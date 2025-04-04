Самокатчикам могут запретить ездить по тротуарам
Их также могут обязать надевать шлемы
04 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
Средства индивидуальной мобильности, к ним относятся и электросамокаты, – такой же опасный вид транспорта, как и любой другой. С 2023 года в России приняли поправки к ПДД, по которым скорость передвижения на СИМ не должна превышать 25 километров в час. Однако число ДТП это не снизило. Следующей мерой может стать запрет на использование электросамокатов на тротуарах, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
К СИМ относят тот транспорт, на который сегодня не требуются водительские права. Предельная мощность для них – 250 Вт. Поэтому, например, электровелосипеды уже не могут причисляться к средствам индивидуальной мобильности, в отличие от электросамокатов.
На совещании в правительстве страны с участием Минтранса, Минпромторга, МВД и департамента транспорта обсудили возможные поправки в ПДД. Среди них:
- запретить езду на электросамокатах по тротуарам;
- водителей СИМ обязать надевать шлем;
- к управлению самокатом допускать только с 16 лет;
- запретить катать "пассажиров".
Самым острым стал вопрос о тротуарах. Где можно проезжать, если не по ним? Альтернатива – установить приоритет так: если нет велодорожки, то двигаться следует по правому краю дороги, если это невозможно, допускается проезд по тротуару.
Своим мнением о проблеме c радиостанцией поделился курьер Илья. Для доставщиков самокаты – практически профессиональный инструмент.
"Кто всегда нарушает, так и будет нарушать. Например, по выделенным зонам для велосипедов гуляют пенсионеры, мамочки с колясками. Относительно придворовой территории, там все спешиваются, насколько я могу и по себе судить, и по другим, есть комплексы, где охрана говорит: "Оставляйте у калитки, вот тут у меня есть камера, спешивайтесь", – рассказал он.
По итогам совещания правительства проект изменений должен быть доработан до 3 апреля.
В Барнауле 2 апреля прошло заседание комитета по дорожному хозяйству и транспорту, где также обсуждали СИМ. В числе проблем – нарушения ПДД и хаотичная парковка. Сегодня регулировать правильное использование этого транспорта должны сами граждане, опираясь на систему дорожных знаков и специальных обозначений. Нарушителей определяют сотрудники Госавтоинспекции, которые отслеживают перемещение СИМ по городу. При этом только у одного оператора кикшеринга в Барнауле – новосибирской компании ООО "Вуш" (Whoosh) – насчитывается 2,5 тысячи электросамокатов. К 10 апреля они обещают выставить на улицах весь свой парк.
"Вуш" внедрили чат-бот в Telegram-мессенджер, чтобы граждане могли фотографировать нарушителей и передавать о них информацию. Об этом рассказал представитель компании Денис Балакирев.
"Способы контроля и работы с такой ситуацией уже существуют, потому что уже сейчас в правилах сервиса и правилах дорожного движения сказано, что приоритет на тротуаре всегда у пешеходов. Если вы идете по улице города, увидели такое поведение, можете просто записать его на видео и отправить в чат-бот Ассоциации операторов микромобильности, который называется "Самокаты и общественный контроль", указать адрес и время происшествия. Мы сможем определить нарушителя и выписать штраф. Если это систематическое нарушение, то заблокируем аккаунт".
Руководитель по взаимодействию с региональными органами власти ООО "Вуш" Сергей Ширшов рассказал радиостанции, что на их работе нововведения в ПДД практически не скажутся. Оператор кикшеринга может через программу ограничивать скорость самокатов, а за нарушение оферты пользователю СИМ могут начислить штраф. Вместе с тем компания проводит бесплатное обучение вождению электросамокатов.
"Либо по запросу в школу, в университет, либо на площади по согласованию с городом. Привозим туда электросамокаты, имитируем городскую среду: фишки, "лежачие полицейские". Проводим обучение правилам дорожного движения. Сначала сдают небольшой экзамен, потом допускаются до практических занятий. Это абсолютно бесплатное мероприятие, это наша инициатива – наш, скажем так, вклад в социальное развитие общества для повышения культуры вождения", – рассказал Сергей Ширшов.
Напомним, в Барнауле уже есть территории, на которых скорость движения на электросамокатах ограничили до 15 километров в час. А также запрещено передвигаться на СИМ по улице Мало-Тобольской и в парке "Изумрудный".
09:05:59 04-04-2025
Ну и на дороге их тоже не надо.
11:26:53 04-04-2025
Гость (09:05:59 04-04-2025) Ну и на дороге их тоже не надо. ... Не "тоже", а "тем более".
А по факту: чем "самокатчики" отличаются от "велосипедистов"? Велосипед тоже скоро запретят?
15:21:11 04-04-2025
Кхм... (11:26:53 04-04-2025) Не "тоже", а "тем более".А по факту: чем "самокатчики" о... СИМ это транспортное средство с двигателем. У велосипеда двигателя нет.
16:41:07 04-04-2025
Кхм... (11:26:53 04-04-2025) Не "тоже", а "тем более".А по факту: чем "самокатчики" о... Хороший шоссейник весит 8-10 кг. На самокате батарея столько весит. Удар на скорости приличный от самоката.
18:27:05 04-04-2025
Гость (16:41:07 04-04-2025) Хороший шоссейник весит 8-10 кг. На самокате батарея столько... дело не только в массе. колёса мелкие, а динамики много, разгоняется гораздо быстрее. кажущаяся простота управления обманывает инстинкт самосохранения. этим транспортом управлять надо учиться, а он доступен кому угодно. велик пока натренируешься так разгонять уже какой-то опыт придёт. ну и качество наших дорог далеко от столичного
18:33:56 04-04-2025
Кхм... (11:26:53 04-04-2025) Не "тоже", а "тем более".А по факту: чем "самокатчики" о... дурость не запретишь. дело ж не в виде транспорта, а в бескультурии
09:12:40 04-04-2025
на этих самокатах должны ездить те кто мало-мальски погружен в ПДД.
по-хорошему при регистрации в приложении нужно ВУ прикреплять.
нужно срезать пласт малолеток и тех у кого о принципах дорожного движения, как у хлебушка
09:13:35 04-04-2025
Тогда вообще надо запретить.
Зачем нужны потом эти разбирательства, если его воткнут на дороге где-нибудь?
09:16:54 04-04-2025
Гость (09:12:40 04-04-2025) на этих самокатах должны ездить те кто мало-мальски погружен... Привязка карт у этих обезбашенных малолеток от родителей. Соответственно они несут ответственность на 100%. Вы обсолютно правы по ВУ
09:19:39 04-04-2025
Могут запретить, а могут не запретить.
Могут обязать, а могу не обязать.
Российские учёные могут изобрести ракетное топливо на основе абсолютно иных компонентов, а могут и не изобрести.
Прохоров мог запустить серийное производство Ё-мобилей, но выбрал "не мог".
Информационный шум.
09:29:02 04-04-2025
Тротуары для пешеходов. И точка.
10:39:56 04-04-2025
гость (09:29:02 04-04-2025) Тротуары для пешеходов. И точка.... Лозунг хороший. Но бесполезный. И точка.
09:33:38 04-04-2025
Бесполезная болтовня, видимость деятельности создают
09:39:47 04-04-2025
Про чат бот написали, а ссылку не дали.
09:43:34 04-04-2025
Велосипедистов тоже надо запретить на тротуарах
18:32:49 04-04-2025
Гость (09:43:34 04-04-2025) Велосипедистов тоже надо запретить на тротуарах... по пдд так и есть, с оговорками про возраст и преимущество пешеходов
10:01:14 04-04-2025
Чувствую идет дело к тому, что скорее пешеходов на тротуарах запретят, они же денег не приносят. Ходят тут бесплатно.
10:01:40 04-04-2025
Давно пора
11:06:23 04-04-2025
А куда фиолетовые самокаты МТС Юрент делись? Не занесли за право выхода на улицы города?
11:18:56 04-04-2025
по тротуарам должны передвигаться только четыре средства передвижения- инвалидные и детские коляски, детские велосипедики и самокатики! это всё.
все остальные- нафиг с пляжа!
15:24:35 04-04-2025
Элен без ребят (11:18:56 04-04-2025) по тротуарам должны передвигаться только четыре средства пер... Ребенок на роликах? Как всегда - категорично-колхозно.
18:30:57 04-04-2025
Гость (15:24:35 04-04-2025) Ребенок на роликах? Как всегда - категорично-колхозно. ... ребенок на роликах пусть в парке роллерном катается, для его же безопасности
12:03:04 04-04-2025
Пусть катаются по дороге, вместе с велосипедистами. Сколько еще детей должны покалечить? Тротуар для пешеходов!
17:43:57 04-04-2025
ничего не изменится, как катались так и будут единственное что поможет это полная утилизация этого хлама. бросают как попало.
14:20:41 05-04-2025
По тротуарам низзя. Остаются дороги. Значит аварии. Страховки у них нет, как расходиться?