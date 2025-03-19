В России зафиксировали сбой в работе соцсети "ВКонтакте"
На некорректную работу пожаловались пользователи из нескольких регионов страны
19 марта 2025, 07:50, ИА Амител
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Более пяти тысяч российских пользователей "ВКонтакте" сообщают о сбое в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
"ВКонтакте" – количество жалоб за сегодня: 5358", – сказано в сообщении на сайте сервиса по данным на 03:14 по московскому времени.
Жалобы на работу соцсети зафиксировали в 20 регионах России, больше всего – из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.
07:55:49 19-03-2025
Да, есть такое...
08:20:55 19-03-2025
Хоть делом люди теперь займутся ...
08:26:35 19-03-2025
Что бы надо в России заблокировать навсегда, так это ВК!