В России захотели запретить продажу отмычек, автогрязи и кастетов

Штрафы в случае принятия законопроекта будут составлять от 2 до 30 тысяч рублей

10 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил запретить продажу необходимых для нарушения закона предметов, сообщает Regions.ru со ссылкой на РБК.

В частности, предлагается ввести ответственность за продажу кастетов, отмычек и так называемой автогрязи – искусственной грязи, используемой для сокрытия автомобильных номеров.

По словам Гусева, законопроект обещает сделать жизнь честных водителей чуть проще, а нарушителей – сложнее.

"Ну и, конечно, это сигнал: государство следит за тем, что продается, чтобы держать сомнительный рынок в узде", – отметил парламентарий.

В случае принятия поправок физлицам будет грозить штраф до 2 тысяч рублей, а должностным и юридическим лицам – до 3 и 30 тысяч соответственно.

Законопроект уже направлен на отзыв в правительство.