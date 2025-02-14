В России захотели увеличить штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение военкомату о переезде
Сейчас штрафы за такое нарушение существенно ниже
14 февраля 2025, 12:34, ИА Амител
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Госдуму внесли законопроект об увеличении до 10–20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по новому адресу. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым. Поправки предложены в статью 21.5 КоАП.
Депутаты считают, что принятие проекта "позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету".
Сейчас за несообщение сведений о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией, штрафуют на 1–5 тысяч рублей.
13:30:39 14-02-2025
Нехорошая новость
19:31:58 14-02-2025
ну значит переезд будет стоить на 20тр дороже. регистрацию-то не так просто заиметь
22:22:40 14-02-2025
нЕ будут поднимать штрафы, у вас дезинформация и расшатывание