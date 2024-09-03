В Россию впервые разрешили ввезти пиво из Северной Кореи

Речь идет о светлом фильтрованном пиве под наименованиями XINBALU 1999 и "Станция Харбин"

03 сентября 2024, 23:38, ИА Амител

Бутылки / Источник фото: unsplash.com

Компания "Востокбиртрейд", зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре, получила разрешение на ввоз в Россию пива, изготовленного в Северной Корее. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о светлом фильтрованном пиве под наименованиями XINBALU 1999 и "Станция Харбин". Последнее наименование указано в декларации кириллицей. Производителем является компания Heilongjiang Quanrun Beer Co. Сама декларация серийная, а потому ввозить по ней продукцию можно неоднократно.

Компания была зарегистрирована лишь в июне 2024 года. Генеральным директором и владельцем является Павел Саранский. Ему также принадлежит 50% в пивоваренной компании "Ханс".

Как отмечают СМИ, экспорт пива для Северной Кореи является одним из способов привлечения валюты в страну. В частности, поставки наращивает фабрика Kyonghung Unhasu, которая в начале июня получила правительственный заказ. Власти поручили делать пиво на экспорт дешевле, чем оно продается внутри страны.