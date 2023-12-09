В России захотели заменить термин "умственная отсталость" из-за его некорректности
Авторы законопроекта считают, что этот термин не дает детям с таким диагнозом успешно социализироваться
09 декабря 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: duma.gov.ru
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий заменить термин "умственная отсталость" в законе об образовании.
Как пишет РИА Новости, авторы инициативы сочли термин некорректным с точки зрения педагогики и психологии, поскольку он ограничивает возможности детей с таким диагнозом в успешной социализации.
Вместо этого хотят использовать "нарушение интеллекта".
Накануне депутаты Госдумы приняли закон о запрете на использование телефонов в школе и закон о возвращении уроков труда.
09:34:45 09-12-2023
Новый термин здоровых в заблуждение будет вводить
09:50:55 09-12-2023
Они страну не перепутали?
10:05:09 09-12-2023
Ты хочешь сказать здесь все???
10:27:55 09-12-2023
Так и термин "цифровизация" так же надо заменить. Его используют только безграмотные люди. Все что у нас делают в АК называется - автоматизация. До цифры с ии нам как до Сатурна.
11:06:01 09-12-2023
Как достали эти альтернативно одаренные с низкой социальной ответственностью из госДуры. Желаю им жесткого приземления после хлопка.
12:04:26 09-12-2023
Раньше говорили "Ты что умственно отсталый?" Теперь если человек будет тупить будут говорить "У тебя что нарушение интеллекта ?" Разница какая? Скажу как врач психиатр авторы законопроекта олигофрены в степени дебильности.
12:44:04 09-12-2023
Фотография Госдумы в новости - случайность?
13:06:13 09-12-2023
В ленте под этой новостью фото от следующей)
13:42:17 09-12-2023
Корректные, некорректные... Вон сколько у нас депутатов.
13:43:17 09-12-2023
Скоро как в Америке заживем!!! Защитим права всех отдельных групп населения по диагнозам, права женщин, права чиновников!!!.... Когда обычные люди останутся в меньшинстве, защитим права меньшинств!! Так победимЪ!!!
15:48:03 09-12-2023
Вот делать нефиг. Если человек умственно отсталый из-за нарушения интеллекта, то что изменит эта вот эта игра со словами? А то барнаульскую школу инвалидов переименовали в школу "для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья". И зачем это? Школа инвалидов куда понятнее, и ее так и продолжают называть.
16:11:51 09-12-2023
Власть переживает за своих детей... 😆
16:18:26 09-12-2023
то есть женщины это не обычные люди
16:25:33 09-12-2023
Их так часто называют умственно отсталыми, что они обиделись.
17:19:44 09-12-2023
Налицо отрицательный рост интеллекта у думцев.
18:54:42 09-12-2023
по аналогии:кого волнуют проблемы сексменьшинств кроме самих неформалов? так и тут,кого волнуют проблемы недоумков?
13:03:59 10-12-2023
Это правительство РФ за себя обидно, вот и стараются.
08:24:41 11-12-2023
Авторы законопроекта считают, что этот термин не дает детям с таким диагнозом успешно социализироваться**** Полная чушь. Социализимруются и даже занимают руководящие посты. Некоторые даже законотворчеством заняты...