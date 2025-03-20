В России захотели запретить продажу чипсов детям
И ввести на продукт акциз
20 марта 2025, 17:00, ИА Амител
Фото: Mustafa Bashari / unsplash.com
Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину сделать чипсы подакцизным товаром, одновременно запретив его продажу несовершеннолетним.
Как сказал он "Известиям", размер акциза может составить 20% от стоимости товара.
Свою инициативу Павлов обосновал тем, что еще в 2020 году ВОЗ рекомендовала снизить или запретить потребление богатых трансжирами продуктов, к которым относятся и чипсы. А в 2023-м организация и вовсе поставила их на первое место в перечне самых вредных продуктов.
18:51:15 20-03-2025
Остановите музыку, прошу вас я...
07:47:46 21-03-2025
Депутатов надо чипировать, вдруг потеряются.
10:38:17 21-03-2025
Акцизы не знаю, но изменить дизайн пачек на подобие пачек сигарет было бы хорошей идеей. Очень мало информации о калорийности и отсутствия полезности в данном продукте.