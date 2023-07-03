Будет ли вторая волна мобилизации после ухода ЧВК "Вагнер" из зоны спецоперации

Председатель Госдумы по обороне отметил, что вагнеровцев есть, кем заменить

03 июля 2023, 14:35, ИА Амител

Солдаты/ Фото: amic.ru

Солдаты ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года покинули зону спецоперации, и после мятежа 24 июня 2023 года они перебрались в Белоруссию. Благодаря этому российская армия потеряла часть дружественных сил в зоне СВО. И поэтому у многих возник вопрос — ждать ли новой волны мобилизации, которая могла бы пополнить ряды российской армии, или же нет.

Будет ли новая волна мобилизации?

Новая волна мобилизации после ухода ЧВК "Вагнер" не нужна и не понадобится, отметил в разговоре с ТАСС председатель Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он пояснил, что снижения боевого потенциала из-за ухода ЧВК "Вагнер" из Украины не произойдёт и такой угрозы нет "ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе".

А кто заменит ЧВК "Вагнер"?

По словам депутата, во время мятежа ЧВК "Вагнер" бойцов военной компании не было на переднем крае СВО, они находились в лагерях, а контрнаступление ВСУ отражали "практически без их участия". Картаполов подчеркнул, что вагнеровцев "есть чем и кем заменить", поэтому никакой новой мобилизации не потребуется. Вместо этого, отметил он, идёт плановый набор военных на контрактную службу и плановое формирование резерва и его подготовка.

Что ещё говорили власти о второй волне мобилизации?

Весной 2023 года начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в планах Генерального штаба второй волны мобилизации нет и армии хватает добровольцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил изданию Life, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.

Президент России Владимир Путина на июньской встрече с военкорами также отметил, что на сегодняшний день необходимости в проведении второй волны мобилизации нет.

Что будет делать ЧВК "Вагнер" в Белоруссии?

Пока неизвестно. СМИ писали, что бойцы ЧВК расположатся в специально созданных для них лагерях, но никакой конкретики по этому поводу нет. Президент Белоруссии говорил, что вагнеровцы могут поделиться опытом с белорусскими военными, сообщало издание БелТа. При этом президент подчеркнул, что пунктов набора ЧВК "Вагнер" в Белоруссии не будет.

Сколько вагнеровцев ушло в Белоруссию?

Точное число не называется. Однако издание "Верстка" (признано иноагентом) сообщало, что предполагаемые лагеря в Белоруссии рассчитаны на 8 тысяч человек.

Вагнеровцы будут заключать контракт с Минобороны?

Да, в обращении 26 июня российский президент Владимир Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер", которые не участвовали в мятеже, заключить контракт с Минобороны и другими ведомствами. Так что можно предположить, что часть бойцов ЧВК перейдёт служить уже в российскую армию.