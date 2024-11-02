В России захотели повысить стоимость билетов в кино, чтобы индустрия встала с колен

Роман Исаев считает, что поход в кинотеатр — это культурное мероприятие, а потому билеты не должны стоить 100-200 рублей за штуку

02 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: Felix Mooneeram / unsplash.com

Российские кинотеатры должны поднять стоимость билетов, чтобы продолжить существовать, заявил изданию НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

По его словам, билеты в кино должны стоить минимум 400 рублей. Это позволит киноиндустрии выйти на нормальную прибыль и "встать с колен". Сейчас средняя цена билета составляет 305-350 рублей, отмечает издание.

"Если выйдем на 400 рублей за билет, ситуация улучшится. Поход в кино – культурное мероприятие, так что не должно стоить 100 или 200 рублей", – сказал Исаев.

Также добавил, что кассовые сборы кинотеатров по итогу года составят 42 млрд рублей, а для комфортной жизни нужно 60 млрд.