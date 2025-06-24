В России захотели убрать украинский язык из школьных программ
Сделать это предлагают с осени
24 июня 2025, 13:20, ИА Амител
С 1 сентября 2025 года в России планируют исключить курс "родной украинский язык" из образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на проект приказа.
В пояснительной записке отмечается, что нововведения связаны с "изменившейся геополитической ситуацией в мире".
Согласно документу, в программах образования предлагается признать утратившими силу пункты о "Федеральной рабочей программе по учебному предмету "родной (украинский) язык". Одновременно с этим предлагают актуализировать программы по русскому и французскому языкам, литературному чтению, истории и обществознанию.
Ранее президент Владимир Путин поддержал идею сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.
13:24:07 24-06-2025
Конечно лучше таджикский или армянский
13:42:39 24-06-2025
Гость (13:24:07 24-06-2025) Конечно лучше таджикский или армянский... До поры до времени опять же
13:46:26 24-06-2025
Гость (13:24:07 24-06-2025) Конечно лучше таджикский или армянский... Может, как родной язык исключить. Изучать как иностранный. Я не против, если бы ввели предмет, скажем, "полииностранный язык". По 1000 слов(или фраз из них) в разговорном формате, допустим, 10 языков на выбор. Включить языки народов СССР, можно ещё турецкий, арабский, китайский, испанский.
16:22:54 24-06-2025
Гость (13:46:26 24-06-2025) Может, как родной язык исключить. Изучать как иностранный. Я... идея супер, как по мне, но где найти столько преподавателей?
19:16:40 24-06-2025
Элен без ребят (16:22:54 24-06-2025) идея супер, как по мне, но где найти столько преподавателей?... Украинский может и уборщица баба Паша преподавать.
13:52:17 24-06-2025
Гость (13:24:07 24-06-2025) Конечно лучше таджикский или армянский... На дальнем востоке китайский!
13:35:38 24-06-2025
Украинцы в России есть, а языка нет.
14:53:54 24-06-2025
Гость (13:35:38 24-06-2025) Украинцы в России есть, а языка нет.... 90% украинцев в России не знают хуторянский язык
14:01:40 24-06-2025
Странно что до сих пор преподавали...
14:20:27 24-06-2025
Сначала надо убрать из программы территорию 404, а уже потом её язык за ненадобностью.
А не наоборот. Пока ещё нужны военные переводчики с языка врага.
19:06:47 24-06-2025
7 (14:20:27 24-06-2025) Сначала надо убрать из программы территорию 404, а уже потом... Психиатры нужны. И с каждым годом все больше и больше. Жаль, что эта служба у нас в крайнем упадке.
15:21:35 24-06-2025
Россия уже слышала подобные высказывания после Великой Отечественной войны о том, что не нужно изучать немецкий язык.
15:40:09 24-06-2025
Гость (15:21:35 24-06-2025) Россия уже слышала подобные высказывания после Великой Отече... Патамушта недадавили фашисткую гадину, и она теперь Леопарды в 404 шлёт!!!
16:16:00 24-06-2025
Гость (15:21:35 24-06-2025) Россия уже слышала подобные высказывания после Великой Отече... Ну, расскажи,зачем он нужен был? Особенно после Великой Отечественной? Или лишь бы гаркнуть?
16:08:35 24-06-2025
у нас что , был такой предмет?
16:21:49 24-06-2025
гость (16:08:35 24-06-2025) у нас что , был такой предмет?... может в Крыму? там три языка государственных- русский, украинский и татарский.