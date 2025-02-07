В российском регионе хотят полностью запретить аборты
Вопрос обсудят во второй половине февраля
07 февраля 2025, 15:00, ИА Амител
В Вологодской области планируют ввести полный запрет на аборты, в том числе в частных клиниках. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках", – заявил Филимонов на заседании правительства региона.
Он подчеркнул, что данная инициатива – это совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур, при содействии РПЦ.
Вопрос полного запрета абортов обсудят во второй половине февраля, отметил губернатор.
Ранее Филимонов сообщил, что с 1 марта 2025 года в регионе планируют ограничить продажу спиртного обеденными часами: с 12 до 14 часов в будни, а в выходные прежний режим торговли сохранится.
15:14:46 07-02-2025
Насилие над народом становится нормой нашей жизни, даже в тоталитарном СССР у женщины было право выбора.
15:15:56 07-02-2025
Похоже регион также станет первым возродившим крепостное право
15:34:53 07-02-2025
Это тот, который "алкашку" с 12 до 14 продавать? Ну там ему федеральный закон позволяет сократить, а в этом случае слишком много на себя берет, не надорвался бы.
17:02:12 07-02-2025
этот вопрос решать может только женщина, и только ей в последующем нести за это личную моральную ответственность.
там и через десять лет может догнать, что мало не покажется.
лично я считаю, что это большой грех, но жизнь - шире любых договоров и законов.
на выходе может получиться очень не хорошая ситуация, что делать будут нелегально или просто избавляться от ребенка.
18:43:10 07-02-2025
В соседнем регионе сделают
18:59:29 07-02-2025
А у нас что уже феодальное государство,что каждый чиновник(феодал)принимает свои законы в своей области( феоде )
23:40:35 07-02-2025
категорически против, это ОЧЕНЬ обострит социальное напряжение. Этот новатор враг народа!
12:50:22 08-02-2025
при содействии РПЦ - давайте при содействии адептов макаронного монстра законы принимать - в той секте здоровых больше
13:44:26 08-02-2025
Это уже было -историю повторить нужно. И от этого уже уходили.
22:58:07 08-02-2025
А сам двумя детьми ограничился. Недорабатывает до наказов начальника.
13:14:17 09-02-2025
Все хочу услышать правду от правительства, а сколько же нас аборигенов осталось? Судя по неадекватным советам, наверно очень мало. Плохо им без народа.