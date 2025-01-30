В Росстате обнаружили нераспакованные планшеты на 9 млрд рублей для прошлой переписи

При этом ведомство планирует купить еще более 100 тысяч новых планшетов

30 января 2025, 11:00, ИА Амител

Планшет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

На складах Росстата хранится более 374 тысяч нераспакованных планшетов на сумму более 9 млрд рублей, сообщает Счетная палата РФ.

"В 2011-2020 годах Росстат для проведения различных статистических обследований закупил 391,9 тыс. планшетов на общую сумму 9,2 млрд рублей, из них по состоянию на 1 сентября 2024 года фактически использовалось только 17,7 тыс. планшетов", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивает СП, Росстат планирует закупить еще 102,2 тыс. планшетов в рамках подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года.

По мнению Счетной палаты, подобные ситуации происходят из-за недостаточно системного подхода к закупкам оборудования.

"В правительство РФ направлены рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство, позволяющие в перспективе существенно сократить расходы Росстата на закупку планшетов и другого оборудования", – подчеркнули в ведомстве.

Также предлагается оценить возможность дальнейшего применения закупленных планшетов.