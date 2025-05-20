"Игру престолов" и "Гарри Поттера" не будут блокировать за пропаганду чайлдфри
В Роскомнадзоре заявили, что картины не подпадают под соответствующие критерии
20 мая 2025, 08:14, ИА Амител
Зарубежные фильмы и сериалы – "Карточный домик", "Секс в большом городе", "Игра престолов", "Гарри Поттер" – не заблокируют за пропаганду чайлдфри, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее "Парламентская газета" опубликовала материал, в котором предполагается, что все указанные проекты могут запретить из-за наличия информации о чайлдфри или персонажах с такой идеологией.
"Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. <…> Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку", – заверили в РКН.
В ведомстве отметили, что существуют четкие критерии оценки материалов на пропаганду чайлдфри. В частности, под них подпадает информация, убеждающая отказаться от деторождения, оправдывающая бездетность или превозносящая ее, а также формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей.
Напомним, в декабре 2024 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, в кино и рекламе, а также ее демонстрация при несовершеннолетних.
За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 50 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 5 млн рублей. Последних также могут арестовать на 15 суток и запретить им въезд в РФ.
08:22:31 20-05-2025
Пусть сначала со своими чайлдфридершами (Голикова Бутина, Лизулина...) разберутся
08:26:41 20-05-2025
серсея троих родила, какое нафиг чайлдфри.
руссо болтон сына вырастил и воспитал, подкидыша, от левой бабы
я вот думаю...мож парламентЕрскую газетку гос финансирования лишить? вот лично мне эта макулатура не нужна
09:05:39 20-05-2025
Депутатам могу предложить программу Телевизоры разбить, книги сжечь, все силы на производство генофонда. А то у нас отчёты по народонаселению плохие(((
09:30:58 20-05-2025
в Терминаторе Сара от Кайла родила Джона.
Терминатор 3+???
12:17:49 20-05-2025
Забавно. Создать условия для людей, точнее против людей и ухудшая их бороться штрафами и пр. угрозами за повышение рождаемости. Какие затейники!
12:58:16 20-05-2025
Гость (12:17:49 20-05-2025) Забавно. Создать условия для людей, точнее против людей и ух... Да не нужно им повышение рождаемости. Им нужно удержаться на месте, а для этого любая трэшовая инициатива годится. Им же по этим законам не жить.