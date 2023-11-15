В российских школах могут ввести семьеведение в 2024 году
Сейчас эту дисциплину проходят в рамках курса в 40 регионах страны
15 ноября 2023, 13:45, ИА Амител
В российских школах может появиться новый обязательный предмет семьеведение, заявила агентству РИА Новости председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Она выразила уверенность, что депутаты убедят Минпросвещения сделать со следующего года этот предмет самостоятельным. Преподавать его будут по единому учебнику, который подготовят уже к 2024-му.
Останина напомнила, что на сегодня курс по семьеведению уже есть в школьной программе 40 регионов. Также она отметила, что сейчас активно обсуждают вопрос ограничения и запрета абортов, и указала на необходимость говорить о важности сохранения семьи со школьных лет и готовить молодежь к семейной жизни.
На прошлой неделе в Госдуме предложили финансово поощрять женщин, которые отказались от аборта и решили родить ребенка с последующей передачей его на воспитание государству.
13:49:23 15-11-2023
А супружеский долг на практике преподавать будут?
14:42:23 15-11-2023
Гость (13:49:23 15-11-2023) А супружеский долг на практике преподавать будут?... Как быть, если воинский долг не дает исполнять супружеский?
14:01:12 15-11-2023
Этот предмет в Барнауле, например, ведут в нашей школе у детей 5 класса со второй четверти, в формате классного часа. Время, которое выделили на это - в среду, восьмым уроком!!! Спрашивается, а могут ли дети вообще усвоить какой-то материал на восьмом уроке? Вроде бы не плохая идея, но надо продумать, как нормально ее реализовать.
14:14:35 15-11-2023
Анна (14:01:12 15-11-2023) Этот предмет в Барнауле, например, ведут в нашей школе у дет... вообще то уже почти половина второй четверти прошла. не ввели еще что ли? у меня сын в пятом классе. все дни по шесть уроков. пятидневка
14:24:12 15-11-2023
Гость (14:14:35 15-11-2023) вообще то уже почти половина второй четверти прошла. не ввел... Я пишу не ВВедут, а уже Ведут со второй четверти. В среду семь уроков, и еще добавлен теперь восьмым уроком классный час - семьеведение.
14:28:20 15-11-2023
Гость (14:24:12 15-11-2023) Я пишу не ВВедут, а уже Ведут со второй четверти. В среду с... не повезло вам со школой значит
14:10:18 15-11-2023
У сына по 10 уроков бывает, 7- норма. 11 класс заканчивает. Прогуливать будут.
14:28:06 15-11-2023
Всякую муру в школьную программу вводят. Нет, чтобы нормально преподавать математику, русский, физику и т.п. Но нет, заполняют учебное время хренотенью.
14:36:36 15-11-2023
Гость (14:28:06 15-11-2023) Всякую муру в школьную программу вводят. Нет, чтобы нормальн... ты что, видишь тебе уже минуса насовали! самочки неистово минусить будут! как же они взамуж выходить будут! как же фотки выкладывать куда ни попадя!
16:23:29 15-11-2023
Гость (14:36:36 15-11-2023) ты что, видишь тебе уже минуса насовали! самочки неистово м... Я сама замужем. Как это связано с данным предметом? Это не школьный предмет, а профанация. И только трата школьного времени.
18:43:30 15-11-2023
Гость (16:23:29 15-11-2023) Гость (14:36:36 15-11-2023) ты что, видишь тебе уже м... Замуж выскочила, а читать так и не научилась. Я против этого предмета и против ряда предметов в школе. И поддерживаю родителей, которые опасаются за то, что это будет так же, как с разговорами и всем остальным. Только уважаемые сограждане, ну научитесь вы читать, понимать сарказм и двойной смысл. Этому вообще-то тоже в школе должны были учить. Всем бобра!
14:30:36 15-11-2023
Домострой! и никак иначе...А то схоже со свиноводством и т.д.
14:36:09 15-11-2023
Введите в школе обучение. А семьеведение, разговоры о важном и прочий новодел в мусор.
16:25:44 15-11-2023
Гость (14:36:09 15-11-2023) Введите в школе обучение. А семьеведение, разговоры о важном... Я вообще за то, чтобы были базовые предметы, а вся мура (как раз о которой вы говорите) - шли как допы. Кто хочет, пусть посещает. Можно даже ввести правило, что каждый ученик должен выбрать один такой доп для обязательного посещения. А там уже пусть думает, что кому менее противно посещать.
14:41:30 15-11-2023
Интересно, на какой научной базе они обучают домострою.))))
15:26:16 15-11-2023
Наверно домашние задания тогда у детей отменят, выполнять их всё равно некогда будет в связи с увеличением количества часов нахождения в школе. И главное ведь всякой фигней лишь бы забить расписание. Ребенок учится во вторую смену, каждый день по 7 уроков, домой приходит к 8 вечера. Если ввести еще доп уроки, только ночевать будет приходить домой)Когда детям делать домашние задания?????
15:27:00 15-11-2023
Персонаж, которая родила и воспитала сына - убийцу, навязывает населению свои семейные ценности
15:31:02 15-11-2023
в связи с тем, что уже практически все предметы дети проходят с репетиторами, школа вынуждена изобретать всякую ересь...., учить не пробывали ??????
16:42:56 15-11-2023
По ТВ это называют уроки сексуального воспитания, и пугают им простолюдинов. Акцентируют на части "секс"
16:44:07 15-11-2023
По словам представителей СКП, сын депутата признал вину на первом же допросе и согласился показать, где спрятал орудие убийства(с) и эти люди учат нас жить
17:45:11 15-11-2023
Ппц блин, лучше уж на семейное обучение тогда переходить, чем ещё один предмет. Когда домашки делать то? Отменяйте тогда домашние задания. А то отучись 7-9 уроков , домашку сделай, поспи часа 4 и все сначала. Дети больше взрослых загружены, это кошмар какой то. Как тут школу то полюбить?
18:41:01 15-11-2023
Все какие - то нежные стали, учить уроки некогда. В сов.время я лично всегда имела 10 - 11 уроков - 5 в муз.школе и 5 - 6 в 42й физ.мате. Жили в частном доме, родители на работе 8 часов и час на дорогу, получается 10. Прихожу из школы, растапливаю печку(и это в 7 лет), перекушу что ни будь и учу по фортепиано, сольфеджио, муз.литературе и т.д., потом школьные. Правда интернета небыло, не залипали там. И ТВ только в воскресенье. А сейчас прямо все с ума сходят, имея все удобства в квартирах, еду, гаджеты в подмогу...А мы ещё в библиотеке добывали знания и переписывали там километры. Вот не понимаю....
22:46:36 15-11-2023
Гость (18:41:01 15-11-2023) Все какие - то нежные стали, учить уроки некогда. В сов.вре... Сходите, посмотрите на современное обучение в школах, угу. Поймёте может быть о чем речь. Сейчас в общеобразовательной школе по 7-9уроков, это 6- 7 часов,в секциях , художках или музыкалках, часа 3-4 . Вот и посчитайте сколько учатся, ещё надо домашку сделать общую и в музыкалке или художке, и т д. и отдохнуть хотя бы полчаса. Вы думаете дети не гуляют, потому что дома за компом? Нет, у них тупо времени нет. Во вторую смену уроки делают уроки до часа ночи, в первую думаю тоже не лучше дела. Даже не сравнивайте тогда и сейчас. Абсолютно другая ситуация. Сейчас самостоятельные каждый день почти, кучу заданий на дом дают или самостоятельно разбирать темы. У детей постоянный стресс. Да, давайте ещё один бесполезный предмет введём, во решение.
18:57:11 15-11-2023
Вести урок будет дважды разведённая МарьИванна.
19:29:05 15-11-2023
Название-то какое дебильное, похоже на СЕМЯЕДЕНИЕ, кто это все придумывает? ОРКСЭ, ОДНКНР, а теперь ещё и это.