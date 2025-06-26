В российском регионе ограничат число собак и кошек, которых можно содержать дома
Законопроект предлагает привязать число питомцев к площади квартир и земельных участков, наказывая штрафами за превышение нормы
26 июня 2025, 17:31, ИА Амител
Депутаты Самарской губернской думы в первом чтении приняли поправки в региональное законодательство, регулирующее вопросы обращения с животными. Как сообщает "Волга.Ньюс", депутаты хотят установить предельное количество животных, содержащихся в жилых помещениях и на участках.
Так, владельцев обяжут регистрировать своих животных. В жилых помещениях на каждые 12 квадратных метров предлагается содержать не более двух кошек и одной собаки высотой в холке более 30 см или двух высотой в холке менее 30 см. На земельных участках — не более одной собаки высотой в холке более 30 см или трех собак высотой в холке до 30 см на каждые 50 квадратных метров.
Также законопроект позволяет приютам для животных осуществлять деятельность по временному содержанию домашних питомцев по соглашению с их владельцами. Пункты временного содержания же смогут возвращать в места обитания особей, которые не проявляют агрессию и не нанесли вреда людям.
Нарушение норм планируют наказывать штрафами, которые депутаты также хотят ввести. Сейчас документ готовится ко второму чтению — до 8 июля все желающие смогу внести свои предложения в законопроект.
18:49:54 26-06-2025
Правильно, а то некоторые устраивают тюрьму для животных, у животных должна быть своя территория, а когда на 30 квадратных живут 100 кошек, это жестокое обращение с животными.
19:31:15 26-06-2025
А Чиполлино то и не сказка вовсе! 😏
08:33:27 27-06-2025
Уважаемые депутаты, это ваше собачье дело...Идите работать!!!
09:09:26 27-06-2025
наказывая штрафами --- Ключевая фраза, остальное все вода.
21:26:22 27-06-2025
а куда жаловаться? у бабки кошки постоянно живут лет 20 уже у соседки. она их кормит собирает раздает. вонища!!! куда жаловаться-то?