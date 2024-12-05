В России захотели платить работникам за отказ от корпоратива

Такой подход укрепит солидарность в обществе и повысит моральный дух сотрудников, считают общественники

05 декабря 2024, 15:12, ИА Амител

Фото: Ian Schneider / unsplash.com

Общественники движения "Зов народа" предложили Минтруду платить россиянам за отказ от корпоратива, пишет "SHOT Проверка".

Активисты попросили разработать рекомендации для работодателей, чтобы они могли перенаправлять выделенные на предновогодний праздник деньги на поддержку социально значимых слоев населения.

Речь идет о женах участников СВО, многодетных родителях, инвалидах, спортсменах и студентах.

По мнению общественников, эти люди должны иметь право на новогоднюю премию вместо посещения корпоратива. Кроме того, такой подход укрепит солидарность в обществе и повысит моральный дух сотрудников, считают активисты.