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В России захотели заменить термин "умственная отсталость" из-за его некорректности

Авторы законопроекта считают, что этот термин не дает детям с таким диагнозом успешно социализироваться

09 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий заменить термин "умственная отсталость" в законе об образовании.

Как пишет РИА Новости, авторы инициативы сочли термин некорректным с точки зрения педагогики и психологии, поскольку он ограничивает возможности детей с таким диагнозом в успешной социализации.

Вместо этого хотят использовать "нарушение интеллекта".

Накануне депутаты Госдумы приняли закон о запрете на использование телефонов в школе и закон о возвращении уроков труда.

Госдума законопроекты образование инициативы

Комментарии 18

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Гость

09:34:45 09-12-2023

Новый термин здоровых в заблуждение будет вводить

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Гость

09:50:55 09-12-2023

Они страну не перепутали?

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...

10:05:09 09-12-2023

Ты хочешь сказать здесь все???

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Гость

10:27:55 09-12-2023

Так и термин "цифровизация" так же надо заменить. Его используют только безграмотные люди. Все что у нас делают в АК называется - автоматизация. До цифры с ии нам как до Сатурна.

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Гость

11:06:01 09-12-2023

Как достали эти альтернативно одаренные с низкой социальной ответственностью из госДуры. Желаю им жесткого приземления после хлопка.

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Гость

12:04:26 09-12-2023

Раньше говорили "Ты что умственно отсталый?" Теперь если человек будет тупить будут говорить "У тебя что нарушение интеллекта ?" Разница какая? Скажу как врач психиатр авторы законопроекта олигофрены в степени дебильности.

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Пузырек

12:44:04 09-12-2023

Фотография Госдумы в новости - случайность?

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Гость

13:06:13 09-12-2023

В ленте под этой новостью фото от следующей)

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Гость

13:42:17 09-12-2023

Корректные, некорректные... Вон сколько у нас депутатов.

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Гость

13:43:17 09-12-2023

Скоро как в Америке заживем!!! Защитим права всех отдельных групп населения по диагнозам, права женщин, права чиновников!!!.... Когда обычные люди останутся в меньшинстве, защитим права меньшинств!! Так победимЪ!!!

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Гость

15:48:03 09-12-2023

Вот делать нефиг. Если человек умственно отсталый из-за нарушения интеллекта, то что изменит эта вот эта игра со словами? А то барнаульскую школу инвалидов переименовали в школу "для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья". И зачем это? Школа инвалидов куда понятнее, и ее так и продолжают называть.

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заменить термин 'умственная от

16:11:51 09-12-2023

Власть переживает за своих детей... 😆

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гость

16:18:26 09-12-2023

то есть женщины это не обычные люди

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Гость

16:25:33 09-12-2023

Их так часто называют умственно отсталыми, что они обиделись.

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Гость

17:19:44 09-12-2023

Налицо отрицательный рост интеллекта у думцев.

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Гость

18:54:42 09-12-2023

по аналогии:кого волнуют проблемы сексменьшинств кроме самих неформалов? так и тут,кого волнуют проблемы недоумков?

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Гость

13:03:59 10-12-2023

Это правительство РФ за себя обидно, вот и стараются.

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Гость

08:24:41 11-12-2023

Авторы законопроекта считают, что этот термин не дает детям с таким диагнозом успешно социализироваться**** Полная чушь. Социализимруются и даже занимают руководящие посты. Некоторые даже законотворчеством заняты...

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