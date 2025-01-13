В России законодательно защитят от увольнения единственных кормильцев в семье
Кабмин поддержал инициативу с условием ее дальнейшей доработки
13 января 2025, 17:00, ИА Амител
Правительство РФ поддержало законопроект, расширяющий запрет на увольнение родителей – единственных кормильцев в многодетных семьях. Его могут одобрить после доработки. Об этом сообщает ТАСС.
Такая мера касается семей с тремя и более малолетними детьми, где трудоустроен только один родитель. В данный момент запрет на увольнение единственного кормильца действует до достижения младшим ребенком возраста трех лет.
"Законопроектом предлагается снять это ограничение и защитить от увольнения по инициативе работодателя единственного кормильца семьи, в которой трое и более детей до 14 лет", – пояснили в агентстве.
Также норма о запрете на увольнение действует и в других случаях, которые кабмин не пересматривал. Так, нельзя расторгать трудовой договор со следующими категориями граждан:
- матерями детей младше трех лет;
- одинокими родителями с ребенком младше 16 лет;
- единственными кормильцами детей-инвалидов.
18:50:47 13-01-2025
А государство компенсирует работодателю убытки от содержания ставшего излишним работника? Легко быть "чутким" за чужой счёт...
19:15:34 13-01-2025
Я правильно понимаю: пей, гуляй, фестиваль, з/п получай?
21:05:12 13-01-2025
Тогда проще таких не брать на работу.
10:21:29 14-01-2025
Мне кажется, это сделает только хуже
10:25:59 14-01-2025
Гость из будущего (10:21:29 14-01-2025) Мне кажется, это сделает только хуже... Есть опасения, что их просто не будут брать на работу.
15:11:42 14-01-2025
Гость (10:25:59 14-01-2025) Есть опасения, что их просто не будут брать на работу.... так и будет. зачем работодателю такие проблемные работники, были единственным кормильцем, будете всем семейством безрабтными