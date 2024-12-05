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В России захотели платить работникам за отказ от корпоратива

Такой подход укрепит солидарность в обществе и повысит моральный дух сотрудников, считают общественники

05 декабря 2024, 15:12, ИА Амител

Фото: Ian Schneider / unsplash.com
Фото: Ian Schneider / unsplash.com

Общественники движения "Зов народа" предложили Минтруду платить россиянам за отказ от корпоратива, пишет "SHOT Проверка".

Активисты попросили разработать рекомендации для работодателей, чтобы они могли перенаправлять выделенные на предновогодний праздник деньги на поддержку социально значимых слоев населения.

Речь идет о женах участников СВО, многодетных родителях, инвалидах, спортсменах и студентах.

По мнению общественников, эти люди должны иметь право на новогоднюю премию вместо посещения корпоратива. Кроме того, такой подход укрепит солидарность в обществе и повысит моральный дух сотрудников, считают активисты.

инициативы

Комментарии 8

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Гость

15:13:29 05-12-2024

У нас его и так не было.

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Гость

15:53:43 05-12-2024

Гость (15:13:29 05-12-2024) У нас его и так не было.... скажу тебе больше мой друг-И НЕ БУДЕТ!

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Гость

15:55:08 05-12-2024

Последний был на корпоративе в СССР. Те праздники не сравнить с современными. Хоть мне и было 17 и 18 лет тогда помню до сих пор. Все по честному. Никого лишнего.

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Мусик

16:16:10 05-12-2024

Гость (15:55:08 05-12-2024) Последний был на корпоративе в СССР. Те праздники не сравнит... вы динозавр недовымерший какой-то.

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Гость

16:25:22 05-12-2024

Мусик (16:16:10 05-12-2024) вы динозавр недовымерший какой-то.... вы удивлены что люди бывают старшего возраста - не все еще вымерли?

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Гость

16:36:59 05-12-2024

Гость (16:25:22 05-12-2024) вы удивлены что люди бывают старшего возраста - не все еще в... Мусик вам завидует. Вообще, подозрительный персонаж. С женской психологией.

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Гость

06:28:00 06-12-2024

Гость (15:55:08 05-12-2024) Последний был на корпоративе в СССР. Те праздники не сравнит... а если вы 40 лет не были на корпоративе, откуда знаете, что не сравнить?

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Гость

16:46:44 05-12-2024

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