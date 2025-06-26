В российском регионе ограничат число собак и кошек, которых можно содержать дома

Законопроект предлагает привязать число питомцев к площади квартир и земельных участков, наказывая штрафами за превышение нормы

26 июня 2025, 17:31, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Депутаты Самарской губернской думы в первом чтении приняли поправки в региональное законодательство, регулирующее вопросы обращения с животными. Как сообщает "Волга.Ньюс", депутаты хотят установить предельное количество животных, содержащихся в жилых помещениях и на участках.

Так, владельцев обяжут регистрировать своих животных. В жилых помещениях на каждые 12 квадратных метров предлагается содержать не более двух кошек и одной собаки высотой в холке более 30 см или двух высотой в холке менее 30 см. На земельных участках — не более одной собаки высотой в холке более 30 см или трех собак высотой в холке до 30 см на каждые 50 квадратных метров.

Также законопроект позволяет приютам для животных осуществлять деятельность по временному содержанию домашних питомцев по соглашению с их владельцами. Пункты временного содержания же смогут возвращать в места обитания особей, которые не проявляют агрессию и не нанесли вреда людям.

Нарушение норм планируют наказывать штрафами, которые депутаты также хотят ввести. Сейчас документ готовится ко второму чтению — до 8 июля все желающие смогу внести свои предложения в законопроект.