НОВОСТИОбщество

В российском регионе хотят полностью запретить аборты

Вопрос обсудят во второй половине февраля

07 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

В Вологодской области планируют ввести полный запрет на аборты, в том числе в частных клиниках. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках", – заявил Филимонов на заседании правительства региона.

Он подчеркнул, что данная инициатива – это совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур, при содействии РПЦ.

Вопрос полного запрета абортов обсудят во второй половине февраля, отметил губернатор.

Ранее Филимонов сообщил, что с 1 марта 2025 года в регионе планируют ограничить продажу спиртного обеденными часами: с 12 до 14 часов в будни, а в выходные прежний режим торговли сохранится.

запреты

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

15:14:46 07-02-2025

Насилие над народом становится нормой нашей жизни, даже в тоталитарном СССР у женщины было право выбора.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:56 07-02-2025

Похоже регион также станет первым возродившим крепостное право

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:53 07-02-2025

Это тот, который "алкашку" с 12 до 14 продавать? Ну там ему федеральный закон позволяет сократить, а в этом случае слишком много на себя берет, не надорвался бы.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:12 07-02-2025

этот вопрос решать может только женщина, и только ей в последующем нести за это личную моральную ответственность.
там и через десять лет может догнать, что мало не покажется.
лично я считаю, что это большой грех, но жизнь - шире любых договоров и законов.
на выходе может получиться очень не хорошая ситуация, что делать будут нелегально или просто избавляться от ребенка.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:10 07-02-2025

В соседнем регионе сделают

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:59:29 07-02-2025

А у нас что уже феодальное государство,что каждый чиновник(феодал)принимает свои законы в своей области( феоде )

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:40:35 07-02-2025

категорически против, это ОЧЕНЬ обострит социальное напряжение. Этот новатор враг народа!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:22 08-02-2025

при содействии РПЦ - давайте при содействии адептов макаронного монстра законы принимать - в той секте здоровых больше

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:44:26 08-02-2025

Это уже было -историю повторить нужно. И от этого уже уходили.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

22:58:07 08-02-2025

А сам двумя детьми ограничился. Недорабатывает до наказов начальника.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:17 09-02-2025

Все хочу услышать правду от правительства, а сколько же нас аборигенов осталось? Судя по неадекватным советам, наверно очень мало. Плохо им без народа.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров