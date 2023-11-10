В российском МИД заподозрили "биполярочку" у США

По словам Сергея Рябкова, Вашингтон отрицает "некие реальности" и в то же время стремится повлиять на них

10 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В подходах США существует двойственность, что делает содержательный диалог невозможным, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью RTVI.

По его словам, в подходах американцев может одновременно сосуществовать и "фундаментальное отрицание неких реальностей", и "попытки повлиять на эту самую реальность".

"Я считаю, что это проявление биполярности не в геополитическом смысле, как это говорилось в холодную войну, а "биполярочки", извините меня за грубость", – сказал он.

По мнению Рябкова, американцам нужно "немножко как-то себя перестроить и на себя взглянуть более здраво и трезво". А пока же дипломат не видит возможности для восстановления диалога в прежнем режиме.