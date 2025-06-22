Путин поддержал идею сделать ЕГЭ по истории обязательным для гуманитариев
С таким предложением выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов
22 июня 2025, 21:15, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности, сообщает ТАСС.
Идею озвучили на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории.
"Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет", – сказал глава государства.
С предложением выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он обратил внимание, что большинство абитуриентов-гуманитариев сдают обществознание. По мнению Торкунова, "содержательно было бы важнее", если бы выпускники готовились к ЕГЭ по истории.
По его словам, когда первокурсники "приходят совсем неподготовленные по этому предмету, на них свалится сразу [значительное] количество сложных инженерных, естественнонаучных предметов, которые надо изучить".
Ректор МГИМО также отметил, что важно сохранить в экзамене и вопросы по обществознанию в соотношении 80 на 20% или 90 на 10%.
21:25:04 22-06-2025
Математика какой была 100 лет назад, такой и осталась. А история...
Надо всегда дополнять за какой год интерпретация событий в виду имеется.
Сталин то хороший, то плохой, то опять хороший. Трамп то наш слон, то не наш.
И так со всей нашей историей.
08:04:43 23-06-2025
Уходить с руководящих постов надо вовремя.
13:18:43 23-06-2025
Видел по "ящику" составителя ЕГЭ по истории - это реальный маньяк, человеколюбие помноженное на ноль.
18:55:37 23-06-2025
Гость (13:18:43 23-06-2025) Видел по "ящику" составителя ЕГЭ по истории - это реальный ...
По русскому языку тоже. Сложность ради сложности. И отдает какой-то синевой.
17:16:59 24-06-2025
если ребенок идет на инглиш и е сдаст историю то прощай инглиш:?!!!!!!даже если по инглишу о отличник?