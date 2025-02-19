В России захотели признать незаконным решение Хрущева о передаче Крыма

Владимир Константинов считает, что это станет знаковым событием жителей полуострова

19 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: Konstantin Dyadyun / unsplash.com

В России предложили признать незаконным решение руководителя СССР Никиты Хрущева о передаче Крыма Украинской ССР. С такой инициативой выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, крымчане не были согласны с кулуарным решением 1954 года, а в 2014-м историческую справедливость удалось восстановить.

"Теперь необходимо дать юридическую оценку тем событиям, в судебном порядке признать эти действия незаконными. Для нас, всего народа Крыма, это станет знаковым событием", – отметил Константинов.

Он также указал, что событие 1954 года привело к отрыву полуострова от России и "навязчивым попыткам украинизации его жителей". Однако у крымчан "хватило политической мудрости, воли не подчиниться этим деструктивным силам", что в итоге привело к возвращению Крыма в Россию. "В противном случае нам была уготована участь тех регионов бывшей Украины, население которых с 2022 года безропотно участвует в мясных штурмах", – заметил он.

В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании передачи Крыма Украине в 1954 году недействительной. Авторы инициативы сочли передачу полуострова политическим преступлением и указали на множество нарушений при принятии этого решения.