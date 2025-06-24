В России захотели убрать украинский язык из школьных программ

Сделать это предлагают с осени

24 июня 2025, 13:20, ИА Амител

Фото: Ben Mullins / unsplash.com

С 1 сентября 2025 года в России планируют исключить курс "родной украинский язык" из образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на проект приказа.

В пояснительной записке отмечается, что нововведения связаны с "изменившейся геополитической ситуацией в мире".

Согласно документу, в программах образования предлагается признать утратившими силу пункты о "Федеральной рабочей программе по учебному предмету "родной (украинский) язык". Одновременно с этим предлагают актуализировать программы по русскому и французскому языкам, литературному чтению, истории и обществознанию.

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.