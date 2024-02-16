В России захотели не пускать провожающих в аэропорты

Такой законопроект разработало Министерство транспорта

16 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Ожидание самолета / Фото: unsplash.com

Минтранс России подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах. Он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Законопроект предусматривает запрет на допуск физлиц на территорию объектов транспортной инфраструктуры без проездных и перевозочных документов.

"Вероятно, в аэропорты не смогут попасть ни встречающие, ни провожающие", – пишет РИА Новости.

К обеспечению безопасности в воздушных гаванях планируют привлечь Росгвардию.