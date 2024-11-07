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Депутат ГД с Алтая призвала женщин отказаться от дутых губ и отношений с папиками

По словам Нины Останиной, главное в женщине — это целомудрие

07 ноября 2024, 10:29, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina
Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

У женщины не должно быть дутых губ и отношений с "папеньками", заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава комитета Госдумы по защите семьи и уроженка Алтайского края Нина Останина.

По ее словам, главное в женщине – это целомудрие, и люди должны перестать считать дурным тоном, если у девушки-старшеклассницы нет "какого-то своего сексуального дебюта".

"У нас сейчас в общественном пространстве такие установки. Либо эти большие дутые губы, либо ты восемь раз была замужем, всякий раз это были папеньки, и ты свободно там жила", – сказала Останина.

Также она считает, что важно не обсуждать в общественном пространстве бракоразводные процессы известных личностей.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин, чтобы они не выглядели так, будто их "покусали пчелы".

депутаты

Комментарии 21

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Гость

10:37:11 07-11-2024

завидно?

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Гость

10:38:56 07-11-2024

и отношений с папиками --- ну замуж то можно. У Трампа жена на 24 года младше, она его стопудово любит

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Гость

10:39:49 07-11-2024

Галкин с мамиком замутил и счастлив

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Гость

10:40:32 07-11-2024

Тётке родившей сына-убийцу только и остаётся других жизни учить

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Гость

11:32:16 07-11-2024

Гость (10:40:32 07-11-2024) Тётке родившей сына-убийцу только и остаётся других жизни уч... Не знала , спасибо за инфу .прочитала ...любопытно 12,5 лет строгача , деньги мальчик не поделил, и уже либо вышел либо на подходе .Мама к себе заберет )))

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Musik

10:54:26 07-11-2024

А мне с разведенками нравится общаться. Депутатша запрещает, да? Теперь низзя? Печалька...

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Гость

14:56:57 07-11-2024

Musik (10:54:26 07-11-2024) А мне с разведенками нравится общаться. Депутатша запрещает,... Вы разведенку в какой пропорции употребляете?

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Musik

15:53:54 07-11-2024

Гость (14:56:57 07-11-2024) Вы разведенку в какой пропорции употребляете?... Я их не развожу, потреблять надо их как есть, по беспробежным другая технология.

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Гость

10:56:31 07-11-2024

Российский депутат нынче это конечно не источник адекватности и здравого смысла. Меритократические принципы упразднены, по этому имеем то что имеем.

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Гость

11:41:40 07-11-2024

Также она считает, что важно не обсуждать в общественном пространстве бракоразводные процессы известных личностей.
Да кто она такая, чтобы что-то запрещать? Бесит

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Гость

11:52:11 07-11-2024

Главное в женщине - это мозги!!! И вот это и бесит нанешнее руководство, пытающееся навязать свое видение жизни. Они только забыли, что мы по разные стороны социально-финансовых баррикад. Сытый голодного не вразумит, так что мимо, гражданочка

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Гость

17:07:45 07-11-2024

Гость (11:52:11 07-11-2024) Главное в женщине - это мозги!!! И вот это и бесит нанешнее ... У женщины все мозги прекрасны )

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Гость

12:18:27 07-11-2024

А как-то уже депутатки могут договориться? а то, одна - целомудрие, другая сразу после школы рожать..как я тебе целомудреная рожу? это только в поповых сказках, которые тут ежедневно публикуют, тетки рожают от ветра.

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Гость

12:18:59 07-11-2024

ну это тогда не поднимет рождаемость то!! губы и такие телки ее хоть немножко приподымают. на 1 ребенка их хватает точно, худо-бедно

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Гость

12:51:24 07-11-2024

Гость (12:18:59 07-11-2024) ну это тогда не поднимет рождаемость то!! губы и такие телки... такими губами сколько не работай ребенок не получиться - это анатомия, детка.

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Гость

13:04:12 07-11-2024

А кто она такая чтобы давать советы?

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Гость

15:06:07 07-11-2024

Гость (13:04:12 07-11-2024) А кто она такая чтобы давать советы?... А кем должен быть тот, кому вы разрешили давать советы?

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Афиноген

13:47:40 07-11-2024

"...и будут девицы-бесстыжие лица..."

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Гость

14:55:27 07-11-2024

Афиноген (13:47:40 07-11-2024) "...и будут девицы-бесстыжие лица..."... И будут летать птицы с железными насосами

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Гость

17:17:06 07-11-2024

Губошлепки-уточки прикольные. С ними веселее брынькать когда чилят рядом.

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Гость

20:25:04 07-11-2024

Гость (17:17:06 07-11-2024) Губошлепки-уточки прикольные. С ними веселее брынькать когда... у меня знакомая есть Таня, вышла зато за богатого. У нее подружка в салоне и качает ей и качает, уже размера на 3 накачала. помню хохотали над ней всей школой, ребенок ее бездарный учился когда.

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