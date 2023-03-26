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В России зафиксировали рекордный рост показателя продолжительности жизни

В современной истории страны показатель продолжительности жизни за год никогда не рос более чем на 1,3 года

26 марта 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России после пандемии коронавируса продолжительность жизни выросла до 73 лет. Об этом сообщает РБК.

"Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась рекордным в истории РФ темпом – на 2,7 года, почти до 72,8 года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в современной истории страны показатель продолжительности жизни за год никогда не рос более чем на 1,3 года.

При этом показатель ожидаемой продолжительности жизни пока не достиг уровня 2020 года. 

Комментарии 3

  • Пора опять просить правительство поднять пенсионный возраст. Чтобы дома от безделья не маяться
    26 марта, Гость   Ответить
  • записался в поликлинике на МРТ головного мозга , жду очереди второй год
    26 марта, Гость   Ответить
  • В среднем по миллиону в год умирает преждевременно особенно пенсионеров и предпенсионного возраста.
    26 марта, Гость   Ответить
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