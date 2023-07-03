Будет ли вторая волна мобилизации после ухода ЧВК "Вагнер" из зоны спецоперации
Председатель Госдумы по обороне отметил, что вагнеровцев есть, кем заменить
03 июля 2023, 14:35, ИА Амител
Солдаты ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года покинули зону спецоперации, и после мятежа 24 июня 2023 года они перебрались в Белоруссию. Благодаря этому российская армия потеряла часть дружественных сил в зоне СВО. И поэтому у многих возник вопрос — ждать ли новой волны мобилизации, которая могла бы пополнить ряды российской армии, или же нет.
Будет ли новая волна мобилизации?
Новая волна мобилизации после ухода ЧВК "Вагнер" не нужна и не понадобится, отметил в разговоре с ТАСС председатель Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он пояснил, что снижения боевого потенциала из-за ухода ЧВК "Вагнер" из Украины не произойдёт и такой угрозы нет "ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе".
А кто заменит ЧВК "Вагнер"?
По словам депутата, во время мятежа ЧВК "Вагнер" бойцов военной компании не было на переднем крае СВО, они находились в лагерях, а контрнаступление ВСУ отражали "практически без их участия". Картаполов подчеркнул, что вагнеровцев "есть чем и кем заменить", поэтому никакой новой мобилизации не потребуется. Вместо этого, отметил он, идёт плановый набор военных на контрактную службу и плановое формирование резерва и его подготовка.
Что ещё говорили власти о второй волне мобилизации?
Весной 2023 года начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в планах Генерального штаба второй волны мобилизации нет и армии хватает добровольцев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил изданию Life, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.
Президент России Владимир Путина на июньской встрече с военкорами также отметил, что на сегодняшний день необходимости в проведении второй волны мобилизации нет.
Что будет делать ЧВК "Вагнер" в Белоруссии?
Пока неизвестно. СМИ писали, что бойцы ЧВК расположатся в специально созданных для них лагерях, но никакой конкретики по этому поводу нет. Президент Белоруссии говорил, что вагнеровцы могут поделиться опытом с белорусскими военными, сообщало издание БелТа. При этом президент подчеркнул, что пунктов набора ЧВК "Вагнер" в Белоруссии не будет.
Сколько вагнеровцев ушло в Белоруссию?
Точное число не называется. Однако издание "Верстка" (признано иноагентом) сообщало, что предполагаемые лагеря в Белоруссии рассчитаны на 8 тысяч человек.
Вагнеровцы будут заключать контракт с Минобороны?
Да, в обращении 26 июня российский президент Владимир Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер", которые не участвовали в мятеже, заключить контракт с Минобороны и другими ведомствами. Так что можно предположить, что часть бойцов ЧВК перейдёт служить уже в российскую армию.
15:04:42 03-07-2023
Значит ждем.
15:15:35 03-07-2023
Какая вторая волна, к чему эти слухи. Нам всем ещё перед первой, президент четко сказал, ни какой мобилизации не будет. СВО будет вестись силами профессиональной армии. Вы что президенту не верите?
17:07:53 03-07-2023
Гость (15:15:35 03-07-2023) Какая вторая волна, к чему эти слухи. Нам всем ещё перед пер... верим-верим,особенно после заявления-пока Я президент,поднятия пенсионного возраста не будет