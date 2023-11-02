В России захотели временно запретить вывоз из РФ твердой пшеницы

Минсельхоз предложил ввести инициативу уже с 1 декабря

02 ноября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минсельхоз РФ предложил запретить вывоз из страны твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на проект документа ведомства.

Инициатива предусматривает исключения для гуманитарной помощи, межправительственных соглашений, транзитных перевозок, обеспечения деятельности воинских формирований. Также запрет не распространяется на вывоз в Белоруссию, Абхазию и Южную Осетию.

Контролировать обеспечение условий запрета должны будут Федеральная таможенная служба, МВД и Погранслужба.

В начале октября президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году российские аграрии собрали рекордный объем зерна – 158 млн тонн.