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В Росстате обнаружили нераспакованные планшеты на 9 млрд рублей для прошлой переписи

При этом ведомство планирует купить еще более 100 тысяч новых планшетов

30 января 2025, 11:00, ИА Амител

Планшет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Планшет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

На складах Росстата хранится более 374 тысяч нераспакованных планшетов на сумму более 9 млрд рублей, сообщает Счетная палата РФ.

"В 2011-2020 годах Росстат для проведения различных статистических обследований закупил 391,9 тыс. планшетов на общую сумму 9,2 млрд рублей, из них по состоянию на 1 сентября 2024 года фактически использовалось только 17,7 тыс. планшетов", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивает СП, Росстат планирует закупить еще 102,2 тыс. планшетов в рамках подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года.

По мнению Счетной палаты, подобные ситуации происходят из-за недостаточно системного подхода к закупкам оборудования.

"В правительство РФ направлены рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство, позволяющие в перспективе существенно сократить расходы Росстата на закупку планшетов и другого оборудования", – подчеркнули в ведомстве.

Также предлагается оценить возможность дальнейшего применения закупленных планшетов.

Гаджеты

Комментарии 19

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Musik

11:13:15 30-01-2025

Вредительство. 37.

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Афиноген

11:29:47 30-01-2025

Разгильдяйство и незаинтересованность в рациональных тратах народных денег.А мы ещё хотим хорошо жить,никогда этого не будет при этой системе.

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Гость

11:42:59 30-01-2025

Афиноген (11:29:47 30-01-2025) Разгильдяйство и незаинтересованность в рациональных тратах ...
Неа, не разгильдяйство. Просто кому то не хватало на новую яхту, ламбу и хату. Поэтому он разрешил закупить 400 тысяч планшетов по 30 тысяч рублей, которые реально стоили 5-7 тысяч рублей. Просто бизнес такой, причём распространенный массово по всей необъятной.

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Гость

11:39:43 30-01-2025

а зачем нужна эта перепись? в каждом ЖЭКе есть домовые книги. по ним можно кол-во проживающих на данной территории узнать. нафига по квартирам-то ходить? тем более что процентов на 40 информация искажена.

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Гость

11:49:20 30-01-2025

Гость (11:39:43 30-01-2025) а зачем нужна эта перепись? в каждом ЖЭКе есть домовые книги...
перепись - это не просто тупо посчитать количество народа. есть другие методики для этого. глупости не пишите

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Гость

11:41:50 30-01-2025

А пенсионерам по 300руб.накинут и страдают, что много

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есть другие методики для этого

12:07:38 30-01-2025

Просветите нас неграмотных

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Гость

12:21:38 30-01-2025

есть другие методики для этого (12:07:38 30-01-2025) Просветите нас неграмотных... Это наверно тот, кто бегал с использованным планшетом. Ко мне в тот период, никто не приходил.

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Гость

22:48:12 30-01-2025

Гость (12:21:38 30-01-2025) Это наверно тот, кто бегал с использованным планшетом. Ко мн... Мне скоро 50 и никогда никто в квартире мою семью не переписывал.

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Гость

12:26:03 30-01-2025

есть другие методики для этого (12:07:38 30-01-2025) Просветите нас неграмотных... В ЗАГСах фиксируют ВСЕ ФАКТЫ Рождения и Смерти. Ну а перепись населения она имеет несколько иные задачи.

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Гость

12:33:56 30-01-2025

Когда проводили перепись говорили, что все мы на себе почувствуем пользу от этого мероприятия. И деньги тратятся не зря, а во благо.
Есть те кто почувствовал пользу?
Кстати на Авито этих планшетов полно продаётся

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Musik

12:47:06 30-01-2025

Гость (12:33:56 30-01-2025) Когда проводили перепись говорили, что все мы на себе почувс... Почем?

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Musik

13:51:04 30-01-2025

Musik (12:47:06 30-01-2025) Почем? ... Ждем новую перепись - планшеты подешевеют?

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Гость

13:53:06 30-01-2025

Помню наша маркетологша наделала визиток каждому по тысяче штук. Мы типа нафига стока много? А она чем больше тем дешевле))). Помню три визитки использовал из общей массы. До сих пор по всему дому валяются)

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Гость

14:32:22 30-01-2025

Гость (13:53:06 30-01-2025) Помню наша маркетологша наделала визиток каждому по тысяче ш... Это не маркетолог, это менеджер по рекламе как максимум. Маркетологи визитки не печатают, и даже не рисуют их.

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Musik

13:53:49 30-01-2025

Musik (12:47:06 30-01-2025) Почем? ... Ждем новую перепись - планшеты подешевеют?

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Гость

14:54:45 30-01-2025

Если они не могут посчитать собственные планшеты, что говорит о какой-то там статистике

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Гость

15:33:08 30-01-2025

Передать все "лишние" планшеты на СВО и в детские дома детишкам

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ДМВ

17:31:10 30-01-2025

Обнаружили, когда они стали занимать в два раза больше объема в местах хранения из- за распухших батарей?

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