В России захотели запретить вывоз мяса птицы
В стране снизились объемы производства и рост себестоимости этой продукции
26 октября 2023, 19:15, ИА Амител
Минсельхоз РФ предложил запретить экспорт отдельных видов мяса птицы из России на шесть месяцев. Меру связывают с необходимостью сдержать рост цен на социально значимую продукцию и предотвратить дефицит, пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, обсуждение которого продлится с 26 октября по 9 ноября.
В ведомстве пояснили, что в последние месяцы в стране снизились объемы производства и рост себестоимости мяса птицы на фоне высокого курса доллара. Ситуация также повышает привлекательность вывоза мяса по сравнению с поставками на внутренний рынок.
Также добавили, что за год мясо птицы в России подорожало на 25,3%.
25 октября президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором возмутился подорожанию курятины на 27% с начала года. В качестве решения проблемы глава государства предложил закупать мясо птицы в дружественных странах, реагируя на повышение цен.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев тогда также отметил, что производители мяса птицы начали понижать отпускные цены.
08:10:46 27-10-2023
Только и знают, что запрещать, других мер для регулирования цен на внутреннем рынке у них нет, хотя это тоже не сильно помогает. А может надо глянуть в корень проблемы? А ничего, что при производстве мяса кур 90 % это импортные составляющие, начиная от инкубаторного яйца и заканчивая кормами? Хвастаемся импортозамещением, а по факту его нет, у нас "отверточная сборка" куриного мяса получается (((.
09:17:49 27-10-2023
велкам ту совок