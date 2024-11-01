Мусор, опросы, скандалы. Кампания по выборам президента раскалывает Америку

Трамп и Харрис обмениваются колкостями, а большой бизнес ведет закулисную торговлю

01 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Флаг Соединенных Штатов Америки / Фото: unsplash.com

Обстановка в США перед выборами президента 5 ноября заметно накаляется. Главные кандидаты обмениваются выпадами, которые ранее считались недопустимыми в избирательной гонке. Amic.ru попытался оценить влияние скандалов на шансы кандидатов, объективность публикуемых опросов, а также позицию бизнеса, от которой во многом зависят изменения американской политики после января 2025 года – время, когда избранный глава государства официально вступит в должность.

"Очернил половину нации"

Главным фигурантом разразившегося на днях предвыборного скандала стал еще действующий президент Байден, который порой действует, по выражению ряда СМИ, как старый слон в посудной лавке. 30 октября он назвал "мусором" американцев, поддерживающих республиканского кандидата. В ходе видеоконференции, организованной правозащитной группой Voto Latino, "сонный Джо" таким образом отреагировал на неудачную шутку комика Тони Хинчклиффа, ранее на предвыборном митинге Трампа сравнившего Пуэрто-Рико с "плавучим островом мусора".

"Единственный мусор, который я вижу там, – это его [Трампа] сторонники", – сказал Байден.

Таким образом, высказывание Хинчклиффа, которое можно было обратить в пользу демократов, сработало как раз против Харрис. Публикуемые прессой рейтинги вице-президента поползли вниз и, что самое печальное для нее, в колеблющихся штатах.

За высказывание хозяина Белого дома уцепились ведущие СМИ. Газета New York Post назвала его слова "моментом, достойным сожаления, наступившим в самое неподходящее время для кампании Камалы Харрис".

"Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден решил очернить половину нации во время записи телефонного звонка Zoom незадолго до того, как его вице-президент вышла на сцену для своей большой речи в парке Эллипс в Вашингтоне, округ Колумбия… И действительно, это не так уж удивительно, учитывая презрение Демократической партии к избирателям из рабочего класса и другим диссидентам в последние годы", – делает вывод издание.

Правда, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась сгладить ситуацию, заявив, что слова о "мусоре", мол, были вырваны из контекста и "для ясности: он такого вообще не говорил", ошибку этим было не исправить.

"Как вам мой мусоровоз?"

Команда республиканцев воспользовалась оплошностью, и на предвыборном мероприятии в Грин-Бей (штат Висконсин) Трамп забрался в кабину мусоровоза (на машине был выведен лозунг его кампании), из которой вел беседу с журналистами.

"Трамп использовал это замечание [высказывание Байдена о "мусоре"] как дубинку против своего соперника-демократа, вице-президента Камалы Харрис. “Как вам нравится мой мусоровоз?" – спросил Трамп, одетый в оранжево-желтый жилет безопасности поверх белой рубашки и красного галстука. "Это в честь Камалы и Джо Байдена" – так описало происходящее в Грин-Бей агентство АР.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин убежден, что большого влияния на рейтинги-антирейтинги кандидатов этот инцидент не окажет.

"Этот случай демонстрирует уровень накала борьбы. Претенденты занимаются словесным пинг-понгом, обмениваются уколами. Дело в том, что подобные ситуации в проходящей избирательной кампании уже возникали многократно. Можно вспомнить, как Трамп называл Харрис коммунисткой, та в ответ заявляла, что считает Трампа фашистом. Поэтому в общей массе словесных ударов этот эпизод вряд ли станет решающим", – поделился он мнением с amic.ru.

Одним из важнейших эпизодов кампании, считает собеседник, стало июльское покушение на Дональда Трампа, которое значит куда больше, чем поток словесных обвинений. Именно этот случай политик мог представить в качестве доказательства весомости своей персоны, что и сделал бывший президент США.

Справка

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года на митинге в городе Батлере (штат Пенсильвания). По официальным данным, стрельбу из винтовки вел 20-летний Мэттью Крус с крыши здания, находившегося на расстоянии 120 метров от выступавшего экс-президента. Он сделал несколько выстрелов, был убит один участник митинга и двое получили ранения. Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от уха Трампа. После этого Крус был застрелен сотрудником Секретной службы.

Рейтинги ясности не вносят

Проводимые опросы пока не вносят ясности в расстановку сил. Дело в том, что большинство агентств, проводящих исследования общественного мнения, так или иначе связаны с элитными группами, поддерживающими одного из кандидатов, поэтому не могут быть признаны беспристрастными.

Например, опрос Reuters / Ipsos показывает , что Харрис опережает Трампа всего на 3-4% среди зарегистрированных избирателей по всей стране, оговариваясь, что данное преимущество находится "в пределах погрешности опроса".

Реальные возможности кандидатов – 50 на 50, уверен Константин Блохин:

"Рейтингам, конечно, верить не стоит. Напомню, что на выборах 2016 года по опросам вообще должна была победить Хиллари Клинтон, о чем постоянно твердили ведущие издания. Она тогда даже начала праздновать победу в своем предвыборном штабе. Но в результате тогда победу одержал Дональд Трамп по количеству голосов выборщиков".

Зато издание The New York Times совместно с агентством Siena College в ходе собственного опроса установило , что "около половины всех избирателей со скепсисом относятся к эффективности американской формы самоуправления, еще 45% полагают, что демократия в государстве не может выразить интересы простых людей". Однако 49% американцев все еще думают иначе и верят в действующую модель демократии. Еще 75% граждан США считают, что демократия находится под угрозой, а 51% надеются на изменения политической системы, сообщает газета.

Страсти заметно подогревают громкие заявления известных бизнесменов. Так, немецко-финский предприниматель, ведущий создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Шмитц) предположил в сети Х, что в случае победы Трамп может начать расследование деятельности нынешней Администрации США.

В частности, внимание будет уделено взрыву газопровода "Северный поток – 2", что "является преступлением в любой юрисдикции", написал Дотком.

Справка

Диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" была совершена 26 сентября 2022 года. В результате серии взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были разрушены обе нитки "Северного потока" и одна из двух нитей "Северного потока – 2". Россия и ряд других стран обвиняют в подрыве Украину, в организации – США, Великобританию.Бизнесмен Илон Маск на митинге в Пенсильвании 20 октября заявил, что победа Харрис грозит наступлением на свободу слова.

"Думаю, что нас ожидает серьезная цензура в случае наступления режима Камалы. Прилагаются немалые усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией", – сообщил он под одобрительный гул толпы.

На кого поставил BlackRock?

Весьма неприятным сигналом для Харрис стало решение двух крупных газет, The Washington Post и The Los Angeles Time, соблюдать нейтралитет в ходе кампании. Ранее эти массмедиа активно поддерживали демократов, однако за несколько дней до окончания предвыборной гонки их владельцы запретили журналистам занимать в публикациях чью-либо сторону.

В случае с The Washington Post решающую роль, видимо, играют экономические интересы собственника Джеффа Безоса, который также владеет одной из крупнейших мировых торговых интернет-площадок Amazon, а также космической компанией Blue Origin. По имеющимся данным, Безос может получить крупные космические активы в случае победы Трампа. Если победит Харрис, космическая программа США, похоже, будет развиваться как при Байдене: ни шатко ни валко.

Решение владельца вызвало недовольство части сотрудников, в том числе редактора-консультанта Роберта Кагана – мужа бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и одного из наиболее ярых ненавистников Трампа. Часть недовольных разразилась открытым письмом и покинула издание, включая Кагана. Безос на этот демарш отреагировал спокойно.

"Поддержка кандидатов в президенты [газетой] создает ощущение ангажированности. Ощущение не независимости. Решение покончить с этим принципиальное и правильное", – написал он на страницах своего СМИ.

Вердикт собственника The Los Angeles Times Патрика Синсьяна также сопровождался увольнением ряда сотрудников, включая главу редакционного совета Мариэль Гарзу. Стоит добавить, что интересы Синсьяна сосредоточены на фармацевтическом бизнесе, биотехнологиях, энергетике (производство литиевых аккумуляторов). Он был одним из главных спонсоров президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. После победы Трампа пытался получить пост в новой Администрации США, но безуспешно. Не исключено, что и в этот раз он вел закулисные переговоры с Трампом.

Разумеется, у демократов и республиканцев различные финансовые доноры, однако тех и других в значительной степени контролирует крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock, первые лица которой вполне могли поставить на Трампа, допускает такую возможность Константин Блохин: