Драка и погром. Юристы объяснили, что грозит сотруднику за дебош на корпоративе
Проблемы могут возникнуть как у работодателя, так и у сотрудника
05 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
Травму от драки на корпоративе могут признать производственной. Как сообщает "Секрет фирмы", об этом заявил юрист Владимир Кузнецов.
Эксперт отметил, что дебош на корпоративе создаст проблемы и самому дебоширу, и работодателю. В частности, ему может грозить административная ответственность по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, нередко суды признавали увольнение работника за такое поведение законным. Однако пьяная драка на корпоративе – это не то же самое, что драка где-нибудь на улице.
"Трудовое законодательство иногда рассматривает получение травм в результате драки на корпоративе как производственные травмы – со всеми сопутствующими условиями: действия сотрудников под ответственностью работодателя, приравнивание обстоятельств к условиям выполнения трудовых функций и прочего", – заявил Кузнецов.
Корпоратив организует работодатель, он и является ответственным лицом. Пребывание на корпоративе для сотрудников приравнивается к трудовым условиям, а значит, причинение одним из работников ущерба ресторану – в зоне ответственности начальства. При этом оно после может потребовать с подчиненных компенсацию.
Другой важный момент – был ли заключен договор между организатором и рестораном. По словам юриста, можно ссылаться и на фактический характер подобных правоотношений, однако наличие закрепленных условий об ответственности существенно упрощает процедуру возмещения ущерба.
Юрист Роман Михайлов советует работодателю и ресторанам заранее обговаривать условия пребывания гостей. На крупных мероприятиях часто есть охрана, а в договоре прописана ответственность организатора за действия приглашенных. Это минимизирует риски, хоть полностью исключить их и невозможно, подчеркнул эксперт.
08:17:59 05-12-2024
Раньше на корпоративах любовь процветала, из подсобок охи ахи, сегодня мордобои. Отдыхать разучились.
09:39:24 05-12-2024
Гость (08:17:59 05-12-2024) Раньше на корпоративах любовь процветала, из подсобок охи ах... тренируемся редко.