Более 140 тысяч рублей штрафов выписали за продажу вейпов подросткам на Алтае

Политики предлагают изменить законодательство, чтобы защитить людей от курения

04 ноября 2024, 16:20, ИА Амител

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В Алтайском крае наблюдается высокий уровень курения среди жителей в возрасте от 15 лет, что вызывает беспокойство у специалистов. Об этом рассказали в АКЗС.

По данным краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, распространенность курения среди подростков составляет 21,9%, что выше среднероссийского уровня (18,64%). Установлена ответственность за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, за девять месяцев этого года были назначены штрафы на сумму 143 тысячи рублей.

Заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению, один из авторов антитабачного краевого закона Александр Лазарев считает, что борьба с курением займет много времени и требует ужесточения закона. Он отметил, что в скандинавских странах снижение заболеваемости раком легких и другими, связанными с курением, видами онкопатологий началось лишь спустя 30-40 лет после начала борьбы, при этом меры постоянно ужесточались, включая ограничения для курильщиков в сфере страхования и трудоустройства.

Он предложил подготовить пакет изменений в законодательство для защиты граждан от курения с учетом высказанных инициатив.