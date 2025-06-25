В России "запретят смотреть" фильмы о хороших проститутках, психах и романтизации тюрьмы

Впрочем, критерии еще настолько непонятны, что под запрет могут попасть и "Джентльмены удачи", где мужчины переодеваются в женщин

25 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Минкультуры РФ сможет лишать прокатных удостоверений фильмы, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности, причем это будет касаться не только традиционного кинопроката, но и онлайн-кинотеатров, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 24 июня. Как отметил депутат Антон Горелкин, прокатчики в желании заработать денег тянут на экраны фильмы, делающие нормой проституцию, романтизирующие места заключения, продвигающие историй людей с психическими отклонениями и так далее.

Ограничение в выдаче прокатных удостоверений, по мнению Горелкина, - эффективный механизм, который позволит противостоять нормализации отсутствия здоровых семейных отношений.

Планируется, что Роскомнадзор и Минкультуры разработают объективные критерии, согласно которым или фильму не будет выдаваться прокатное удостоверение, или же будет отзываться ранее выданное удостоверение в случае изменения законодательства.

Под запрет попадет классика?

Впрочем, как отметили в Госдуме во время обсуждения законопроекта, критерии не совсем ясны. Например, вряд ли соотносится с ценностями фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где Надя ушла от жениха к пьянице Лукашину, которого увидела впервые.

Есть и другие примеры. Так, фильм "Любовь и голуби" можно рассматривать как пропаганду супружеской измены. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" - это пропаганда воровства. А в "Джентльменах удачи" и "Здравствуйте, я ваша тетя" мужчины переодеваются в женщин.