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В России зафиксировали сбой в работе соцсети "ВКонтакте"

На некорректную работу пожаловались пользователи из нескольких регионов страны

19 марта 2025, 07:50, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Более пяти тысяч российских пользователей "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".

"ВКонтакте" – количество жалоб за сегодня: 5358", – сказано в сообщении на сайте сервиса по данным на 03:14 по московскому времени.

Жалобы на работу соцсети зафиксировали в 20 регионах России, больше всего – из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

Россия соцсети

Комментарии 3

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Гость

07:55:49 19-03-2025

Да, есть такое...

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Чучмек

08:20:55 19-03-2025

Хоть делом люди теперь займутся ...

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Гость

08:26:35 19-03-2025

Что бы надо в России заблокировать навсегда, так это ВК!

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