Альпиниста из Владивостока спасли с высоты 4 км на Алтае

Мужчины эвакуировали на вертолете

28 августа 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай спасатели эвакуировали альпиниста из Владивостока, который застрял на высоте 4030 метров, сообщает "МК-Владивосток".

Тургруппа вызвала спасателей утром 22 августа. Они сообщили, что житель Приморья не мог спуститься из-за снега на тропе и перилах.

Прибывшие на вертолете пилоты МЧС подлетели к незарегистрированному туристу и тот зацепился за крюк. После его доставили до стоянки в селе Тюнгур Усть-Коксинского района, 40-летний мужчина не пострадал.