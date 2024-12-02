В России хотят вернуть изучение ПДД в школьную программу
Это связано с ростом количества ДТП с участием детей
02 декабря 2024, 22:10, ИА Амител
Национальный автомобильный союз предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину вернуть обязательное изучение ПДД в школьную программу. Об этом сообщает Baza.
"За девять месяцев 2024 года произошло более 18 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних, что на 7,3% больше по сравнению с прошлым годом. В этих авариях погибло 630 детей, более 20 тыс. получили травмы", – заявили представители объединения.
Также на 38,4% увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей.
Организация связывает данную ситуацию с низким уровнем знаний ПДД среди молодежи и предлагает вернуть правила дорожного движения в программу ОБЖ. Это, по их мнению, должно помочь будущим водителям и пешеходам.
Кроме того, в объединении отметили низкий процент успешной сдачи экзамена по ПДД с первого раза. В связи с этим предлагается пересмотреть критерии для лицензирования автошкол, разрешить работу индивидуальных инструкторов и дать возможность самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену.
08:03:36 03-12-2024
Обеими руками за. Действительно нужная дисциплина
09:15:25 03-12-2024
Давно пора. К окончанию школы должен быть сдан экзамен с присвоением категории. Т.е. чтобы знание теории было на уровне экзамена на права. Досдал вождение и медосмотр и получил полноценное водительское удостоверение.
Да и вообще, школа хоть какие-то практические навыки должна бы давать. Как то: эксплуатация и мелкий ремонт в быту, как взаимодействовать с ЖКХ, госорганизациями, куда обращаться по разным вопросам, как госуслуги использовать, как резюме составить, заявление на отпуск, отгул, права и обязанности работника, как наследство оформить, как за состоянием жилья следить, за здоровьем, за финансами личными. Выходим из школы бытовыми инвалидами, особенно, кому с родителями не повезло.
15:30:21 03-12-2024
Очень надо! А то кроме пешеход всегда прав ничего не знают и бегут в наушниках неглядя через переходы под колёса
15:52:45 03-12-2024
В смысле "вернуть"? А их когда то преподавали? Если да, то в каких городах и в какие годы? Сам учился 80-90, брат 90-00, старший сын 00-10, младший сейчас учится. Не было уроков ПДД. Гайцы приходили, да. 45-40 минут чего-то бубнили раз в год и все.