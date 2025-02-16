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В российском регионе семьям после рождения ребенка будут выдавать квартиры в наем

Артем Здунов призвал жителей "включаться в работу"

16 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Jaye Haych / unsplash.com
Фото: Jaye Haych / unsplash.com

В Мордовии семьям после рождения ребенка будут выдавать квартиры в наем, сообщил глава региона Артем Здунов.

"Семьям, родившим первого или последующих детей в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года, будем предоставлять жилье в наем – с возможностью перехода в собственность семьи", – рассказал губернатор.

Участников программы определят уже в ближайшее время. В приоритете – врачи, учителя, работники промышленности и сельского хозяйства, а также государственные и муниципальные служащие.

Здунов призвал жителей "включаться в работу", поскольку на кону вопрос будущего страны и Мордовии в частности.

Россия недвижимость Демография

Комментарии 9

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Гена

09:04:20 16-02-2025

Верное решение! Правильно!

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Гость

19:52:21 16-02-2025

Гена (09:04:20 16-02-2025) Верное решение! Правильно! ... Плодить паразитов? Ну да...

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Гена

09:33:40 16-02-2025

За последние 30 лет денег выброшено на ветер и разворовано столько что каждому россиянину можно построить по 4 квартиры и два автомобиля+ оплатить высшее образование.

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Гость

09:40:24 16-02-2025

А если дети будут хулиганы или двоешники то квартирку следует освободить и материнский капитал вернуть.

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Гость

11:42:17 16-02-2025

Гость (09:40:24 16-02-2025) А если дети будут хулиганы или двоешники то квартирку следуе... Тож верно

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гость

17:03:56 16-02-2025

Даже на детях умудрились провести дискриминацию,если родители не работают в нужных сферах им уже не чего не светит,как будто без дворников или электриков прожить можно не заморачиваясь

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Гость

18:46:24 16-02-2025

Что вы так все удивляетесь?))) Посмотрите Конституцию РФ, там есть отдельный пункт в статье 40 про бесплатное жильё для граждан России.
Конституция РФ с изменениями 2022 года
Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
3. МАЛОИМУЩИМ, ИНЫМ УКАЗАННЫМ В ЗАКОНЕ ГРАЖДАНАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ЖИЛИЩЕ, ОНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ИЛИ ЗА ДОСТУПНУЮ ПЛАТУ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ЗАКОНОМ НОРМАМИ.

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гость

19:13:42 16-02-2025

Гена (09:33:40 16-02-2025) За последние 30 лет денег выброшено на ветер и разворовано с... А что же в твоем любимом социалистическом обществе не настроили этих квартир? Наверно воровали еще больше

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Гость

22:34:26 16-02-2025

гость (19:13:42 16-02-2025) А что же в твоем любимом социалистическом обществе не наст... При чем социализм? Его не упоминали...

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