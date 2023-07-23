В России заявили о начале Украиной второй волны атак против военкоров РФ

Первая волна атак против журналистов прошла еще в 2014 году

23 июля 2023, 15:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украина начала вторую волну атак против российских военкоров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

"Дошел до того, что перешел к проведению террористических актов против наших корреспондентов и блогеров уже на территории нашей страны", – заявил дипломат о действиях Киевского режима.

Аляутдинов отметил, что первая волна атак против журналистов прошла еще в 2014 году. Тогда были убиты сразу несколько сотрудников российских СМИ, напомнил он.