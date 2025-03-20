В России захотели запретить продажу чипсов детям

И ввести на продукт акциз

20 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: Mustafa Bashari / unsplash.com

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину сделать чипсы подакцизным товаром, одновременно запретив его продажу несовершеннолетним.

Как сказал он "Известиям", размер акциза может составить 20% от стоимости товара.

Свою инициативу Павлов обосновал тем, что еще в 2020 году ВОЗ рекомендовала снизить или запретить потребление богатых трансжирами продуктов, к которым относятся и чипсы. А в 2023-м организация и вовсе поставила их на первое место в перечне самых вредных продуктов.