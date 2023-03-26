В России зафиксировали рекордный рост показателя продолжительности жизни

В современной истории страны показатель продолжительности жизни за год никогда не рос более чем на 1,3 года

26 марта 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России после пандемии коронавируса продолжительность жизни выросла до 73 лет. Об этом сообщает РБК.

"Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась рекордным в истории РФ темпом – на 2,7 года, почти до 72,8 года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в современной истории страны показатель продолжительности жизни за год никогда не рос более чем на 1,3 года.

При этом показатель ожидаемой продолжительности жизни пока не достиг уровня 2020 года.