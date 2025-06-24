НОВОСТИОбщество

В России захотели убрать украинский язык из школьных программ

Сделать это предлагают с осени

24 июня 2025, 13:20, ИА Амител

Фото: Ben Mullins / unsplash.com
Фото: Ben Mullins / unsplash.com

С 1 сентября 2025 года в России планируют исключить курс "родной украинский язык" из образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на проект приказа.

В пояснительной записке отмечается, что нововведения связаны с "изменившейся геополитической ситуацией в мире".

Согласно документу, в программах образования предлагается признать утратившими силу пункты о "Федеральной рабочей программе по учебному предмету "родной (украинский) язык". Одновременно с этим предлагают актуализировать программы по русскому и французскому языкам, литературному чтению, истории и обществознанию.

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.

Россия образование

Комментарии 16

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Гость

13:24:07 24-06-2025

Конечно лучше таджикский или армянский

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Гость

13:42:39 24-06-2025

Гость (13:24:07 24-06-2025) Конечно лучше таджикский или армянский... До поры до времени опять же

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Гость

13:46:26 24-06-2025

Гость (13:24:07 24-06-2025) Конечно лучше таджикский или армянский... Может, как родной язык исключить. Изучать как иностранный. Я не против, если бы ввели предмет, скажем, "полииностранный язык". По 1000 слов(или фраз из них) в разговорном формате, допустим, 10 языков на выбор. Включить языки народов СССР, можно ещё турецкий, арабский, китайский, испанский.

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Элен без ребят

16:22:54 24-06-2025

Гость (13:46:26 24-06-2025) Может, как родной язык исключить. Изучать как иностранный. Я... идея супер, как по мне, но где найти столько преподавателей?

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Гость

19:16:40 24-06-2025

Элен без ребят (16:22:54 24-06-2025) идея супер, как по мне, но где найти столько преподавателей?... Украинский может и уборщица баба Паша преподавать.

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Сергей

13:52:17 24-06-2025

Гость (13:24:07 24-06-2025) Конечно лучше таджикский или армянский... На дальнем востоке китайский!

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Гость

13:35:38 24-06-2025

Украинцы в России есть, а языка нет.

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Гость

14:53:54 24-06-2025

Гость (13:35:38 24-06-2025) Украинцы в России есть, а языка нет.... 90% украинцев в России не знают хуторянский язык

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Гость

14:01:40 24-06-2025

Странно что до сих пор преподавали...

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7

14:20:27 24-06-2025

Сначала надо убрать из программы территорию 404, а уже потом её язык за ненадобностью.
А не наоборот. Пока ещё нужны военные переводчики с языка врага.

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Гость

19:06:47 24-06-2025

7 (14:20:27 24-06-2025) Сначала надо убрать из программы территорию 404, а уже потом... Психиатры нужны. И с каждым годом все больше и больше. Жаль, что эта служба у нас в крайнем упадке.

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Гость

15:21:35 24-06-2025

Россия уже слышала подобные высказывания после Великой Отечественной войны о том, что не нужно изучать немецкий язык.

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65

15:40:09 24-06-2025

Гость (15:21:35 24-06-2025) Россия уже слышала подобные высказывания после Великой Отече... Патамушта недадавили фашисткую гадину, и она теперь Леопарды в 404 шлёт!!!

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Гость

16:16:00 24-06-2025

Гость (15:21:35 24-06-2025) Россия уже слышала подобные высказывания после Великой Отече... Ну, расскажи,зачем он нужен был? Особенно после Великой Отечественной? Или лишь бы гаркнуть?

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гость

16:08:35 24-06-2025

у нас что , был такой предмет?

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Элен без ребят

16:21:49 24-06-2025

гость (16:08:35 24-06-2025) у нас что , был такой предмет?... может в Крыму? там три языка государственных- русский, украинский и татарский.

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