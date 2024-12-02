В России хотят вернуть изучение ПДД в школьную программу

Это связано с ростом количества ДТП с участием детей

02 декабря 2024, 22:10, ИА Амител

Школьники на уроке / Фото: amic.ru

Национальный автомобильный союз предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину вернуть обязательное изучение ПДД в школьную программу. Об этом сообщает Baza.

"За девять месяцев 2024 года произошло более 18 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних, что на 7,3% больше по сравнению с прошлым годом. В этих авариях погибло 630 детей, более 20 тыс. получили травмы", – заявили представители объединения.

Также на 38,4% увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей.

Организация связывает данную ситуацию с низким уровнем знаний ПДД среди молодежи и предлагает вернуть правила дорожного движения в программу ОБЖ. Это, по их мнению, должно помочь будущим водителям и пешеходам.

Кроме того, в объединении отметили низкий процент успешной сдачи экзамена по ПДД с первого раза. В связи с этим предлагается пересмотреть критерии для лицензирования автошкол, разрешить работу индивидуальных инструкторов и дать возможность самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену.