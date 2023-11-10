В России захотели снизить ставку по льготной ипотеке до 3%

По мнению авторов инициативы, так программа будет эффективнее

10 ноября 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России предложили снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5 до 3% годовых, чтобы она была более эффективной, сообщают "Известия".

Законопроект внесли в Госдуму 9 ноября. В пояснительной записке сказано, что программу льготной ипотеки нужно корректировать, поскольку в ряде регионов сильно подорожала недвижимость.

Один из авторов инициативы и лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов также обратил внимание на то, что программа в нынешнем виде распространяется только на новостройки, а это сужает возможности граждан в приобретении более доступного жилья.