В России захотели продлить выплату алиментов студентам до 23 лет
За неуплату без уважительной причины родителей привлекут к ответственности
26 октября 2024, 15:58, ИА Амител
Минюст предложил поправки в Семейный кодекс, которые обяжут родителей выплачивать алименты детям-студентам до 23 лет, если они учатся очно.
Согласно проекту, алименты будут выплачиваться до 19 лет для детей, обучающихся по программам основного и среднего общего образования, а для студентов вузов и колледжей – до конца учебы, но не дольше, чем до 23 лет.
Законопроект также позволит детям обращаться в суд для продления алиментов в случае необходимости материальной поддержки во время учебы.
В случае принятия этих мер за неуплату алиментов без уважительной причины родители будут нести административную и уголовную ответственность.
16:06:25 26-10-2024
Какой абсурд, в 18 человек полностью взрослый и сам делает выбор в пользу образования или работы, если нет средств у существование, то пусть идёт работать, хочет учится, то есть заочное образование.
16:11:17 26-10-2024
Пусть платят пока не здохнет
Чтобы другим не повадно было чушь всякую пороть.
16:21:28 26-10-2024
Странная какая-то новость. А устроиться на работу 19-23-летние граждане не смогут, чтоль?
Ну тогда, в связи с этой инициативой вопрос: а пенсию престарелым родителям мы пока ещё не должны будем платить?
16:37:01 26-10-2024
Разведенки с прицепом рукоплещут стоя. Кричат ура и чепчики в воздух бросают. А может даже и не чепчики.
18:03:35 26-10-2024
Гость (16:37:01 26-10-2024) Разведенки с прицепом рукоплещут стоя. Кричат ура и чепчики ... В любом случае так как ребенок будет совершеннолетним, то выплаты будут ему, а не разведение. В любом случае эта идиотская инициатива не пройдет.
16:58:25 26-10-2024
а я бы до Заголовка докопался !!!
НЕ в России захотели а "Минюст предложил поправки..."
А то складывается впечатление что всё население страны захотело.
17:15:41 26-10-2024
Шинник (16:58:25 26-10-2024) а я бы до Заголовка докопался !!!НЕ в России захотели а ... "- Народ?! Это хуже народа! Это лучшие люди города!.."(с)
18:41:04 26-10-2024
Правильная инициатива. В 18 лет ребенок еще в школе учится, а алименты прекращаются. Ему что, на работу идти или школу заканчивать?
21:17:30 26-10-2024
Гость (18:41:04 26-10-2024) Правильная инициатива. В 18 лет ребенок еще в школе учится, ... В 18 лет он поступает в университет иои училище, где может получать стипендию. В 18 лет он может устроиться на работу.
10:13:45 27-10-2024
Гость (21:17:30 26-10-2024) В 18 лет он поступает в университет иои училище, где может п... Проживи на стипендию ... Хе-хе
13:21:00 27-10-2024
Алименты вообще отменить нужно, для всех категорий. Пусть мамашки головой думают и берегут семью.
03:41:01 27-10-2024
А на хрена мне такой специалист , который учёбу прогуливал , даже если и работал . Он должен знания получать , а потом уже применять их в работе . Неучей уже на пол страны , и их работа уже наворотила дел . Хотите чтобы вас лечил врач - недоучка , или оперировал ?
Вы серьёзно считаете , что сегодня можно прожить на стипендию в 2-4 тыс. рублей ?
08:48:35 27-10-2024
Гость (03:41:01 27-10-2024) А на хрена мне такой специалист , который учёбу прогуливал ...
А нахрена мне дурак-начальник? Все неучи как раз в начальники и выбились, потому что наглые и беспринципные. И "науправляли" как раз вы до почти краха страны.
10:35:30 27-10-2024
Гость (03:41:01 27-10-2024) А на хрена мне такой специалист , который учёбу прогуливал ... Всё совмещается. Можно и учиться очно и работать по профилю. Есть пример моего родственника. Образование, кстати, получает высшее медицинское с повышенной стипендией.