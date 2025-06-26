Власти Барнаула планируют чипировать не менее 200 бездомных животных ежемесячно

В 2025 году на обращение с безнадзорными животными выделили 28,6 млн рублей

26 июня 2025, 15:15, ИА Амител

Собака в Барнауле/ Иллюстративное фото: amic.ru

В Барнауле планируют ежемесячно чипировать не менее 200 животных. В 2025 году эти работы завершат до 15 декабря. Всего в этом году на обращение с безнадзорными кошками и собаками выделили 28,6 млн рублей, в том числе 10,2 млн по грантовой поддержке. Работать с бродячими животными будет приют "Ласка". Об этом чиновники рассказали на совещании в барнаульской мэрии 26 июня.

Вольеры, стерилизация и чипирование

Председатель комитета по благоустройству Пётр Воронков отметил, что в 2025 году по результатам конкурсного отбора комитет по благоустройству города заключил соглашение с приютом "Ласка" о реализации грантов по трём направлениям:

Приют должен создать 100 новых мест для содержания животных без владельцев. Уже разработана чертеж-схема установки вольеров (34 вольера, каждый для трёх животных), также заключен договор на проведение планировки участка и устройство бетонных оснований под вольеры. Территорию уже очистили от мусора, там сделали планировку грунта и начали работы по устройству фундамента под пять вольеров. По планам, всё это сделают до 1 июля 2025 года, затем стартует строительство вольеров. А полностью создание новых мест для животных планируют закончить до 1 октября. Бесплатная стерилизация 773 домашних животных. Чтобы реализовать этот план, "Ласка" активно информирует жителей и собирает заявки на проведение бесплатной стерилизации. Приют уже закупил все нужные для этого расходные материалы. По состоянию на 23 июня, приют подал около 500 заявок на стерилизацию домашних животных, на данный момент стерилизацию прошли 120 собак. Чипирование собак. В апреле 2025 года приют закупил необходимые материалы для чипирования. Меткование будет бесплатным, его будут проводить как в самом приюте, так и в ходе выездных мероприятий (подворового обхода). На один месяц график подворового обхода уже утверждён, мероприятия будут проходить в селе Гоньба, поселке Научный Городок, поселках Казенная Заимка и Борзовая Заимка, на улице Горская, в поселке Ильича, и в микрорайоне Затон.

Совещание в мэрии/ Фото: barnaul.org

"Уникальная практика"

Заместитель руководителя приюта "Ласка" Софья Куликова поблагодарила администрацию города за системный подход в сфере отлова и регистрации бездомных животных. По её словам, в городе сейчас идёт борьба "именно с первопричинами появления бездомных собак", а не с последствиями этого. Она считает, что опытом Барнаула смогут впоследствии воспользоваться и другие города России.

"Реализация такой комплексной программы – это уникальная практика. И я уверена, что она перспективна. Мы сейчас стараемся позиционировать себя не как приют, а как зооцентр, где есть досуговая зона, где можно прийти и просто пообщаться с собачкой. Это позволяет нам налаживать контакт посетителей с нашими питомцами, и в дальнейшем пристраивать их в добрые руки", – подчеркнула она.

Софья Куликова (слева)/ Фото: barnaul.org

По словам начальника КГБУ "Управление ветеринарии по городу Барнаулу" Дмитрий Смолина, проведённая информационная компания по чипированию дала хороший эффект. При этом он предложил "поставить на паузу" выездные чипирования собак.

"Сегодня мы видим, что наблюдается следующая тенденция – люди активнее идут в стационарные пункты. В среднем, еженедельно мы регистрируем пунктах около 300 собак. Поэтому есть предложение выездные регистрации пока поставить на паузу", – пояснил он.

Кроме того, замглавы администрации города Оксана Финк напомнила, что с 1 июля 2025 года в регионе вводится административная ответственность (штраф до 5 тысяч рублей) для владельцев домашних животных за отсутствие обязательной регистрации. Поэтому она призвала все заинтересованные ведомства и организации информировать граждан о том, что нужно чипировать и зарегистрировать своё домашнее животное.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Алтайском крае вступил в силу закон, обязывающий каждого владельца собаки маркировать (чипировать) и зарегистрировать своего питомца. Зачем это нужно, можно прочитать здесь. А как и где зарегистрировать свою собаку, можно узнать по ссылке.