В российском городе будут судить жителя Алтая, обвиняемого в пособничестве мошенникам

Мужчина похитил 30 тысяч рублей

12 июля 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Элисте будут судить 44-летнего жителя Алтайского края по обвинению в пособничестве в краже с банковского счета.

Как сообщает "Калмыкия Online", в сентябре обвиняемый предоставил свой банковский счет для зачисления похищенных денег с карты потерпевшей.

Общая сумма украденного составила 30 тысяч рублей.

Причастность к преступлению установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Мужчину задержали и взяли под стражу. Сейчас он ждет суда.

Ранее в Алтайском крае полицейские поймали курьера, который работал на телефонных мошенников.