В Госдуме не поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Документ внесли в парламент в конце 2023 года

21 февраля 2024, 11:30, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: unsplash.com

Правовое управление Госдумы не поддержало законопроект о запрете абортов в частных клиниках, так как он не согласуется с некоторыми нормами федеральных законов, пишет "Парламентская газета".

В управлении указали, что сделать аборт можно в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, при этом частные клиники есть в реестре медорганизаций, предоставляющих соответствующую услугу по медстраховке. Так что по закону такие клиники не имеют права отказать.

"Положение законопроекта не согласуется с указанными нормами федеральных законов", – говорится в заключении правового управления.

Напомним, в декабре 2023 года Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предлагающий исключить частные медклиники из числа организаций, имеющих право искусственно прерывать беременность.

Ранее жители Барнаула попросили депутата Госдумы поддержать запрет абортов.