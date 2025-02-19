В России захотели признать незаконным решение Хрущева о передаче Крыма
Владимир Константинов считает, что это станет знаковым событием жителей полуострова
19 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
В России предложили признать незаконным решение руководителя СССР Никиты Хрущева о передаче Крыма Украинской ССР. С такой инициативой выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, крымчане не были согласны с кулуарным решением 1954 года, а в 2014-м историческую справедливость удалось восстановить.
"Теперь необходимо дать юридическую оценку тем событиям, в судебном порядке признать эти действия незаконными. Для нас, всего народа Крыма, это станет знаковым событием", – отметил Константинов.
Он также указал, что событие 1954 года привело к отрыву полуострова от России и "навязчивым попыткам украинизации его жителей". Однако у крымчан "хватило политической мудрости, воли не подчиниться этим деструктивным силам", что в итоге привело к возвращению Крыма в Россию. "В противном случае нам была уготована участь тех регионов бывшей Украины, население которых с 2022 года безропотно участвует в мясных штурмах", – заметил он.
В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании передачи Крыма Украине в 1954 году недействительной. Авторы инициативы сочли передачу полуострова политическим преступлением и указали на множество нарушений при принятии этого решения.
16:37:48 19-02-2025
Ну,допустим. А с северным и северо-восточным Казахстаном как быть? Тоже отобрать?
17:15:40 19-02-2025
Гость (16:37:48 19-02-2025) Ну,допустим. А с северным и северо-восточным Казахстаном как... как по карте которая находится в Горной аптеке. Там видно, что эти земли до 36 года были в составе России, а потом кто-то решил их передать казахам для их развития.
17:28:09 19-02-2025
Гость (16:37:48 19-02-2025) Ну,допустим. А с северным и северо-восточным Казахстаном как... А что допускать? Передачу региона другой республике мог утвердить только Верховный Совет СССР по законам СССР. А Хрущев никого не спрашивал, сам принял решение и подписал. То есть он не имел прав ничего передавать без подписи Верховного Совета. Может, он сделал так нарочно. Получается, "как бы подарил", а по сути нет. Во всяком случае, люди готовившие документы должны были знать законы и не могли не сказать Хрущеву про тонкости. Но он не созвал Верховный Совет для передачи Крыма. Получается, чтобы в случае чего вернуть как незаконно переданный.
06:07:10 20-02-2025
Гость (17:28:09 19-02-2025) А что допускать? Передачу региона другой республике мог утв... Был УКаз Президиума ВЕрховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года за подписью Председателя Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилова и секретаря Президиума Пегова Н. о передаче Крыма Украине.А позже очередная сессия Верховного Совета СССР в составе Совета Союза и Совета Национальностей на совместном заседании проголосовала "За" 100% депутатов. Формально подписи Хрущева по этому вопросу вообще нет.
12:21:15 20-02-2025
Гость (06:07:10 20-02-2025) Был УКаз Президиума ВЕрховного Совета СССР от 19 февраля 195... Но не было решения об изменении границ РСФСР и УССР. Как бы отдали, а Крым находился в границах России.
20:04:57 19-02-2025
Гость (16:37:48 19-02-2025) Ну,допустим. А с северным и северо-восточным Казахстаном как... там ДРУГАЯ схема передачи. не самовольная 1 персоны
16:51:43 19-02-2025
Чо за закон нарушил усопший?
16:52:56 19-02-2025
а также наказать посмертно за посевы борщевика !
17:13:36 19-02-2025
серый (16:52:56 19-02-2025) а также наказать посмертно за посевы борщевика !... Борщевик теперича будем всей страной полоть и штрафы платить
17:30:00 19-02-2025
Монголы тоже могут многое предъявить
17:43:53 19-02-2025
Гость (17:30:00 19-02-2025) Монголы тоже могут многое предъявить... Ну да, Хан Батый, Золотая Орда, монголо-татары, 200 лет собирали дань с России.
17:55:07 19-02-2025
Крым находился под верховной властью Османской империи – около 300 лет, а генуэзцы Южным побережьем Крыма владели около 210 лет...
Как бы и эти не стали признавать "чей Крым" ???
03:27:54 20-02-2025
Гость (17:55:07 19-02-2025) Крым находился под верховной властью Османской империи – око... А еще и в составе Греции Крым был. Генуэцкая республика - теперь в составе Италии и один из ее богатейших регионов. А теперь представьте себе голосование в Крыму в 2014 году:
- Остаться в составе Украины
- Войти в состав Турции
- Войти в состав Италии
- Войти в состав России
- Войти в состав Греции
- Стань независимой страной
Интересно как бы они проголосовали при таком выборе))
18:04:50 19-02-2025
Гость (17:30:00 19-02-2025) Монголы тоже могут многое предъявить... Ты посмотри, где живут татары, и в какой жопе живут монголы. Татары вместе с монголами 300 лет дань брали с русских. Татары вообще монголам говорили что-нибудь про это? Монголы вообще в курсе, что татары брали деньги?
18:25:27 19-02-2025
Гость (18:04:50 19-02-2025) Ты посмотри, где живут татары, и в какой жопе живут монголы.... Татаро-монголы - это не татары и не монголы, а татаро-монголы)))
18:34:36 19-02-2025
Гость (18:04:50 19-02-2025) Ты посмотри, где живут татары, и в какой жопе живут монголы.... Эээй ну че там брали так маленько себе, на жили были брали, зато у монголов смотри какая страна большая.))
19:08:21 19-02-2025
и между прочим, на совете по данному вопросу в ЦК, не было кворума!
а значит решение не имеет силы!
08:49:07 20-02-2025
Аляску, Аляску вернуть не забудьте.
09:38:15 20-02-2025
Так фактически это уже случилось