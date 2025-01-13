В России законодательно защитят от увольнения единственных кормильцев в семье

Кабмин поддержал инициативу с условием ее дальнейшей доработки

13 января 2025, 17:00, ИА Амител

Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Правительство РФ поддержало законопроект, расширяющий запрет на увольнение родителей – единственных кормильцев в многодетных семьях. Его могут одобрить после доработки. Об этом сообщает ТАСС.

Такая мера касается семей с тремя и более малолетними детьми, где трудоустроен только один родитель. В данный момент запрет на увольнение единственного кормильца действует до достижения младшим ребенком возраста трех лет.

"Законопроектом предлагается снять это ограничение и защитить от увольнения по инициативе работодателя единственного кормильца семьи, в которой трое и более детей до 14 лет", – пояснили в агентстве.

Также норма о запрете на увольнение действует и в других случаях, которые кабмин не пересматривал. Так, нельзя расторгать трудовой договор со следующими категориями граждан: