В российских школах могут ввести семьеведение в 2024 году

Сейчас эту дисциплину проходят в рамках курса в 40 регионах страны

15 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В российских школах может появиться новый обязательный предмет семьеведение, заявила агентству РИА Новости председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она выразила уверенность, что депутаты убедят Минпросвещения сделать со следующего года этот предмет самостоятельным. Преподавать его будут по единому учебнику, который подготовят уже к 2024-му.

Останина напомнила, что на сегодня курс по семьеведению уже есть в школьной программе 40 регионов. Также она отметила, что сейчас активно обсуждают вопрос ограничения и запрета абортов, и указала на необходимость говорить о важности сохранения семьи со школьных лет и готовить молодежь к семейной жизни.

На прошлой неделе в Госдуме предложили финансово поощрять женщин, которые отказались от аборта и решили родить ребенка с последующей передачей его на воспитание государству.