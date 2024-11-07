Депутат ГД с Алтая призвала женщин отказаться от дутых губ и отношений с папиками
По словам Нины Останиной, главное в женщине — это целомудрие
07 ноября 2024, 10:29, ИА Амител
У женщины не должно быть дутых губ и отношений с "папеньками", заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава комитета Госдумы по защите семьи и уроженка Алтайского края Нина Останина.
По ее словам, главное в женщине – это целомудрие, и люди должны перестать считать дурным тоном, если у девушки-старшеклассницы нет "какого-то своего сексуального дебюта".
"У нас сейчас в общественном пространстве такие установки. Либо эти большие дутые губы, либо ты восемь раз была замужем, всякий раз это были папеньки, и ты свободно там жила", – сказала Останина.
Также она считает, что важно не обсуждать в общественном пространстве бракоразводные процессы известных личностей.
Ранее депутат Виталий Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин, чтобы они не выглядели так, будто их "покусали пчелы".
10:37:11 07-11-2024
завидно?
10:38:56 07-11-2024
и отношений с папиками --- ну замуж то можно. У Трампа жена на 24 года младше, она его стопудово любит
10:39:49 07-11-2024
Галкин с мамиком замутил и счастлив
10:40:32 07-11-2024
Тётке родившей сына-убийцу только и остаётся других жизни учить
11:32:16 07-11-2024
Гость (10:40:32 07-11-2024) Тётке родившей сына-убийцу только и остаётся других жизни уч... Не знала , спасибо за инфу .прочитала ...любопытно 12,5 лет строгача , деньги мальчик не поделил, и уже либо вышел либо на подходе .Мама к себе заберет )))
10:54:26 07-11-2024
А мне с разведенками нравится общаться. Депутатша запрещает, да? Теперь низзя? Печалька...
14:56:57 07-11-2024
Musik (10:54:26 07-11-2024) А мне с разведенками нравится общаться. Депутатша запрещает,... Вы разведенку в какой пропорции употребляете?
15:53:54 07-11-2024
Гость (14:56:57 07-11-2024) Вы разведенку в какой пропорции употребляете?... Я их не развожу, потреблять надо их как есть, по беспробежным другая технология.
10:56:31 07-11-2024
Российский депутат нынче это конечно не источник адекватности и здравого смысла. Меритократические принципы упразднены, по этому имеем то что имеем.
11:41:40 07-11-2024
Также она считает, что важно не обсуждать в общественном пространстве бракоразводные процессы известных личностей.
Да кто она такая, чтобы что-то запрещать? Бесит
11:52:11 07-11-2024
Главное в женщине - это мозги!!! И вот это и бесит нанешнее руководство, пытающееся навязать свое видение жизни. Они только забыли, что мы по разные стороны социально-финансовых баррикад. Сытый голодного не вразумит, так что мимо, гражданочка
17:07:45 07-11-2024
Гость (11:52:11 07-11-2024) Главное в женщине - это мозги!!! И вот это и бесит нанешнее ... У женщины все мозги прекрасны )
12:18:27 07-11-2024
А как-то уже депутатки могут договориться? а то, одна - целомудрие, другая сразу после школы рожать..как я тебе целомудреная рожу? это только в поповых сказках, которые тут ежедневно публикуют, тетки рожают от ветра.
12:18:59 07-11-2024
ну это тогда не поднимет рождаемость то!! губы и такие телки ее хоть немножко приподымают. на 1 ребенка их хватает точно, худо-бедно
12:51:24 07-11-2024
Гость (12:18:59 07-11-2024) ну это тогда не поднимет рождаемость то!! губы и такие телки... такими губами сколько не работай ребенок не получиться - это анатомия, детка.
13:04:12 07-11-2024
А кто она такая чтобы давать советы?
15:06:07 07-11-2024
Гость (13:04:12 07-11-2024) А кто она такая чтобы давать советы?... А кем должен быть тот, кому вы разрешили давать советы?
13:47:40 07-11-2024
"...и будут девицы-бесстыжие лица..."
14:55:27 07-11-2024
Афиноген (13:47:40 07-11-2024) "...и будут девицы-бесстыжие лица..."... И будут летать птицы с железными насосами
17:17:06 07-11-2024
Губошлепки-уточки прикольные. С ними веселее брынькать когда чилят рядом.
20:25:04 07-11-2024
Гость (17:17:06 07-11-2024) Губошлепки-уточки прикольные. С ними веселее брынькать когда... у меня знакомая есть Таня, вышла зато за богатого. У нее подружка в салоне и качает ей и качает, уже размера на 3 накачала. помню хохотали над ней всей школой, ребенок ее бездарный учился когда.