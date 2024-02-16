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В России захотели не пускать провожающих в аэропорты

Такой законопроект разработало Министерство транспорта

16 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Ожидание самолета / Фото: unsplash.com
Ожидание самолета / Фото: unsplash.com

Минтранс России подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах. Он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Законопроект предусматривает запрет на допуск физлиц на территорию объектов транспортной инфраструктуры без проездных и перевозочных документов.

"Вероятно, в аэропорты не смогут попасть ни встречающие, ни провожающие", – пишет РИА Новости.

К обеспечению безопасности в воздушных гаванях планируют привлечь Росгвардию.

Аэропорт инициативы

Комментарии 13

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Гость

14:04:05 16-02-2024

Мде, а если ребёнка надо отправить на соревнование, или встретить, например?

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Гость

14:59:40 16-02-2024

Гость (14:04:05 16-02-2024) Мде, а если ребёнка надо отправить на соревнование, или встр... Там есть тренер и соправаждающие, вы там только мешаться будите

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Гость

14:06:31 16-02-2024

и на ж/д вокзалы тоже ни пущать. и в больницы,если не больной. маразм крепчает

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Гость

14:12:28 16-02-2024

На автовокзале одно время вводили это уродство...! Мало того что припарковаться негде, так ещё и по человечески не проводить любимого родного человека!!!!? Теперь здесь так же хотят!? А потом удивляются - а чё это люди такие озлобленные!? Человек человеку волк!?... А сами нагнетают и нагнетают...! Подумайте хорошенько, прежде чем подобное делать!?

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Гость

14:22:56 16-02-2024

Всё и всех запретить!!! И выпускать по одному!... И нефиг!..

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Гость

14:28:38 16-02-2024

Комментировать без мата невозможно!!

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Гость

14:34:33 16-02-2024

а зачем вообще летать? человек не птица бери билет и спокойно ехай на поезде

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Гость

15:22:01 16-02-2024

ладно провожать, сдал в порт и домой, но иногда встречать прям ждать приходится, давайте это делать на морозе!

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Гость

19:28:10 16-02-2024

Гость (15:22:01 16-02-2024) ладно провожать, сдал в порт и домой, но иногда встречать пр... Для этого в каждом аэропорту будут строить дополнительные терминалы для провожающих и встречающих, а также для дальних и ближних родственников, таксистов и бомбил, женские и мужские, для верующих и атеистов, членов партии Единая Россия и всех остальных, отдельные терминалы будут для болельщиков Спартака, вяжущих крестиком и любителей игры в домино.

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Гость

20:19:26 16-02-2024

Гость (19:28:10 16-02-2024) Для этого в каждом аэропорту будут строить дополнительные те... Почему только в домино, а любители игры в лапту хуже что-ли?

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Гость

10:47:44 17-02-2024

Что-то очень странное происходит. К чему бы это?

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Гость

18:22:31 17-02-2024

Вроде как это предусматривается как временный режим для отдельных аэропортов. Но все равно не понятно, раньше как-то обходились...

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Гость

11:56:18 18-02-2024

Все просто, сначала не пускать, потом им станет жалко встречающих на морозе и они сделают платный вход. Бизнес.

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