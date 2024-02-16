В России захотели не пускать провожающих в аэропорты
Такой законопроект разработало Министерство транспорта
16 февраля 2024, 14:00, ИА Амител
Ожидание самолета / Фото: unsplash.com
Минтранс России подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах. Он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
Законопроект предусматривает запрет на допуск физлиц на территорию объектов транспортной инфраструктуры без проездных и перевозочных документов.
"Вероятно, в аэропорты не смогут попасть ни встречающие, ни провожающие", – пишет РИА Новости.
К обеспечению безопасности в воздушных гаванях планируют привлечь Росгвардию.
14:04:05 16-02-2024
Мде, а если ребёнка надо отправить на соревнование, или встретить, например?
14:59:40 16-02-2024
Гость (14:04:05 16-02-2024) Мде, а если ребёнка надо отправить на соревнование, или встр... Там есть тренер и соправаждающие, вы там только мешаться будите
14:06:31 16-02-2024
и на ж/д вокзалы тоже ни пущать. и в больницы,если не больной. маразм крепчает
14:12:28 16-02-2024
На автовокзале одно время вводили это уродство...! Мало того что припарковаться негде, так ещё и по человечески не проводить любимого родного человека!!!!? Теперь здесь так же хотят!? А потом удивляются - а чё это люди такие озлобленные!? Человек человеку волк!?... А сами нагнетают и нагнетают...! Подумайте хорошенько, прежде чем подобное делать!?
14:22:56 16-02-2024
Всё и всех запретить!!! И выпускать по одному!... И нефиг!..
14:28:38 16-02-2024
Комментировать без мата невозможно!!
14:34:33 16-02-2024
а зачем вообще летать? человек не птица бери билет и спокойно ехай на поезде
15:22:01 16-02-2024
ладно провожать, сдал в порт и домой, но иногда встречать прям ждать приходится, давайте это делать на морозе!
19:28:10 16-02-2024
Гость (15:22:01 16-02-2024) ладно провожать, сдал в порт и домой, но иногда встречать пр... Для этого в каждом аэропорту будут строить дополнительные терминалы для провожающих и встречающих, а также для дальних и ближних родственников, таксистов и бомбил, женские и мужские, для верующих и атеистов, членов партии Единая Россия и всех остальных, отдельные терминалы будут для болельщиков Спартака, вяжущих крестиком и любителей игры в домино.
20:19:26 16-02-2024
Гость (19:28:10 16-02-2024) Для этого в каждом аэропорту будут строить дополнительные те... Почему только в домино, а любители игры в лапту хуже что-ли?
10:47:44 17-02-2024
Что-то очень странное происходит. К чему бы это?
18:22:31 17-02-2024
Вроде как это предусматривается как временный режим для отдельных аэропортов. Но все равно не понятно, раньше как-то обходились...
11:56:18 18-02-2024
Все просто, сначала не пускать, потом им станет жалко встречающих на морозе и они сделают платный вход. Бизнес.