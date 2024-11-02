В России захотели повысить стоимость билетов в кино, чтобы индустрия встала с колен
Роман Исаев считает, что поход в кинотеатр — это культурное мероприятие, а потому билеты не должны стоить 100-200 рублей за штуку
02 ноября 2024, 08:45, ИА Амител
Российские кинотеатры должны поднять стоимость билетов, чтобы продолжить существовать, заявил изданию НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
По его словам, билеты в кино должны стоить минимум 400 рублей. Это позволит киноиндустрии выйти на нормальную прибыль и "встать с колен". Сейчас средняя цена билета составляет 305-350 рублей, отмечает издание.
"Если выйдем на 400 рублей за билет, ситуация улучшится. Поход в кино – культурное мероприятие, так что не должно стоить 100 или 200 рублей", – сказал Исаев.
Также добавил, что кассовые сборы кинотеатров по итогу года составят 42 млрд рублей, а для комфортной жизни нужно 60 млрд.
08:58:01 02-11-2024
"Поход в кино — культурное мероприятие" - и вот поэтому оно должно стоить 100 или 200 рублей!
13:15:32 02-11-2024
Дон Торпедро (08:58:01 02-11-2024) "Поход в кино — культурное мероприятие" - и вот поэтому оно ... Да тебе еще заплатить должны, что ты окультуриваешься.
08:58:26 02-11-2024
Кинотеатры должны понимать их эпоха уходит , сейчас лучше дома посмотреть у каждого свой личный кинотеатр тв+ акустика , и нет рядом болтающих и шуршащих соседей
12:00:05 02-11-2024
Ева (08:58:26 02-11-2024) Кинотеатры должны понимать их эпоха уходит , сейчас лучше до... Ага, есть бегающие кругом дети и муж ,которому подай то или сё. Вот и всё кино !
12:38:42 02-11-2024
гость (12:00:05 02-11-2024) Ага, есть бегающие кругом дети и муж ,которому подай то или ... А у вас муж безногий? Сам сходить за то се не может?
14:51:56 02-11-2024
Ева (08:58:26 02-11-2024) Кинотеатры должны понимать их эпоха уходит , сейчас лучше до... Ножницы есть у всех дома, но парикмахерские в прошлое не ушли. Основной вопрос - качество современного кинематографа. Ну нет фильмов, которые хотелось бы посмотреть на большом экране. Плюс обилие совершенно других развлечений и мест для свиданий.
21:26:14 02-11-2024
Гость (14:51:56 02-11-2024) Ножницы есть у всех дома, но парикмахерские в прошлое не ушл... Дорогие билеты убьют остатки индустрии, ее спасение в хорошем кино.
09:10:15 02-11-2024
Да какие колени, брат, мы на кортах сидим.
09:22:24 02-11-2024
Вот именно в этом причина? Не в том, что УГ предлагают посмотреть?😁
09:46:38 02-11-2024
Если цены поднять, то индустрия эта вообще мордой в пол ляжет, т.к. даже самые отбитые ходить перестанут
09:57:04 02-11-2024
А снижать цены не пробовали? Хотя это мало поможет при полном отсутствии кинематографии в стране. С 90-х годов НИ-ЧЕ-ГО!!!! Только бесконечное обсирание совка и реклама криминала...Единственный фильм - "Трудно быть богом"... Ну и из последнего - "Киберферма"... Наши мэтры думали, что щас на них свобода свалится и они попрут... И тут же обделались..Душонки то пустые...Мысли только о бабле.
10:00:06 02-11-2024
Если все кинотеатры закроются, я не расстроюсь, скорее наоборот)
10:09:07 02-11-2024
Пусть Рома Исаев себе новую кормушку ищет.
Старая накрывается
10:16:42 02-11-2024
Реально? Там и за 100 рублей смотреть не на что.
10:19:55 02-11-2024
В кино идут на спецэфекты,на экшен , а это всё не про российское кино . Не стало американских фильмов и мультиков - киноиндустрия загнулась , поднятием цен вообще всё добьют.
10:38:26 02-11-2024
Сейчас даже на продукты спрос не эластичный. Что уж про кино говорить. 400 рублей в Москве и 400 рублей в Рубцовске это немного различная нагрузка на семейный бюджет.
11:25:43 02-11-2024
А может зарплату комбайнерам , слесарям и т.д. поднять? Они тоже встанут с колен.
11:33:12 02-11-2024
Предлагают одних поднять с колен за счёт макания мордой в грязь других. Вначале нужно сделать чтобы не было бедных, а уже потом самим богатеть
12:02:53 02-11-2024
Сейчас и так одно российское уг показывают , за которое должны доплачивать людям за просмотр.
14:57:18 02-11-2024
Наши научились фильмы снимать?! Или нам продают хорошие кассовые фильмы из за бугра?
17:19:21 02-11-2024
- "Если выйдем на 400 рублей за билет, ситуация улучшится. Поход в кино – культурное мероприятие, так что не должно стоить 100 или 200 рублей", – сказал Исаев." ====== Исаев, за 400! Ходи сам. За сто рублей я не ходил и ходить в ваш гадюшник не буду.
10:44:44 04-11-2024
давно не ходил. смотреть нечего. а за 400, тем более не пойду. пусть сами на коленях смотрят, шлак этот.