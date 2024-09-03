В Россию впервые разрешили ввезти пиво из Северной Кореи
Речь идет о светлом фильтрованном пиве под наименованиями XINBALU 1999 и "Станция Харбин"
03 сентября 2024, 23:38, ИА Амител
Компания "Востокбиртрейд", зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре, получила разрешение на ввоз в Россию пива, изготовленного в Северной Корее. Об этом сообщает РБК.
Речь идет о светлом фильтрованном пиве под наименованиями XINBALU 1999 и "Станция Харбин". Последнее наименование указано в декларации кириллицей. Производителем является компания Heilongjiang Quanrun Beer Co. Сама декларация серийная, а потому ввозить по ней продукцию можно неоднократно.
Компания была зарегистрирована лишь в июне 2024 года. Генеральным директором и владельцем является Павел Саранский. Ему также принадлежит 50% в пивоваренной компании "Ханс".
Как отмечают СМИ, экспорт пива для Северной Кореи является одним из способов привлечения валюты в страну. В частности, поставки наращивает фабрика Kyonghung Unhasu, которая в начале июня получила правительственный заказ. Власти поручили делать пиво на экспорт дешевле, чем оно продается внутри страны.
23:51:43 03-09-2024
Сначала мы жили бедно
А потом нас обокрали
01:12:18 04-09-2024
Хочется верить, что пиво (если и доедет дальше Дальневосточной торговли) будет не такого же качества, как несколько марок северокорейских сигарет на рубеже 80-90х г.г., которые советские курильщики не покупали даже в грянувший дефицит лета 1990.
07:32:14 04-09-2024
Китайское пиво продают, тайское пиво продают… Почему бы корейское не продавать, если его покупать будут? Любителям постонать про «фсё пропало» замечу, что российского пива любого вида - море. Желающим немецкого или чешского - выбор от КБ до Метро стеллажами. Английские Эли, бельгийские ламбики - все есть. Даже белорусское Жыгулеускае имеется)
09:07:47 04-09-2024
Гость (07:32:14 04-09-2024) Китайское пиво продают, тайское пиво продают… Почему бы коре... В магазинах море пивных напитков из порошков, которые выдаются за пиво. Настоящего хорошего пива мало и стоит дорого. Вам поди и "сыр" из пальмы от российских производителей нравится, хотя там молока в этих сырах и рядом не стояло, зато его много в магазинах.
09:56:27 04-09-2024
Гость (09:07:47 04-09-2024) В магазинах море пивных напитков из порошков, которые выдают... Методичка устарела, небрат! "Пальма"- дорогой валютный продукт нынче...
11:29:53 04-09-2024
Гость (09:56:27 04-09-2024) Методичка устарела, небрат! "Пальма"- дорогой валютный проду...
Так и маслице за косарь улетело. На прошлой неделе на рынке масло брал за 1500 руб
10:42:17 04-09-2024
Гость (09:07:47 04-09-2024) В магазинах море пивных напитков из порошков, которые выдают... Никаких "пивных порошков", как и "винных порошков" в природе не существует. Вы эту пургу перестаньте нести, это уже просто зашквар такими дикостями оперировать. Пальмовое масло в сыроварении также не используется. Причина плохого качества некоторых сыров - низкое качество исходного сырья (молока). Хорошие сыры не редкость, жаль только, что их стоимость довольно высокая. Пальмовое же масло используют в основном в кондитерской промышленности. И, кстати, лидерами по потреблению является не Россия, а Индия, Китай, Евросоюз и США. Россия в третьей десятке.
11:29:50 04-09-2024
Гость (10:42:17 04-09-2024) Никаких "пивных порошков", как и "винных порошков" в природе... не знаю есть пивные порошки в природе или нет, а пива хорошего в магазине мало и оно дорогое, тогда вопрос из чего тогда делают это псевдопиво, которого полно в магазинах. И по поводу сыров, а с чего вы взяли, что в сырах нет "пальмы"? У нас "пальма" используется везде, в том числе и в молочных продуктах. И дело не в молоке, а в его отсутствии. С учетом того, что молочное стадо в РФ постоянно сокращается, об этом уже пишут несколько лет, и молока производится меньше, чем раньше, а молочных продуктов стало больше. Спрашивается из какого сырья делаются молочные продукты, ну уже явно не из молока.
12:18:46 04-09-2024
Гость (11:29:50 04-09-2024) не знаю есть пивные порошки в природе или нет, а пива хороше... Объем производства сырого коровьего молока в 2023 году превысил 33,5 млн тонн. Это приблизительно на 0,5 млн т или 3% больше, чем в 2022 году. За счет этого Россия заняла пятое место среди стран-производителей молока в мире. Кроме того, Россия активно импортирует молоко, лидерами по объемам поставок молока в Россию является Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Большие поставки сухого молока из США.
13:20:45 04-09-2024
Гость (12:18:46 04-09-2024) Объем производства сырого коровьего молока в 2023 году превы... так Россия и зерно импортирует, только зерно 1 класса за рубеж гонит (потому что именно это зерно и покупают), а своих граждан хлебом из фуражного зерна кормит (из того зерна, что осталось). Вопрос остается, если РФ увеличило продажи молока за рубеж, то из чего делают производители молочную продукцию внутри страны. Увеличение производства молока всего несколько процентов, а вывоз молока увеличился на 25 процентов. Вот и считайте.
08:44:06 06-09-2024
Гость (13:20:45 04-09-2024) так Россия и зерно импортирует, только зерно 1 класса за руб... Ты понятия экспорт и импорт путаешь, умник.
11:31:05 04-09-2024
Гость (10:42:17 04-09-2024) Никаких "пивных порошков", как и "винных порошков" в природе...
А по потреблению технического пальмового масла кто на каком месте?
12:13:41 04-09-2024
Гость (11:31:05 04-09-2024) А по потреблению технического пальмового масла кто на ка... Понятия «техническое пальмовое масло» просто не существует. Масло может использоваться в технических целях. Например, ЕС большую часть растительных масел (рапсового, соевого и пальмового) использует в технических целях — для производства биодизеля. Продукты, импортируемые в Россию, проходят таможню, где их классифицируют согласно ТН ВЭД. Из всего объема пальмового масла в технических целях в Россию импортируется менее одного процента — 0,87%.
13:05:09 04-09-2024
Гость (12:13:41 04-09-2024) Понятия «техническое пальмовое масло» просто не существует. ...
Конечно не существует - также как мясного клея - который запрещен но его почему то используют: По действующему законодательству микробная трансглютаминаза (мясной клей) не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения («склеивания») животных и растительных белков, чем пользуются изготовители»
09:29:04 06-09-2024
Гость (13:05:09 04-09-2024) Конечно не существует - также как мясного клея - который... На днях была информация об использовании этого "клея" в Алтайской буренке. Может конкуренты работают, а может действительно имеются факты.
13:08:35 04-09-2024
Гость (12:13:41 04-09-2024) Понятия «техническое пальмовое масло» просто не существует. ... странно, есть даже понятие "технический" и "медицинский " кислород, различия по степени очистки, концентрации и цене соответственно, а понятие "технического" пальмового масла нет? Что хотите сказать, что пальмовое масло высшей степени очистки используется в технических целях, очень сомневаюсь. А вот то, что наши используют пальмовое масло низкого качества в пищевой промышленности уверен на 100 процентов.
15:46:24 05-09-2024
Гость (13:08:35 04-09-2024) странно, есть даже понятие "технический" и "медицинский " ки... Прикинь! Технический кислород чище медицинского ! Не знал? Отдыхай мазево!
15:46:37 06-09-2024
Гость (09:07:47 04-09-2024) В магазинах море пивных напитков из порошков, которые выдают... Моск включи. Никто пиво из порошков не делает. Это банально не рентабельно. Сначало пиво превращать в порошок, а потом разводить его водой способен только идиот.
09:16:25 04-09-2024
Пива много не бывает.
10:27:28 04-09-2024
- "Власти поручили делать пиво на экспорт дешевле, чем оно продается внутри страны." Все как в нашей стране....
11:02:18 04-09-2024
"В Россию впервые разрешили ввезти пиво из Северной Кореи"- наконец-то!