Путин поддержал идею сделать ЕГЭ по истории обязательным для гуманитариев

С таким предложением выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов

22 июня 2025, 21:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности, сообщает ТАСС.

Идею озвучили на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории.

"Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет", – сказал глава государства.

С предложением выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он обратил внимание, что большинство абитуриентов-гуманитариев сдают обществознание. По мнению Торкунова, "содержательно было бы важнее", если бы выпускники готовились к ЕГЭ по истории.

По его словам, когда первокурсники "приходят совсем неподготовленные по этому предмету, на них свалится сразу [значительное] количество сложных инженерных, естественнонаучных предметов, которые надо изучить".

Ректор МГИМО также отметил, что важно сохранить в экзамене и вопросы по обществознанию в соотношении 80 на 20% или 90 на 10%.