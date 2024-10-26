В России захотели продлить выплату алиментов студентам до 23 лет

За неуплату без уважительной причины родителей привлекут к ответственности

26 октября 2024, 15:58, ИА Амител

Студентка / Фото: Unseen Studio / unsplash.com

Минюст предложил поправки в Семейный кодекс, которые обяжут родителей выплачивать алименты детям-студентам до 23 лет, если они учатся очно.

Согласно проекту, алименты будут выплачиваться до 19 лет для детей, обучающихся по программам основного и среднего общего образования, а для студентов вузов и колледжей – до конца учебы, но не дольше, чем до 23 лет.

Законопроект также позволит детям обращаться в суд для продления алиментов в случае необходимости материальной поддержки во время учебы.

В случае принятия этих мер за неуплату алиментов без уважительной причины родители будут нести административную и уголовную ответственность.