В России завершился весенний призыв в армию

На службу отправились 150 тысяч новобранцев

16 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Солдаты на построении / Фото: amic.ru

В России завершился весенний призыв на военную службу. Он длился с 1 апреля по 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В общей сложности в ВС РФ и другие воинские формирования призвали и направили 150 тысяч новобранцев.

В перевозках задействовали 15 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, а также пассажирские поезда и автотранспорт воинских частей.

Следующий, осенний призыв пройдет в России с 1 октября по 31 декабря.