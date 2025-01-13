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В России законодательно защитят от увольнения единственных кормильцев в семье

Кабмин поддержал инициативу с условием ее дальнейшей доработки

13 января 2025, 17:00, ИА Амител

Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Правительство РФ поддержало законопроект, расширяющий запрет на увольнение родителей – единственных кормильцев в многодетных семьях. Его могут одобрить после доработки. Об этом сообщает ТАСС.

Такая мера касается семей с тремя и более малолетними детьми, где трудоустроен только один родитель. В данный момент запрет на увольнение единственного кормильца действует до достижения младшим ребенком возраста трех лет.

"Законопроектом предлагается снять это ограничение и защитить от увольнения по инициативе работодателя единственного кормильца семьи, в которой трое и более детей до 14 лет", – пояснили в агентстве.

Также норма о запрете на увольнение действует и в других случаях, которые кабмин не пересматривал. Так, нельзя расторгать трудовой договор со следующими категориями граждан:

  • матерями детей младше трех лет;
  • одинокими родителями с ребенком младше 16 лет;
  • единственными кормильцами детей-инвалидов.
Россия Законопроекты Многодетные семьи

Комментарии 6

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Гость

18:50:47 13-01-2025

А государство компенсирует работодателю убытки от содержания ставшего излишним работника? Легко быть "чутким" за чужой счёт...

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Пузрек

19:15:34 13-01-2025

Я правильно понимаю: пей, гуляй, фестиваль, з/п получай?

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Гость

21:05:12 13-01-2025

Тогда проще таких не брать на работу.

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Гость из будущего

10:21:29 14-01-2025

Мне кажется, это сделает только хуже

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Гость

10:25:59 14-01-2025

Гость из будущего (10:21:29 14-01-2025) Мне кажется, это сделает только хуже... Есть опасения, что их просто не будут брать на работу.

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Гость

15:11:42 14-01-2025

Гость (10:25:59 14-01-2025) Есть опасения, что их просто не будут брать на работу.... так и будет. зачем работодателю такие проблемные работники, были единственным кормильцем, будете всем семейством безрабтными

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