06-2023
Гость (12:40:21 02-06-2023) " ....объезжать пешеходов, если они являются помехой ..." Н... Я может вам Америку открою. Я даже на мопеде
13:35:55 02-06-2023
перевозить пассажиров и детей до 7 лет --- а ребенок старше 7 лет не пассажир?
13:58:17 02-06-2023
Как владелец самоката, который едет 30кмч могу ответственно заявить. Буду ездить 30кмч, пока штраф 800₽, а не 8000₽.