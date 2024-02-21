В Госдуме не поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках
Документ внесли в парламент в конце 2023 года
21 февраля 2024, 11:30, ИА Амител
Правовое управление Госдумы не поддержало законопроект о запрете абортов в частных клиниках, так как он не согласуется с некоторыми нормами федеральных законов, пишет "Парламентская газета".
В управлении указали, что сделать аборт можно в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, при этом частные клиники есть в реестре медорганизаций, предоставляющих соответствующую услугу по медстраховке. Так что по закону такие клиники не имеют права отказать.
"Положение законопроекта не согласуется с указанными нормами федеральных законов", – говорится в заключении правового управления.
Напомним, в декабре 2023 года Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предлагающий исключить частные медклиники из числа организаций, имеющих право искусственно прерывать беременность.
Ранее жители Барнаула попросили депутата Госдумы поддержать запрет абортов.
12:12:51 21-02-2024
Не надо врать и говорить за всех жителей Барнаула. Кто их уполномочил то? Может хотя бы опрос был? Собралась кучка не понимающая в этом ни чего и пытается вещать от всего Барнаула в целях самопиара перед вышестоящим начальством. Вместо трудной работы по созданию условий для рождения, популисты хотят заставить рожать женщин. Ничего у них не получится. Только появятся большое количество искалеченных судеб.
13:09:48 21-02-2024
Гость (12:12:51 21-02-2024) Не надо врать и говорить за всех жителей Барнаула. Кто их уп... Эти отдельные жители хотят вытаскивать из помоек пакеты с нежеланными младенцами, гуманные такие? Но ведь не всякого удастся спасти...
15:45:11 21-02-2024
Гость (12:12:51 21-02-2024) Не надо врать и говорить за всех жителей Барнаула. Кто их уп... а вот за тем чтобы не появилось большое число искалеченных судеб и должны следить правоохранительные органы. Бросил ребенка - садись в тюрьму. А то развели бардак ***
13:00:18 21-02-2024
А признать частные клиники мошенничеством над гражданами слабо? Государство обязано заботиться о человеческом капитале. А все частное работает точно наоборот!
13:29:36 21-02-2024
Гость (13:00:18 21-02-2024) А признать частные клиники мошенничеством над гражданами сла... Ну почему же мошенничество. Мне недавно в частной стоматологии все очень хорошо сделали. За деньги, конечно. А "бесплатную" стоматологию в СССР я еще помню.
14:48:18 21-02-2024
Гость (13:00:18 21-02-2024) А признать частные клиники мошенничеством над гражданами сла... Ну и много о вас заботится государство, беда с нашим народом до сих пор мозгами в социализме живут.
17:01:07 22-02-2024
А у нас все ищут мифических врагов народа и России среди народа, а они окопались все в высших органах власти.
17:21:45 22-02-2024
Гость (17:01:07 22-02-2024) А у нас все ищут мифических врагов народа и России среди нар... Вот ты и есть вражина, нисколько не мифическая! Хочешь свергнуть законную власть?