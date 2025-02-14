В России захотели увеличить штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение военкомату о переезде

Сейчас штрафы за такое нарушение существенно ниже

14 февраля 2025, 12:34, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуму внесли законопроект об увеличении до 10–20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о пере­езде на срок более трех месяцев без регистрации по новому адресу. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым. Поправки предложены в статью 21.5 КоАП.

Депутаты считают, что принятие проекта "позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету".

Сейчас за несообщение сведений о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией, штрафуют на 1–5 тысяч рублей.