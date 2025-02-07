В российском регионе хотят полностью запретить аборты

Вопрос обсудят во второй половине февраля

07 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

В Вологодской области планируют ввести полный запрет на аборты, в том числе в частных клиниках. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках", – заявил Филимонов на заседании правительства региона.

Он подчеркнул, что данная инициатива – это совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур, при содействии РПЦ.

Вопрос полного запрета абортов обсудят во второй половине февраля, отметил губернатор.

Ранее Филимонов сообщил, что с 1 марта 2025 года в регионе планируют ограничить продажу спиртного обеденными часами: с 12 до 14 часов в будни, а в выходные прежний режим торговли сохранится.