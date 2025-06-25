В России "запретят смотреть" фильмы о хороших проститутках, психах и романтизации тюрьмы
Впрочем, критерии еще настолько непонятны, что под запрет могут попасть и "Джентльмены удачи", где мужчины переодеваются в женщин
25 июня 2025, 15:00, ИА Амител
Минкультуры РФ сможет лишать прокатных удостоверений фильмы, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности, причем это будет касаться не только традиционного кинопроката, но и онлайн-кинотеатров, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 24 июня. Как отметил депутат Антон Горелкин, прокатчики в желании заработать денег тянут на экраны фильмы, делающие нормой проституцию, романтизирующие места заключения, продвигающие историй людей с психическими отклонениями и так далее.
Ограничение в выдаче прокатных удостоверений, по мнению Горелкина, - эффективный механизм, который позволит противостоять нормализации отсутствия здоровых семейных отношений.
Планируется, что Роскомнадзор и Минкультуры разработают объективные критерии, согласно которым или фильму не будет выдаваться прокатное удостоверение, или же будет отзываться ранее выданное удостоверение в случае изменения законодательства.
Под запрет попадет классика?
Впрочем, как отметили в Госдуме во время обсуждения законопроекта, критерии не совсем ясны. Например, вряд ли соотносится с ценностями фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где Надя ушла от жениха к пьянице Лукашину, которого увидела впервые.
Есть и другие примеры. Так, фильм "Любовь и голуби" можно рассматривать как пропаганду супружеской измены. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" - это пропаганда воровства. А в "Джентльменах удачи" и "Здравствуйте, я ваша тетя" мужчины переодеваются в женщин.
"При незначительном количестве проголосовавших против законопроект был принят в первом чтении. Депутаты договорились серьезно поработать над поправками", - отмечает издание.
15:12:20 25-06-2025
Горелкин решил переплюнуть Миолнова! И, похоже, ему это удалось)
15:20:20 25-06-2025
я так понимаю сериал Метод, тоже на тв не появится ?!
17:26:51 25-06-2025
Шинник (15:20:20 25-06-2025) я так понимаю сериал Метод, тоже на тв не появится ?!... Дак он уже прошел давно, все части, зачем ему еще раз появляться ?
18:15:39 25-06-2025
Гость (17:26:51 25-06-2025) Дак он уже прошел давно, все части, зачем ему еще раз появля... ... значит Иронию Судьбы каждый год можно смотреть, а Метод нельзя ?
Да и осенью 2025 обещают 3-й сезон...
15:20:34 25-06-2025
Давно пора. Сейчас как ни включишь телевизор - постоянно то убийства, то насилие, то кекс за деньги, то кекс по расчёту. А ведь это всё программирует людей на такое же поведение. Современное телевидение это содом и гоморра в чистом виде.
15:45:25 25-06-2025
7 (15:20:34 25-06-2025) Давно пора. Сейчас как ни включишь телевизор - постоянно то ... а вы оставьте себе одну программу про религию и не прыгайте по каналам
19:01:33 25-06-2025
7 (15:20:34 25-06-2025) Давно пора. Сейчас как ни включишь телевизор - постоянно то ... Не знаю, зачем вы такие каналы включаете? Я нормальное смотрю
21:07:26 25-06-2025
7 (15:20:34 25-06-2025) Давно пора. Сейчас как ни включишь телевизор - постоянно то ... весьма любопытно, что или кто программировало людей на подобное поведения до появления телевидения?)
15:35:15 25-06-2025
Где новые молодые Эйзенштейны? Где Тарковские? Где возрожденная великая школа совецкой кинорежиссуры? Где новые Солярисы? Чапаевы???? С нашим кино сейчас прям беда какая то...
17:52:36 25-06-2025
майор (15:35:15 25-06-2025) Где новые молодые Эйзенштейны? Где Тарковские? Где возрожден... Така же беда, как и с вашим русским
18:04:05 25-06-2025
майор (15:35:15 25-06-2025) Где новые молодые Эйзенштейны? Где Тарковские? Где возрожден... У нас сейчас жизнь как говорилось в "Брат 2" "Здесь всё несерьёзно, кроме денег" Деньги, деньги и ещё раз деньги. Это говорилось про Америку, можно сказать и о России
18:06:58 25-06-2025
майор (15:35:15 25-06-2025) Где новые молодые Эйзенштейны? Где Тарковские? Где возрожден... Дело в другом!
Куда делись все советские "классики", когда отменили партийную цензуру, и сказали снимайте что хотите...
18:20:09 25-06-2025
Гость (18:06:58 25-06-2025) Дело в другом! Куда делись все советские "классики", ког... Назовите хоть один шедевр советских классиков, после ускорения и перестройки!?...
Глухо как в танке!...
Значит дело не в людях, а в системе!!!...
15:46:00 26-06-2025
Гость (18:20:09 25-06-2025) Назовите хоть один шедевр советских классиков, после ускорен... Кин-дза-дза, 1986 год.
18:38:07 25-06-2025
майор (15:35:15 25-06-2025) Где новые молодые Эйзенштейны? Где Тарковские? Где возрожден... ну если честно, Сталкер, Тарковского - такое себе...
Несколько раз пытался посмотреть - тяжело идёт.
Но если брать отдельные кадры из фильма, то норм
21:32:50 25-06-2025
Шинник (18:38:07 25-06-2025) ну если честно, Сталкер, Тарковского - такое себе...Неск... Да в Советское время много фильмов комиссии браковали, после чего эти фильмы долго лежали на складах...
Это уже потом, после перестройки, нам стали их показывать, и объяснять о "скрытых смыслах" в них...
Но некоторые просачивались на ТВ и экраны...
08:52:55 26-06-2025
майор (15:35:15 25-06-2025) Где новые молодые Эйзенштейны? Где Тарковские? Где возрожден... Ну почему же.. Есть у нас шедевры. Например, фильмы "Я худею", "На деревню к дедушке". В Киномире только шедевры
18:04:43 25-06-2025
Это как с упаковкой!?...
Производители товаров пакуют и продают, продают и пакуют свои товары... А мы виноваты что всю планету загадили упаковкой...!
Так и здесь - смотреть нельзя! А снимать разрешаем...
18:05:29 25-06-2025
Госзаказ!
Тогда хоть будет понятно чего хочет само государство!...
18:27:01 25-06-2025
Гость (18:05:29 25-06-2025) Госзаказ!Тогда хоть будет понятно чего хочет само госуда... "Вызов" про космос... но если разобраться, то идея/задумка дырявая как сыр.
19:04:04 25-06-2025
Интердевочку забыли, Маленькую Веру.
19:10:54 25-06-2025
Где моя пиратская шляпа?
21:33:55 25-06-2025
я согласна, что не все фильмы можно выпускать на экран. Грань, что можно, а что нельзя очень тонкая. Если подойти формально, "Калина красная" романтизирует бывшего заключенного, а люди, которые работают в системе, знают, что по переписке романы только в кино бывают и 1 на 100 000 в жизни. Остальные дурехи потом заявления пишут, если живы остаются. Но фильм берет за душу и убирать его из проката ... А вот сериалы "Карпов", "Глухарь" и подобные можно показывать только как учебные , с обязательным разбором , как нельзя делать и какие последствия наступят. Это неправильно, когда бывший работник милиции, стоящий на учете в псих диспансере, устраивает правосудие, по сути творит самосуд, но при этом защищает слабых, а работники полиции свои обязанности не выполняют. Или Глухарев, который без денег, работать не будет. Вот так и складываются стереотипы, что люди, если нет денег в полицию за помощью не идут, а вершат самосуд, потому что не верят в Закон. Надо думать и очень хорошо думать, чтобы не создавать черный рынок из фильмов.
08:53:42 26-06-2025
запрещать неэффективно - это сразу будет реклама этому г
тут надо кружки режиссуры создавать как раньше это делалось в домах пионеров, при киностудиях а в провинции просто в домах творчества. Сейчас сьемка сильно упростилась не то что в 1970е я помню мне чтоб в начале 1980х 5 минутный ролик снять надо было минут 15 пленку на бобину наматывать а потом обратно сматывать в темноте и кучу химических реактивов для проявки изготовить. Возня эта и отталкивала а седня что -кнопка вкл потом кнопка выкл и ага. Снимай не хочу. Вот пусть в кружках и учатся как правильно снимать какие планы снимать как подбирать места сьемки как написать сценарий как расставлять актеров как организовать действие на сьемочной площадке. Как потом музыку к фильму сделать и озвучить. Куча всего и в результате городские власти могут дать местный кинофестиваль в кинотеатре где юнцы могут показать свои работы. И цензура должна разумеется быть чтоб что попало не снимали. Это большое событие кстати для города может быть. Сюда могут даже маститые кинорежиссеры приехать посмотреть так скать на поколение младое талантливое и актрис юных позвать сниматься уже в серьезных картинах
09:02:32 26-06-2025
А Калина красная не романтизирует бывшего зэка а показывает что даже после шестой отсидки зэк может обычным мужиком трактористом стать благодаря этой женщине, вернуться туда откуда он родом и даже порвать с подельниками за что они его и убивают в итоге. Фильм хороший, воспитательный фильм