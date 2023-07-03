НОВОСТИОбщество

Будет ли вторая волна мобилизации после ухода ЧВК "Вагнер" из зоны спецоперации

Председатель Госдумы по обороне отметил, что вагнеровцев есть, кем заменить

03 июля 2023, 14:35, ИА Амител

Солдаты/ Фото: amic.ru
Солдаты/ Фото: amic.ru

Солдаты ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года покинули зону спецоперации, и после мятежа 24 июня 2023 года они перебрались в Белоруссию. Благодаря этому российская армия потеряла часть дружественных сил в зоне СВО. И поэтому у многих возник вопрос — ждать ли новой волны мобилизации, которая могла бы пополнить ряды российской армии, или же нет.

Будет ли новая волна мобилизации?

Новая волна мобилизации после ухода ЧВК "Вагнер" не нужна и не понадобится, отметил в разговоре с ТАСС председатель Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он пояснил, что снижения боевого потенциала из-за ухода ЧВК "Вагнер" из Украины не произойдёт и такой угрозы нет "ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе".

А кто заменит ЧВК "Вагнер"?

По словам депутата, во время мятежа ЧВК "Вагнер" бойцов военной компании не было на переднем крае СВО, они находились в лагерях, а контрнаступление ВСУ отражали "практически без их участия". Картаполов подчеркнул, что вагнеровцев "есть чем и кем заменить", поэтому никакой новой мобилизации не потребуется. Вместо этого, отметил он, идёт плановый набор военных на контрактную службу и плановое формирование резерва и его подготовка.

Что ещё говорили власти о второй волне мобилизации?

Весной 2023 года начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в планах Генерального штаба второй волны мобилизации нет и армии хватает добровольцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил изданию Life, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.

Президент России Владимир Путина на июньской встрече с военкорами также отметил, что на сегодняшний день необходимости в проведении второй волны мобилизации нет.

Что будет делать ЧВК "Вагнер" в Белоруссии?

Пока неизвестно. СМИ писали, что бойцы ЧВК расположатся в специально созданных для них лагерях, но никакой конкретики по этому поводу нет. Президент Белоруссии говорил, что вагнеровцы могут поделиться опытом с белорусскими военными, сообщало издание БелТа. При этом президент подчеркнул, что пунктов набора ЧВК "Вагнер" в Белоруссии не будет.

Сколько вагнеровцев ушло в Белоруссию?

Точное число не называется. Однако издание "Верстка" (признано иноагентом) сообщало, что предполагаемые лагеря в Белоруссии рассчитаны на 8 тысяч человек.

Вагнеровцы будут заключать контракт с Минобороны?

Да, в обращении 26 июня российский президент Владимир Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер", которые не участвовали в мятеже, заключить контракт с Минобороны и другими ведомствами. Так что можно предположить, что часть бойцов ЧВК перейдёт служить уже в российскую армию.

СВО Армия Мобилизация вторая волна мобилизации

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

15:04:42 03-07-2023

Значит ждем.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:35 03-07-2023

Какая вторая волна, к чему эти слухи. Нам всем ещё перед первой, президент четко сказал, ни какой мобилизации не будет. СВО будет вестись силами профессиональной армии. Вы что президенту не верите?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:07:53 03-07-2023

Гость (15:15:35 03-07-2023) Какая вторая волна, к чему эти слухи. Нам всем ещё перед пер... верим-верим,особенно после заявления-пока Я президент,поднятия пенсионного возраста не будет

  17 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров