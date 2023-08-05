В Россию вернули тела 160 погибших в зоне СВО военных

Украине в рамках обмена передали 44 тела

05 августа 2023, 20:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия и Украина обменялись телами погибших в зоне военных действий, сообщил РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

По его словам, 4 августа Москва передала 44 тела Киеву, Киев – 160 тел Москве.

До этого стороны передавали друг другу погибших военных в июле. Тогда Украина получила 62 тела, а Россия – 160.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил потери Вооруженных сил Украины за июль в 21 тысячу солдат и свыше двух тысяч единиц техники.