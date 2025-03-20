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В России захотели запретить продажу чипсов детям

И ввести на продукт акциз

20 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: Mustafa Bashari / unsplash.com
Фото: Mustafa Bashari / unsplash.com

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину сделать чипсы подакцизным товаром, одновременно запретив его продажу несовершеннолетним.

Как сказал он "Известиям", размер акциза может составить 20% от стоимости товара.

Свою инициативу Павлов обосновал тем, что еще в 2020 году ВОЗ рекомендовала снизить или запретить потребление богатых трансжирами продуктов, к которым относятся и чипсы. А в 2023-м организация и вовсе поставила их на первое место в перечне самых вредных продуктов.

инициативы Продукты

Комментарии 3

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Гость

18:51:15 20-03-2025

Остановите музыку, прошу вас я...

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Олег

07:47:46 21-03-2025

Депутатов надо чипировать, вдруг потеряются.

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Гость

10:38:17 21-03-2025

Акцизы не знаю, но изменить дизайн пачек на подобие пачек сигарет было бы хорошей идеей. Очень мало информации о калорийности и отсутствия полезности в данном продукте.

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