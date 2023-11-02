В России захотели временно запретить вывоз из РФ твердой пшеницы
Минсельхоз предложил ввести инициативу уже с 1 декабря
02 ноября 2023, 12:43, ИА Амител
Минсельхоз РФ предложил запретить вывоз из страны твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на проект документа ведомства.
Инициатива предусматривает исключения для гуманитарной помощи, межправительственных соглашений, транзитных перевозок, обеспечения деятельности воинских формирований. Также запрет не распространяется на вывоз в Белоруссию, Абхазию и Южную Осетию.
Контролировать обеспечение условий запрета должны будут Федеральная таможенная служба, МВД и Погранслужба.
В начале октября президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году российские аграрии собрали рекордный объем зерна – 158 млн тонн.
13:22:38 02-11-2023
В начале октября президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году российские аграрии собрали рекордный объем зерна – 158 млн тонн. Валовый сбор пшеницы твердых сортов в России в 100 с лишним раз меньше, чем мягких. 5-6 класс это кормовая,из 3-4 в различных вариантах делают муку. Неважная мука получается, честно сказать.В России в 2019г. получена пшеница 1-го класса, не первый раз правда, да и в мизерных кол-ах. Чуть больше получили 2 класса, аж 0,04% от проверенного объема. И какая может идти речь о вывозе твердых сортов. Правда, деньги правят миром.
13:24:26 02-11-2023
Цены на закуп зерна у фермеров падают, а стоимость продукции из него растёт...
13:33:06 02-11-2023
Захотели.. так и перехотели...
13:36:02 02-11-2023
О, а в Турцию и в Китай. Я понял, им обещали наше вместо снижения поставок на рынок украинского. Они обидятся. А сейчас это будет очень не вовремя