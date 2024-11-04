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Более 140 тысяч рублей штрафов выписали за продажу вейпов подросткам на Алтае

Политики предлагают изменить законодательство, чтобы защитить людей от курения

04 ноября 2024, 16:20, ИА Амител

Вейп / Фото: pxhere.com/ru/photo/849143
Вейп / Фото: pxhere.com/ru/photo/849143

В Алтайском крае наблюдается высокий уровень курения среди жителей в возрасте от 15 лет, что вызывает беспокойство у специалистов. Об этом рассказали в АКЗС.

По данным краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, распространенность курения среди подростков составляет 21,9%, что выше среднероссийского уровня (18,64%). Установлена ответственность за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, за девять месяцев этого года были назначены штрафы на сумму 143 тысячи рублей.

Заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению, один из авторов антитабачного краевого закона Александр Лазарев считает, что борьба с курением займет много времени и требует ужесточения закона. Он отметил, что в скандинавских странах снижение заболеваемости раком легких и другими, связанными с курением, видами онкопатологий началось лишь спустя 30-40 лет после начала борьбы, при этом меры постоянно ужесточались, включая ограничения для курильщиков в сфере страхования и трудоустройства.

Он предложил подготовить пакет изменений в законодательство для защиты граждан от курения с учетом высказанных инициатив.

Алтайский край штрафы

Комментарии 5

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Гость

00:07:01 05-11-2024

Даже удивительный процент 22. Я считала, что 92% подростков курят вейпы. Как проходишь мимо промышленно-экономического колледжа на 80й Гвардейской, там такой дымокур стоит. Иной раз даже жалко, что летом у молодежи каникулы, а то они хоть бы комаров всех разогнали.

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Гость

07:18:56 05-11-2024

Гость (00:07:01 05-11-2024) Даже удивительный процент 22. Я считала, что 92% подростков ...
Та же самая история у педагогического. А это будущие учителя. И юристы. Их видимо там учат обходить законы а не соблюдать их. Еще и насваем все заплевали.

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Musik

13:03:08 05-11-2024

Гость (07:18:56 05-11-2024) Та же самая история у педагогического. А это будущие учи... Это будущие продавцы мобил.

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гость

09:28:22 05-11-2024

ну хоть не сигареты курят

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Гость

13:20:06 05-11-2024

гость (09:28:22 05-11-2024) ну хоть не сигареты курят... Уж лучше сигареты. От них вреда меньше.

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