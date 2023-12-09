В России захотели заменить термин "умственная отсталость" из-за его некорректности

Авторы законопроекта считают, что этот термин не дает детям с таким диагнозом успешно социализироваться

09 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий заменить термин "умственная отсталость" в законе об образовании.

Как пишет РИА Новости, авторы инициативы сочли термин некорректным с точки зрения педагогики и психологии, поскольку он ограничивает возможности детей с таким диагнозом в успешной социализации.

Вместо этого хотят использовать "нарушение интеллекта".

Накануне депутаты Госдумы приняли закон о запрете на использование телефонов в школе и закон о возвращении уроков труда.