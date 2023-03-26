В России зафиксировали рекордный рост показателя продолжительности жизни
В современной истории страны показатель продолжительности жизни за год никогда не рос более чем на 1,3 года
26 марта 2023, 13:48, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России после пандемии коронавируса продолжительность жизни выросла до 73 лет. Об этом сообщает РБК.
"Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась рекордным в истории РФ темпом – на 2,7 года, почти до 72,8 года", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в современной истории страны показатель продолжительности жизни за год никогда не рос более чем на 1,3 года.
При этом показатель ожидаемой продолжительности жизни пока не достиг уровня 2020 года.
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