Самокатчикам могут запретить ездить по тротуарам

Их также могут обязать надевать шлемы

04 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средства индивидуальной мобильности, к ним относятся и электросамокаты, – такой же опасный вид транспорта, как и любой другой. С 2023 года в России приняли поправки к ПДД, по которым скорость передвижения на СИМ не должна превышать 25 километров в час. Однако число ДТП это не снизило. Следующей мерой может стать запрет на использование электросамокатов на тротуарах, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

К СИМ относят тот транспорт, на который сегодня не требуются водительские права. Предельная мощность для них – 250 Вт. Поэтому, например, электровелосипеды уже не могут причисляться к средствам индивидуальной мобильности, в отличие от электросамокатов.

На совещании в правительстве страны с участием Минтранса, Минпромторга, МВД и департамента транспорта обсудили возможные поправки в ПДД. Среди них:

запретить езду на электросамокатах по тротуарам;

водителей СИМ обязать надевать шлем;

к управлению самокатом допускать только с 16 лет;

запретить катать "пассажиров".

Самым острым стал вопрос о тротуарах. Где можно проезжать, если не по ним? Альтернатива – установить приоритет так: если нет велодорожки, то двигаться следует по правому краю дороги, если это невозможно, допускается проезд по тротуару.

Своим мнением о проблеме c радиостанцией поделился курьер Илья. Для доставщиков самокаты – практически профессиональный инструмент.

"Кто всегда нарушает, так и будет нарушать. Например, по выделенным зонам для велосипедов гуляют пенсионеры, мамочки с колясками. Относительно придворовой территории, там все спешиваются, насколько я могу и по себе судить, и по другим, есть комплексы, где охрана говорит: "Оставляйте у калитки, вот тут у меня есть камера, спешивайтесь", – рассказал он.

По итогам совещания правительства проект изменений должен быть доработан до 3 апреля.

В Барнауле 2 апреля прошло заседание комитета по дорожному хозяйству и транспорту, где также обсуждали СИМ. В числе проблем – нарушения ПДД и хаотичная парковка. Сегодня регулировать правильное использование этого транспорта должны сами граждане, опираясь на систему дорожных знаков и специальных обозначений. Нарушителей определяют сотрудники Госавтоинспекции, которые отслеживают перемещение СИМ по городу. При этом только у одного оператора кикшеринга в Барнауле – новосибирской компании ООО "Вуш" (Whoosh) – насчитывается 2,5 тысячи электросамокатов. К 10 апреля они обещают выставить на улицах весь свой парк.

"Вуш" внедрили чат-бот в Telegram-мессенджер, чтобы граждане могли фотографировать нарушителей и передавать о них информацию. Об этом рассказал представитель компании Денис Балакирев.

"Способы контроля и работы с такой ситуацией уже существуют, потому что уже сейчас в правилах сервиса и правилах дорожного движения сказано, что приоритет на тротуаре всегда у пешеходов. Если вы идете по улице города, увидели такое поведение, можете просто записать его на видео и отправить в чат-бот Ассоциации операторов микромобильности, который называется "Самокаты и общественный контроль", указать адрес и время происшествия. Мы сможем определить нарушителя и выписать штраф. Если это систематическое нарушение, то заблокируем аккаунт".

Руководитель по взаимодействию с региональными органами власти ООО "Вуш" Сергей Ширшов рассказал радиостанции, что на их работе нововведения в ПДД практически не скажутся. Оператор кикшеринга может через программу ограничивать скорость самокатов, а за нарушение оферты пользователю СИМ могут начислить штраф. Вместе с тем компания проводит бесплатное обучение вождению электросамокатов.

"Либо по запросу в школу, в университет, либо на площади по согласованию с городом. Привозим туда электросамокаты, имитируем городскую среду: фишки, "лежачие полицейские". Проводим обучение правилам дорожного движения. Сначала сдают небольшой экзамен, потом допускаются до практических занятий. Это абсолютно бесплатное мероприятие, это наша инициатива – наш, скажем так, вклад в социальное развитие общества для повышения культуры вождения", – рассказал Сергей Ширшов.

Напомним, в Барнауле уже есть территории, на которых скорость движения на электросамокатах ограничили до 15 километров в час. А также запрещено передвигаться на СИМ по улице Мало-Тобольской и в парке "Изумрудный".