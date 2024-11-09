В России захотели привлечь полицию к укреплению традиционных ценностей

Пока проект находится на стадии обсуждения

09 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

МВД России предложило наделить полицию полномочиями по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения не повлияют на доходы и расходы бюджета, а реализация дополнительных задач будет осуществляться в рамках выделенного финансирования.

Как именно полиция будет укреплять традиционные ценности, в документе пока не прописано. Проект находится на стадии обсуждения.