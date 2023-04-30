В Ростове молодые родители жестоко расправились с восьмимесячной дочкой
Чтобы скрыть следы преступления, они заявили о пропаже ребёнка
30 апреля 2023, 18:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жестокое убийство восьмимесячного ребёнка произошло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Предварительно установлено, 23-летняя девушка и 33-летний мужчина избили девочку до смерти и спрятали тело. Они попытались скрыть следы преступления – позвонили в полицию и сообщили о пропаже ребёнка.
Правоохранители приехали в квартиру и нашли тело. Семью задержали, сейчас с ними работают.
Что стало причиной жестокой расправы – неизвестно.
02:39:54 01-05-2023
Каждого за убийство ребенка или несовершеннолетнего вешать и безбожно.
09:25:38 02-05-2023
Ужас...Каждого за убийство ребенка или несовершеннолетнего вешать и безбожно.====Совершенно верно. В последние годы преступность против детей настолько велика!!!