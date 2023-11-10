В российском МИД заподозрили "биполярочку" у США
По словам Сергея Рябкова, Вашингтон отрицает "некие реальности" и в то же время стремится повлиять на них
10 ноября 2023, 07:45, ИА Амител
В подходах США существует двойственность, что делает содержательный диалог невозможным, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью RTVI.
По его словам, в подходах американцев может одновременно сосуществовать и "фундаментальное отрицание неких реальностей", и "попытки повлиять на эту самую реальность".
"Я считаю, что это проявление биполярности не в геополитическом смысле, как это говорилось в холодную войну, а "биполярочки", извините меня за грубость", – сказал он.
По мнению Рябкова, американцам нужно "немножко как-то себя перестроить и на себя взглянуть более здраво и трезво". А пока же дипломат не видит возможности для восстановления диалога в прежнем режиме.
09:17:05 10-11-2023
Ну уж кто бы говорил.
09:49:39 10-11-2023
Поражает низкий уровень эрудиции чиновников такого ранга. Биполярное расстройство это скачки от депрессии до эйфории, а не то что он думает. Такое ощущение что весть МИД набрали в каком-то кабаке. И у противоположной страны тоже.
13:50:31 10-11-2023
Гость (09:49:39 10-11-2023) Поражает низкий уровень эрудиции чиновников такого ранга. Би... Обе стороны как послушаешь, так удивляешься - где эти люди получали образование?
12:30:22 10-11-2023
МИД набрали в каком-то кабаке ------- Не только МИД, такое ощущение, что ГД и СФ вообще по дурдомам собирали (за редким исключением))