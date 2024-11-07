Депутат ГД с Алтая призвала женщин отказаться от дутых губ и отношений с папиками

По словам Нины Останиной, главное в женщине — это целомудрие

07 ноября 2024, 10:29, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

У женщины не должно быть дутых губ и отношений с "папеньками", заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава комитета Госдумы по защите семьи и уроженка Алтайского края Нина Останина.

По ее словам, главное в женщине – это целомудрие, и люди должны перестать считать дурным тоном, если у девушки-старшеклассницы нет "какого-то своего сексуального дебюта".

"У нас сейчас в общественном пространстве такие установки. Либо эти большие дутые губы, либо ты восемь раз была замужем, всякий раз это были папеньки, и ты свободно там жила", – сказала Останина.

Также она считает, что важно не обсуждать в общественном пространстве бракоразводные процессы известных личностей.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин, чтобы они не выглядели так, будто их "покусали пчелы".