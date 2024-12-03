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В российских школах музыка из балета "Щелкунчик" заменит звонки в декабре

В Минпросвещения РФ уверены, что это позволит создать предновогоднее настроение

03 декабря 2024, 13:25, ИА Амител

Кабинет, парты / Фото: unsplash.com
Кабинет, парты / Фото: unsplash.com

В декабре школьные звонки по всей России заменит музыка из балета "Щелкунчик" композитора П.И. Чайковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.

"В преддверии самого волшебного праздника, Нового года, музыка из балета "Щелкунчик" композитора Петра Ильича Чайковского заменит школьные звонки. Мелодии позволят создать предновогоднее настроение", – рассказали в ведомстве.

Известно, что такая возможность появилась благодаря проекту Минпросвещения "Музыка вместо звонков". Так, мелодии звонков каждого месяца 2024-2025 учебного года посвящены памятной дате. Их запишут детские музыкальные коллективы разных регионов России. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены датам в истории России, а также темам занятия "Разговоры о важном".

В ноябре во всех российских школах вместо звонков звучали отрывки из песен советского композитора Александры Пахмутовой.

Россия культура школы

Комментарии 4

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Гость

13:58:04 03-12-2024

очень не веселая там музыка.. тревожная.. страшно - сразу крыс вспоминаешь

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Гость

14:15:17 03-12-2024

Чёт не слышали в нашей школе Пахмутову, обычные звонки просто

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Гость

15:04:26 03-12-2024

Танец феи Драже послушайте и не употребляйте наркотики. Тревожности не будет.

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ДМВ

18:18:52 03-12-2024

Бабушка- вахтер будет по школе наяривать с музыкальной колонкой, а не кнопку звонка нажимать? Много школ оснащено трансляционными радиоузлами для этой затеи?

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