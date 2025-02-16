В российском регионе семьям после рождения ребенка будут выдавать квартиры в наем

Артем Здунов призвал жителей "включаться в работу"

16 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Jaye Haych / unsplash.com

В Мордовии семьям после рождения ребенка будут выдавать квартиры в наем, сообщил глава региона Артем Здунов.

"Семьям, родившим первого или последующих детей в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года, будем предоставлять жилье в наем – с возможностью перехода в собственность семьи", – рассказал губернатор.

Участников программы определят уже в ближайшее время. В приоритете – врачи, учителя, работники промышленности и сельского хозяйства, а также государственные и муниципальные служащие.

Здунов призвал жителей "включаться в работу", поскольку на кону вопрос будущего страны и Мордовии в частности.