В российском городе будут судить жителя Алтая, обвиняемого в пособничестве мошенникам
Мужчина похитил 30 тысяч рублей
12 июля 2023, 15:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Элисте будут судить 44-летнего жителя Алтайского края по обвинению в пособничестве в краже с банковского счета.
Как сообщает "Калмыкия Online", в сентябре обвиняемый предоставил свой банковский счет для зачисления похищенных денег с карты потерпевшей.
Общая сумма украденного составила 30 тысяч рублей.
Причастность к преступлению установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Мужчину задержали и взяли под стражу. Сейчас он ждет суда.
Ранее в Алтайском крае полицейские поймали курьера, который работал на телефонных мошенников.
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