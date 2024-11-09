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В России захотели привлечь полицию к укреплению традиционных ценностей

Пока проект находится на стадии обсуждения

09 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru
Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

МВД России предложило наделить полицию полномочиями по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения не повлияют на доходы и расходы бюджета, а реализация дополнительных задач будет осуществляться в рамках выделенного финансирования. 

Как именно полиция будет укреплять традиционные ценности, в документе пока не прописано. Проект находится на стадии обсуждения.

Законопроекты

Комментарии 11

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Гость

09:36:20 09-11-2024

А может пусть лучше своим прямым делом займутся-борьбой с преступностью? Нет?

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Кхм...

10:26:07 09-11-2024

Это уже не Оруэлл. Это Кафка...

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ВВП

10:40:35 09-11-2024

а реализация дополнительных задач будет осуществляться в рамках выделенного финансирования. ----В переводе с чиновничьего на простой язык, то есть даром (бесплатно), расширение функциональных обязанностей. Как рады будут полицейские)), кто их спрашивать будет. Последние разбегутся. Может так и задумывается?

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без комментариев

11:26:29 09-11-2024

При чем тут полиция, если это вопрос на который не может ответить наше государство. Главные жизненные ценности людей: что наиболее важно в жизни и как это понять?

Какие это ценности у Абрамовича и бомжа - где найти это знаменатель при капитализме?

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Гость

11:34:01 09-11-2024

Пусть лучше не тррадиционными ценностями занимаются

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Гость

12:44:12 09-11-2024

Гость (11:34:01 09-11-2024) Пусть лучше не тррадиционными ценностями занимаются ... Как обычно?

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Когда же

11:47:57 09-11-2024

Сотрудникам полиции пересмотрят оплату. Или ждут когда последние разбегутся. В ВС воруют десятками миллионов. Вот опять очередные воры.

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Гость

12:43:08 09-11-2024

А ну ка!
Кто здесь не соблюдает традиционные ценности!?
Я сейчас все пересажаю в тюрьму!

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Musik

00:17:49 10-11-2024

Гость (12:43:08 09-11-2024) А ну ка!Кто здесь не соблюдает традиционные ценности!?

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Гость

14:15:08 09-11-2024

Спасибо, не надо

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Дюша

09:25:16 11-11-2024

Поймают без креста - почки отобьют?

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