Проблемы могут возникнуть как у работодателя, так и у сотрудника

05 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Новый год / Фото: unsplash.com / Jireh Foo

Травму от драки на корпоративе могут признать производственной. Как сообщает "Секрет фирмы", об этом заявил юрист Владимир Кузнецов.

Эксперт отметил, что дебош на корпоративе создаст проблемы и самому дебоширу, и работодателю. В частности, ему может грозить административная ответственность по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, нередко суды признавали увольнение работника за такое поведение законным. Однако пьяная драка на корпоративе – это не то же самое, что драка где-нибудь на улице.

"Трудовое законодательство иногда рассматривает получение травм в результате драки на корпоративе как производственные травмы – со всеми сопутствующими условиями: действия сотрудников под ответственностью работодателя, приравнивание обстоятельств к условиям выполнения трудовых функций и прочего", – заявил Кузнецов.

Корпоратив организует работодатель, он и является ответственным лицом. Пребывание на корпоративе для сотрудников приравнивается к трудовым условиям, а значит, причинение одним из работников ущерба ресторану – в зоне ответственности начальства. При этом оно после может потребовать с подчиненных компенсацию.

Другой важный момент – был ли заключен договор между организатором и рестораном. По словам юриста, можно ссылаться и на фактический характер подобных правоотношений, однако наличие закрепленных условий об ответственности существенно упрощает процедуру возмещения ущерба.

Юрист Роман Михайлов советует работодателю и ресторанам заранее обговаривать условия пребывания гостей. На крупных мероприятиях часто есть охрана, а в договоре прописана ответственность организатора за действия приглашенных. Это минимизирует риски, хоть полностью исключить их и невозможно, подчеркнул эксперт.