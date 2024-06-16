В России выпустили в оборот лекарство от болезни Бехтерева
Препарат стал первым в мире
16 июня 2024, 08:41, ИА Амител
Препарат / Фото: pxhere.com/ru/photo/924258
Минздрав сообщил о поступлении в гражданский оборот первого препарата для лечения болезни Бехтерева. В конце апреля он был зарегистрирован в России и показал высокую эффективность и безопасность в ходе клинических испытаний, пишет РИА Новости.
Один из разработчиков лекарства, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов, отметил, что оно помогает полностью остановить заболевание, не вызывает иммуносупрессии и привыкания.
Болезнь Бехтерева – это хроническое воспаление суставов, которое поражает в первую очередь поясничный отдел позвоночника и тазобедренные суставы и приводит к потере гибкости позвоночника.
09:28:29 16-06-2024
Сенипрутуг...? Ибупрофен...? Нимесулид...?
Переболел ковидом... Воткнули прививку добровольно-принудительно... Не поставишь прививку-не допустят до работы-не получишь зарплату - жрать будет нечего... Перед прививкой подписал Добровольное согласие!!! Во как!!!, То есть претензий хрен предьяявишь..... После прививки через три дня ссать перестал на двое суток-кое как в больницу... Простатит... Отродясь признаков никогда не было... И ездят мне по ушам-и орган у вас слабенький и инфекции всякие... И хрен ты что докажешь-Добровольное согласие... А сейчас появилась в прессе информация об увеличении количества рака предстательной железы и об его омоложении... Странно все это... Странно...
15:04:43 16-06-2024
Новость хорошая, радоваться надо. но гость и тут насрал.