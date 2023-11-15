НОВОСТИНаука и образование

В российских школах могут ввести семьеведение в 2024 году

Сейчас эту дисциплину проходят в рамках курса в 40 регионах страны

15 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В российских школах может появиться новый обязательный предмет семьеведение, заявила агентству РИА Новости председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она выразила уверенность, что депутаты убедят Минпросвещения сделать со следующего года этот предмет самостоятельным. Преподавать его будут по единому учебнику, который подготовят уже к 2024-му.

Останина напомнила, что на сегодня курс по семьеведению уже есть в школьной программе 40 регионов. Также она отметила, что сейчас активно обсуждают вопрос ограничения и запрета абортов, и указала на необходимость говорить о важности сохранения семьи со школьных лет и готовить молодежь к семейной жизни.

На прошлой неделе в Госдуме предложили финансово поощрять женщин, которые отказались от аборта и решили родить ребенка с последующей передачей его на воспитание государству.

образование депутаты инициативы школы

Комментарии 25

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Гость

13:49:23 15-11-2023

А супружеский долг на практике преподавать будут?

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Гость

14:42:23 15-11-2023

Гость (13:49:23 15-11-2023) А супружеский долг на практике преподавать будут?... Как быть, если воинский долг не дает исполнять супружеский?

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Анна

14:01:12 15-11-2023

Этот предмет в Барнауле, например, ведут в нашей школе у детей 5 класса со второй четверти, в формате классного часа. Время, которое выделили на это - в среду, восьмым уроком!!! Спрашивается, а могут ли дети вообще усвоить какой-то материал на восьмом уроке? Вроде бы не плохая идея, но надо продумать, как нормально ее реализовать.

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Гость

14:14:35 15-11-2023

Анна (14:01:12 15-11-2023) Этот предмет в Барнауле, например, ведут в нашей школе у дет... вообще то уже почти половина второй четверти прошла. не ввели еще что ли? у меня сын в пятом классе. все дни по шесть уроков. пятидневка

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Гость

14:24:12 15-11-2023

Гость (14:14:35 15-11-2023) вообще то уже почти половина второй четверти прошла. не ввел... Я пишу не ВВедут, а уже Ведут со второй четверти. В среду семь уроков, и еще добавлен теперь восьмым уроком классный час - семьеведение.

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Гость

14:28:20 15-11-2023

Гость (14:24:12 15-11-2023) Я пишу не ВВедут, а уже Ведут со второй четверти. В среду с... не повезло вам со школой значит

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Олег

14:10:18 15-11-2023

У сына по 10 уроков бывает, 7- норма. 11 класс заканчивает. Прогуливать будут.

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Гость

14:28:06 15-11-2023

Всякую муру в школьную программу вводят. Нет, чтобы нормально преподавать математику, русский, физику и т.п. Но нет, заполняют учебное время хренотенью.

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Гость

14:36:36 15-11-2023

Гость (14:28:06 15-11-2023) Всякую муру в школьную программу вводят. Нет, чтобы нормальн... ты что, видишь тебе уже минуса насовали! самочки неистово минусить будут! как же они взамуж выходить будут! как же фотки выкладывать куда ни попадя!

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Гость

16:23:29 15-11-2023

Гость (14:36:36 15-11-2023) ты что, видишь тебе уже минуса насовали! самочки неистово м... Я сама замужем. Как это связано с данным предметом? Это не школьный предмет, а профанация. И только трата школьного времени.

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Гость

18:43:30 15-11-2023

Гость (16:23:29 15-11-2023) Гость (14:36:36 15-11-2023) ты что, видишь тебе уже м... Замуж выскочила, а читать так и не научилась. Я против этого предмета и против ряда предметов в школе. И поддерживаю родителей, которые опасаются за то, что это будет так же, как с разговорами и всем остальным. Только уважаемые сограждане, ну научитесь вы читать, понимать сарказм и двойной смысл. Этому вообще-то тоже в школе должны были учить. Всем бобра!

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Гость

14:30:36 15-11-2023

Домострой! и никак иначе...А то схоже со свиноводством и т.д.

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Гость

14:36:09 15-11-2023

Введите в школе обучение. А семьеведение, разговоры о важном и прочий новодел в мусор.

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Гость

16:25:44 15-11-2023

Гость (14:36:09 15-11-2023) Введите в школе обучение. А семьеведение, разговоры о важном... Я вообще за то, чтобы были базовые предметы, а вся мура (как раз о которой вы говорите) - шли как допы. Кто хочет, пусть посещает. Можно даже ввести правило, что каждый ученик должен выбрать один такой доп для обязательного посещения. А там уже пусть думает, что кому менее противно посещать.

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Гость

14:41:30 15-11-2023

Интересно, на какой научной базе они обучают домострою.))))

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Гость

15:26:16 15-11-2023

Наверно домашние задания тогда у детей отменят, выполнять их всё равно некогда будет в связи с увеличением количества часов нахождения в школе. И главное ведь всякой фигней лишь бы забить расписание. Ребенок учится во вторую смену, каждый день по 7 уроков, домой приходит к 8 вечера. Если ввести еще доп уроки, только ночевать будет приходить домой)Когда детям делать домашние задания?????

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Гость

15:27:00 15-11-2023

Персонаж, которая родила и воспитала сына - убийцу, навязывает населению свои семейные ценности

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колхозник

15:31:02 15-11-2023

в связи с тем, что уже практически все предметы дети проходят с репетиторами, школа вынуждена изобретать всякую ересь...., учить не пробывали ??????

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Гость

16:42:56 15-11-2023

По ТВ это называют уроки сексуального воспитания, и пугают им простолюдинов. Акцентируют на части "секс"

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Гость

16:44:07 15-11-2023

По словам представителей СКП, сын депутата признал вину на первом же допросе и согласился показать, где спрятал орудие убийства(с) и эти люди учат нас жить

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Гость

17:45:11 15-11-2023

Ппц блин, лучше уж на семейное обучение тогда переходить, чем ещё один предмет. Когда домашки делать то? Отменяйте тогда домашние задания. А то отучись 7-9 уроков , домашку сделай, поспи часа 4 и все сначала. Дети больше взрослых загружены, это кошмар какой то. Как тут школу то полюбить?

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Гость

18:41:01 15-11-2023

Все какие - то нежные стали, учить уроки некогда. В сов.время я лично всегда имела 10 - 11 уроков - 5 в муз.школе и 5 - 6 в 42й физ.мате. Жили в частном доме, родители на работе 8 часов и час на дорогу, получается 10. Прихожу из школы, растапливаю печку(и это в 7 лет), перекушу что ни будь и учу по фортепиано, сольфеджио, муз.литературе и т.д., потом школьные. Правда интернета небыло, не залипали там. И ТВ только в воскресенье. А сейчас прямо все с ума сходят, имея все удобства в квартирах, еду, гаджеты в подмогу...А мы ещё в библиотеке добывали знания и переписывали там километры. Вот не понимаю....

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Гость

22:46:36 15-11-2023

Гость (18:41:01 15-11-2023) Все какие - то нежные стали, учить уроки некогда. В сов.вре... Сходите, посмотрите на современное обучение в школах, угу. Поймёте может быть о чем речь. Сейчас в общеобразовательной школе по 7-9уроков, это 6- 7 часов,в секциях , художках или музыкалках, часа 3-4 . Вот и посчитайте сколько учатся, ещё надо домашку сделать общую и в музыкалке или художке, и т д. и отдохнуть хотя бы полчаса. Вы думаете дети не гуляют, потому что дома за компом? Нет, у них тупо времени нет. Во вторую смену уроки делают уроки до часа ночи, в первую думаю тоже не лучше дела. Даже не сравнивайте тогда и сейчас. Абсолютно другая ситуация. Сейчас самостоятельные каждый день почти, кучу заданий на дом дают или самостоятельно разбирать темы. У детей постоянный стресс. Да, давайте ещё один бесполезный предмет введём, во решение.

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ДМ

18:57:11 15-11-2023

Вести урок будет дважды разведённая МарьИванна.

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Гость

19:29:05 15-11-2023

Название-то какое дебильное, похоже на СЕМЯЕДЕНИЕ, кто это все придумывает? ОРКСЭ, ОДНКНР, а теперь ещё и это.

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