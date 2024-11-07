В России захотели размещать на вейпах жуткие картинки о вреде курения

Депутат Яна Лантратова считает, что нужно развенчать мифы о безопасности электронных сигарет

07 ноября 2024, 14:45, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину размещать на вейпах и других гаджетах для потребления никотинсодержащей продукции устрашающие изображения о вреде курения по аналогии с сигаретами. Об этом пишет ТАСС.

В своем обращении депутат отметила, что такая мера нужна "во избежание формирования положительного образа вейпинга и иных электронных устройств потребления никотина среди детей и молодежи, а также развенчания мифа об их безопасности".

По мнению Лантратовой, вейпинг приобрел большую популярность у молодежи из-за создания привлекательного имиджа: стильная упаковка, красочные изображения и разнообразие вкусов.

В то же время парламентарий отметила, что положительный образ курильщика сигарет смогли переломить во время широкой информационно-просветительской кампании, частью которой было обязательство по размещению на упаковках сигарет жутких картинок о последствиях курения.

Лантратова также добавила, что курение электронных сигарет ухудшает течение астмы и других заболеваний легких, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и мутаций ДНК, а также несет в себе ряд других рисков для здоровья.