Альпиниста из Владивостока спасли с высоты 4 км на Алтае
Мужчины эвакуировали на вертолете
28 августа 2023, 08:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Алтай спасатели эвакуировали альпиниста из Владивостока, который застрял на высоте 4030 метров, сообщает "МК-Владивосток".
Тургруппа вызвала спасателей утром 22 августа. Они сообщили, что житель Приморья не мог спуститься из-за снега на тропе и перилах.
Прибывшие на вертолете пилоты МЧС подлетели к незарегистрированному туристу и тот зацепился за крюк. После его доставили до стоянки в селе Тюнгур Усть-Коксинского района, 40-летний мужчина не пострадал.
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