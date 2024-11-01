В России захотели признать Джо Байдена военным преступником

Депутат Михаил Шеремет считает, что Байден войдет в историю как самый кровавый президент

01 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать президента США Джо Байдена военным преступником.

В беседе с РИА Новости парламентарий сказал, что глава Соединенных Штатов войдет в историю "как самый кровавый американский президент", поскольку он спровоцировал конфликты в различных уголках планеты и создал предпосылки для третьей мировой войны.

"После окончания его каденции на Байдена нужно возбудить уголовное дело и признать военным преступником", – сказал депутат.

5 ноября в США пройдут выборы президента. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – бывший глава государства Дональд Трамп.

Нынешний американский лидер Джо Байден решил не переизбираться.