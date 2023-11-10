В России захотели снизить ставку по льготной ипотеке до 3%
По мнению авторов инициативы, так программа будет эффективнее
10 ноября 2023, 09:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России предложили снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5 до 3% годовых, чтобы она была более эффективной, сообщают "Известия".
Законопроект внесли в Госдуму 9 ноября. В пояснительной записке сказано, что программу льготной ипотеки нужно корректировать, поскольку в ряде регионов сильно подорожала недвижимость.
Один из авторов инициативы и лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов также обратил внимание на то, что программа в нынешнем виде распространяется только на новостройки, а это сужает возможности граждан в приобретении более доступного жилья.
10:17:17 10-11-2023
А что случилось, не берут что ли? Удивительно, всё дешевеет кругом , а они ипотеку не берут ))
10:19:06 10-11-2023
два года разогнанных цен на квартиры не научили депутатов, что процентная ставка и ипотека это только инструменты. И они не всегда делают покупку более доступной.
10:24:11 10-11-2023
Не стоит воспринимать его слова в серьёз, что вы как дети.
10:26:22 10-11-2023
Льготную ипотеку нужно давать человеку раз в жизни на 25-30 м2 с запретом продавать купленное жилье на 3-5 лет. Все что сверху - на общих условиях. Иначе это инструмент заработка для избранных и разгон цены.
10:33:44 10-11-2023
Гость (10:26:22 10-11-2023) Льготную ипотеку нужно давать человеку раз в жизни на 25-30 ... И не три пять а больше лет. Покупала квартиру они брали под мат капитал 7 лет назад за миллион нам продали за 3,8 млн. Квартира была под съем всегда. У людей еще 3 квартиры.
10:28:03 10-11-2023
Если примут, то квартиры подорожают в разы, и станут еще менее доступными.
11:26:21 10-11-2023
Гость (10:28:03 10-11-2023) Если примут, то квартиры подорожают в разы, и станут еще мен... Вряд ли примут. Минфин уже громко протестует. Ежегодно сотни миллиардов рублей уходят коммерческим банкам на компенсации по льготным ипотекам. И эти выплаты растут в геометрической прогрессии.
13:13:04 10-11-2023
Гость (10:28:03 10-11-2023) Если примут, то квартиры подорожают в разы, и станут еще мен... Это правда! Хотя подорожают они в любом случае!
10:39:22 10-11-2023
Миронов "клоунирует" в очередной раз. Скажу эдакое и опять обо мне пошумят.
01:37:27 12-11-2023
Льготная это от 0 до 0,5 %. А молодым семьям без %.