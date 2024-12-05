В России захотели платить работникам за отказ от корпоратива
Такой подход укрепит солидарность в обществе и повысит моральный дух сотрудников, считают общественники
05 декабря 2024, 15:12, ИА Амител
Общественники движения "Зов народа" предложили Минтруду платить россиянам за отказ от корпоратива, пишет "SHOT Проверка".
Активисты попросили разработать рекомендации для работодателей, чтобы они могли перенаправлять выделенные на предновогодний праздник деньги на поддержку социально значимых слоев населения.
Речь идет о женах участников СВО, многодетных родителях, инвалидах, спортсменах и студентах.
По мнению общественников, эти люди должны иметь право на новогоднюю премию вместо посещения корпоратива. Кроме того, такой подход укрепит солидарность в обществе и повысит моральный дух сотрудников, считают активисты.
15:13:29 05-12-2024
У нас его и так не было.
15:53:43 05-12-2024
Гость (15:13:29 05-12-2024) У нас его и так не было.... скажу тебе больше мой друг-И НЕ БУДЕТ!
15:55:08 05-12-2024
Последний был на корпоративе в СССР. Те праздники не сравнить с современными. Хоть мне и было 17 и 18 лет тогда помню до сих пор. Все по честному. Никого лишнего.
16:16:10 05-12-2024
Гость (15:55:08 05-12-2024) Последний был на корпоративе в СССР. Те праздники не сравнит... вы динозавр недовымерший какой-то.
16:25:22 05-12-2024
Мусик (16:16:10 05-12-2024) вы динозавр недовымерший какой-то.... вы удивлены что люди бывают старшего возраста - не все еще вымерли?
16:36:59 05-12-2024
Гость (16:25:22 05-12-2024) вы удивлены что люди бывают старшего возраста - не все еще в... Мусик вам завидует. Вообще, подозрительный персонаж. С женской психологией.
06:28:00 06-12-2024
Гость (15:55:08 05-12-2024) Последний был на корпоративе в СССР. Те праздники не сравнит... а если вы 40 лет не были на корпоративе, откуда знаете, что не сравнить?
16:46:44 05-12-2024
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