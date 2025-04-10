В России захотели запретить продажу отмычек, автогрязи и кастетов
Штрафы в случае принятия законопроекта будут составлять от 2 до 30 тысяч рублей
10 апреля 2025, 13:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил запретить продажу необходимых для нарушения закона предметов, сообщает Regions.ru со ссылкой на РБК.
В частности, предлагается ввести ответственность за продажу кастетов, отмычек и так называемой автогрязи – искусственной грязи, используемой для сокрытия автомобильных номеров.
По словам Гусева, законопроект обещает сделать жизнь честных водителей чуть проще, а нарушителей – сложнее.
"Ну и, конечно, это сигнал: государство следит за тем, что продается, чтобы держать сомнительный рынок в узде", – отметил парламентарий.
В случае принятия поправок физлицам будет грозить штраф до 2 тысяч рублей, а должностным и юридическим лицам – до 3 и 30 тысяч соответственно.
Законопроект уже направлен на отзыв в правительство.
13:38:41 10-04-2025
Чем это интересно упростит жизнь "обычных" граждан?
Есть вообще какие-то законопроекты которые начинаются не со слов "запретить" и "ужесточить"
17:20:26 10-04-2025
Гость (13:38:41 10-04-2025) Чем это интересно упростит жизнь "обычных" граждан?Есть ... Проще было бы уже вернуть юридическую догму "все что не разрешено, то запрещено".
15:08:41 10-04-2025
Гусев решил Милонова по бредовости идей переплюнуть?