В России значительно снизилось производство красной икры

Это касается как натурального продукта, так и заменителей

20 ноября 2024, 13:45, ИА Амител

Красная икра / Фото: pxhere.com/ru/photo/592500

В Российской Федерации значительно снизилось производство икры лососевых рыб. Об этом стало известно из сообщения газеты "Известия", которая ссылается на информацию Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ "НЦБРП").

За десять месяцев 2024 года было произведено около 10 тысяч тонн икры лососевых рыб. Это почти в три раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было произведено 29 тысяч тонн.

В 2024 году производство структурированной икры, в которую добавляются пищевые добавки, уменьшилось на 5,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 433 тонны. Выпуск имитированной икры, изготовленной из водорослей и других компонентов, снизился с 718 до 544 тонн.

Основной причиной сокращения производства натуральной икры стала неудачная лососевая путина. В 2023 году было выловлено 608 тысяч тонн лососевых, а в 2024 году – только 230 тысяч тонн. Что касается других видов икры, то ведомство не предоставило информации о причинах снижения их производства. Однако было отмечено, что доля структурированной и имитированной икры на рынке не превышает 10%.