"Игру престолов" и "Гарри Поттера" не будут блокировать за пропаганду чайлдфри

В Роскомнадзоре заявили, что картины не подпадают под соответствующие критерии

20 мая 2025, 08:14, ИА Амител

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

Зарубежные фильмы и сериалы – "Карточный домик", "Секс в большом городе", "Игра престолов", "Гарри Поттер" – не заблокируют за пропаганду чайлдфри, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее "Парламентская газета" опубликовала материал, в котором предполагается, что все указанные проекты могут запретить из-за наличия информации о чайлдфри или персонажах с такой идеологией.

"Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. <…> Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку", – заверили в РКН.

В ведомстве отметили, что существуют четкие критерии оценки материалов на пропаганду чайлдфри. В частности, под них подпадает информация, убеждающая отказаться от деторождения, оправдывающая бездетность или превозносящая ее, а также формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей.

Напомним, в декабре 2024 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, в кино и рекламе, а также ее демонстрация при несовершеннолетних.

За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 50 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 5 млн рублей. Последних также могут арестовать на 15 суток и запретить им въезд в РФ.