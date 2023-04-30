В Ростове молодые родители жестоко расправились с восьмимесячной дочкой

Чтобы скрыть следы преступления, они заявили о пропаже ребёнка

30 апреля 2023, 18:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жестокое убийство восьмимесячного ребёнка произошло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Предварительно установлено, 23-летняя девушка и 33-летний мужчина избили девочку до смерти и спрятали тело. Они попытались скрыть следы преступления – позвонили в полицию и сообщили о пропаже ребёнка.

Правоохранители приехали в квартиру и нашли тело. Семью задержали, сейчас с ними работают.

Что стало причиной жестокой расправы – неизвестно.