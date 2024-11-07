В России захотели размещать на вейпах жуткие картинки о вреде курения
Депутат Яна Лантратова считает, что нужно развенчать мифы о безопасности электронных сигарет
07 ноября 2024, 14:45, ИА Амител
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину размещать на вейпах и других гаджетах для потребления никотинсодержащей продукции устрашающие изображения о вреде курения по аналогии с сигаретами. Об этом пишет ТАСС.
В своем обращении депутат отметила, что такая мера нужна "во избежание формирования положительного образа вейпинга и иных электронных устройств потребления никотина среди детей и молодежи, а также развенчания мифа об их безопасности".
По мнению Лантратовой, вейпинг приобрел большую популярность у молодежи из-за создания привлекательного имиджа: стильная упаковка, красочные изображения и разнообразие вкусов.
В то же время парламентарий отметила, что положительный образ курильщика сигарет смогли переломить во время широкой информационно-просветительской кампании, частью которой было обязательство по размещению на упаковках сигарет жутких картинок о последствиях курения.
Лантратова также добавила, что курение электронных сигарет ухудшает течение астмы и других заболеваний легких, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и мутаций ДНК, а также несет в себе ряд других рисков для здоровья.
16:00:16 07-11-2024
А сигаретами это помогло?))
16:20:41 07-11-2024
Гость (16:00:16 07-11-2024) А сигаретами это помогло?)) ... Похоже, ниочень.
Поэтому решили попробовать на вейпах!
😁
"Слабоумие и отвага!"
16:47:25 07-11-2024
Когда уже уберут идиотов от принятия решений? Они хоть одного специалиста спросили о вреде самих картинок? Он в разы больше вреда курения.Размещение картинок=программирование смотрящего на развитие заболевания... Ипохондрию никто не отменял!
20:13:30 07-11-2024
так вэйпы же запретили, алё