В Росстате обнаружили нераспакованные планшеты на 9 млрд рублей для прошлой переписи
При этом ведомство планирует купить еще более 100 тысяч новых планшетов
30 января 2025, 11:00, ИА Амител
На складах Росстата хранится более 374 тысяч нераспакованных планшетов на сумму более 9 млрд рублей, сообщает Счетная палата РФ.
"В 2011-2020 годах Росстат для проведения различных статистических обследований закупил 391,9 тыс. планшетов на общую сумму 9,2 млрд рублей, из них по состоянию на 1 сентября 2024 года фактически использовалось только 17,7 тыс. планшетов", – говорится в сообщении.
При этом, подчеркивает СП, Росстат планирует закупить еще 102,2 тыс. планшетов в рамках подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года.
По мнению Счетной палаты, подобные ситуации происходят из-за недостаточно системного подхода к закупкам оборудования.
"В правительство РФ направлены рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство, позволяющие в перспективе существенно сократить расходы Росстата на закупку планшетов и другого оборудования", – подчеркнули в ведомстве.
Также предлагается оценить возможность дальнейшего применения закупленных планшетов.
11:13:15 30-01-2025
Вредительство. 37.
11:29:47 30-01-2025
Разгильдяйство и незаинтересованность в рациональных тратах народных денег.А мы ещё хотим хорошо жить,никогда этого не будет при этой системе.
11:42:59 30-01-2025
Афиноген (11:29:47 30-01-2025) Разгильдяйство и незаинтересованность в рациональных тратах ...
Неа, не разгильдяйство. Просто кому то не хватало на новую яхту, ламбу и хату. Поэтому он разрешил закупить 400 тысяч планшетов по 30 тысяч рублей, которые реально стоили 5-7 тысяч рублей. Просто бизнес такой, причём распространенный массово по всей необъятной.
11:39:43 30-01-2025
а зачем нужна эта перепись? в каждом ЖЭКе есть домовые книги. по ним можно кол-во проживающих на данной территории узнать. нафига по квартирам-то ходить? тем более что процентов на 40 информация искажена.
11:49:20 30-01-2025
Гость (11:39:43 30-01-2025) а зачем нужна эта перепись? в каждом ЖЭКе есть домовые книги...
перепись - это не просто тупо посчитать количество народа. есть другие методики для этого. глупости не пишите
11:41:50 30-01-2025
А пенсионерам по 300руб.накинут и страдают, что много
12:07:38 30-01-2025
Просветите нас неграмотных
12:21:38 30-01-2025
есть другие методики для этого (12:07:38 30-01-2025) Просветите нас неграмотных... Это наверно тот, кто бегал с использованным планшетом. Ко мне в тот период, никто не приходил.
22:48:12 30-01-2025
Гость (12:21:38 30-01-2025) Это наверно тот, кто бегал с использованным планшетом. Ко мн... Мне скоро 50 и никогда никто в квартире мою семью не переписывал.
12:26:03 30-01-2025
есть другие методики для этого (12:07:38 30-01-2025) Просветите нас неграмотных... В ЗАГСах фиксируют ВСЕ ФАКТЫ Рождения и Смерти. Ну а перепись населения она имеет несколько иные задачи.
12:33:56 30-01-2025
Когда проводили перепись говорили, что все мы на себе почувствуем пользу от этого мероприятия. И деньги тратятся не зря, а во благо.
Есть те кто почувствовал пользу?
Кстати на Авито этих планшетов полно продаётся
12:47:06 30-01-2025
Гость (12:33:56 30-01-2025) Когда проводили перепись говорили, что все мы на себе почувс... Почем?
13:51:04 30-01-2025
Musik (12:47:06 30-01-2025) Почем? ... Ждем новую перепись - планшеты подешевеют?
13:53:06 30-01-2025
Помню наша маркетологша наделала визиток каждому по тысяче штук. Мы типа нафига стока много? А она чем больше тем дешевле))). Помню три визитки использовал из общей массы. До сих пор по всему дому валяются)
14:32:22 30-01-2025
Гость (13:53:06 30-01-2025) Помню наша маркетологша наделала визиток каждому по тысяче ш... Это не маркетолог, это менеджер по рекламе как максимум. Маркетологи визитки не печатают, и даже не рисуют их.
13:53:49 30-01-2025
Musik (12:47:06 30-01-2025) Почем? ... Ждем новую перепись - планшеты подешевеют?
14:54:45 30-01-2025
Если они не могут посчитать собственные планшеты, что говорит о какой-то там статистике
15:33:08 30-01-2025
Передать все "лишние" планшеты на СВО и в детские дома детишкам
17:31:10 30-01-2025
Обнаружили, когда они стали занимать в два раза больше объема в местах хранения из- за распухших батарей?