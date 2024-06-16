В России выпустили в оборот лекарство от болезни Бехтерева

Препарат стал первым в мире

16 июня 2024, 08:41, ИА Амител

Препарат / Фото: pxhere.com/ru/photo/924258

Минздрав сообщил о поступлении в гражданский оборот первого препарата для лечения болезни Бехтерева. В конце апреля он был зарегистрирован в России и показал высокую эффективность и безопасность в ходе клинических испытаний, пишет РИА Новости.

Один из разработчиков лекарства, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов, отметил, что оно помогает полностью остановить заболевание, не вызывает иммуносупрессии и привыкания.

Болезнь Бехтерева – это хроническое воспаление суставов, которое поражает в первую очередь поясничный отдел позвоночника и тазобедренные суставы и приводит к потере гибкости позвоночника.