В России захотели привлечь полицию к укреплению традиционных ценностей
Пока проект находится на стадии обсуждения
09 ноября 2024, 09:00, ИА Амител
Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru
МВД России предложило наделить полицию полномочиями по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения не повлияют на доходы и расходы бюджета, а реализация дополнительных задач будет осуществляться в рамках выделенного финансирования.
Как именно полиция будет укреплять традиционные ценности, в документе пока не прописано. Проект находится на стадии обсуждения.
09:36:20 09-11-2024
А может пусть лучше своим прямым делом займутся-борьбой с преступностью? Нет?
10:26:07 09-11-2024
Это уже не Оруэлл. Это Кафка...
10:40:35 09-11-2024
а реализация дополнительных задач будет осуществляться в рамках выделенного финансирования. ----В переводе с чиновничьего на простой язык, то есть даром (бесплатно), расширение функциональных обязанностей. Как рады будут полицейские)), кто их спрашивать будет. Последние разбегутся. Может так и задумывается?
11:26:29 09-11-2024
При чем тут полиция, если это вопрос на который не может ответить наше государство. Главные жизненные ценности людей: что наиболее важно в жизни и как это понять?
Какие это ценности у Абрамовича и бомжа - где найти это знаменатель при капитализме?
11:34:01 09-11-2024
Пусть лучше не тррадиционными ценностями занимаются
12:44:12 09-11-2024
Гость (11:34:01 09-11-2024) Пусть лучше не тррадиционными ценностями занимаются ... Как обычно?
11:47:57 09-11-2024
Сотрудникам полиции пересмотрят оплату. Или ждут когда последние разбегутся. В ВС воруют десятками миллионов. Вот опять очередные воры.
12:43:08 09-11-2024
А ну ка!
Кто здесь не соблюдает традиционные ценности!?
Я сейчас все пересажаю в тюрьму!
00:17:49 10-11-2024
Гость (12:43:08 09-11-2024) А ну ка!Кто здесь не соблюдает традиционные ценности!?
14:15:08 09-11-2024
Спасибо, не надо
09:25:16 11-11-2024
Поймают без креста - почки отобьют?